"Родина, яка перейшла в інший зал за декілька секунд до цього, просто гіперфартова", - в Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе. ВІДЕО камер спостереження
У Полтаві дерево впало не літній майданчик кафе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, подію зафіксували камери спостереження, запис з яких опублікував користувач фейсбуку Назар Приходько.
На запису видно, що буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика пішли люди - чоловік, три жінки і маленька дівчинка.
"В Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе... Як я розумію родина, яка за декілька секунд до цього перейшла в іншу залу - не просто фартова, а гіперфартова!" - написав автор публікації в коментарі до запису.
Топ коментарі
+33 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар14.06.2021 15:34
+14 Bigukrman я
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+11 Сергей Иванофф
показати весь коментар14.06.2021 15:33
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вот на 1+1
Сутками все дерьмо со всех сайтов собирают у себя "в новостях" где в Украине кошку замучали, где пьяный упал, где кто-то подрался, где кого-то побили, где кто-то посцал под забором и пр. и тд. и тп. фуйня и 24 часа в сутки выкладывают эту фуету в телезомбик 1+1 и НАШ-истов..
А между обсиранием Украины вставляют видики из кацапских пропагондонских СМИ. как в кацапии жить хорошо.
В совке знали что живут в говне и стремились из него выбраться.
В России догадываются что живут в говне, но стремятся затащить туда как можно больше народу.
Це так роблять темники ще з часів Кучми/Медведчука
На а потом Порошенко расчленил и сьел брата, торгует на крови, о, смотрите какой бубочка новое литцо, какой хороший.
Как-то так
Почему тьі думаешь, что на вопрос про голову, я должен дать отрицательньій ответ?
В свою очередь сообщу что есть такая украинская пословица "чув дзвін, та не почув де він"
Если присмотреться(прислушаться согласно пословице), то можно увидеть/усльішать что мое сообщение бьіло ответом другим.
Но то такое: кто хочет увидеть/усльішать суть, а кто хочет увидеть где блохи ссуть