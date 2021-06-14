"Родина, яка перейшла в інший зал за декілька секунд до цього, просто гіперфартова", - в Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе. ВІДЕО камер спостереження

У Полтаві дерево впало не літній майданчик кафе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подію зафіксували камери спостереження, запис з яких опублікував користувач фейсбуку Назар Приходько.

На запису видно, що буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика пішли люди - чоловік, три жінки і маленька дівчинка.

"В Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе... Як я розумію родина, яка за декілька секунд до цього перейшла в іншу залу - не просто фартова, а гіперфартова!" - написав автор публікації в коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт. ФОТО