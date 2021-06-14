Я чудово почуваюся. Немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив, - Протасевич на брифінгу МЗС Білорусі. ВIДЕО
Білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич стверджує, що у нього немає ніяких скарг, ніхто його не бив.
Про це Протасевич заявив журналістам сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Я чудово почуваюся. У мене немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив", - сказав Роман Протасевич.
Чи є така заява добровільною, чи вона зроблена під тиском, залишається незрозумілим.
Протасевич також зазначив, що ніякого торгу зі слідством у нього не було.
"Ніякого торгу зі слідством у мене не було. Це виключно мій вибір і рішення", - сказав він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.
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как впрочем и все они там...
- он и завилял как дворняга хвостом...
Таракан меня любил....
За ручки поискал и по лицу погладил
Показания пленных не имеют юридического значения
Жаль хлопца - Таракан его угробит
Шрайбман написал, что Протасевич преувеличил его участие в процессе."
Он запел как Лучано Паваротти в лучшие годы. Даже о том, о чем он мог спокойно промолчать без всяких последствий.
Подходит к краю канавы и спрашивает:
- Эй, мужик! Ты там как?
Из канавы:
- Не поверите, гораздо лучше чем до аварии!!!
P.S. Написано без физического принуждения, в добровольном порядке.
Даю Ромі і КГБ-шнікам як шаблон на майбутнє. Не дякуйте
Ну и кто из них баба !?
Человека, на самом деле сковать легко…
И главное, что у него в тюрьме - прекрасное настроение......
_И Луна сделана из сыра...
Другий відрікається, а потім каже, що "вона усе таки крутиться".
Третій просто відрікається.
Четвертого спалюють і ніхто про нього не дізнається.
І таких четвертих більшість.
Щось казати із цього приводу можна тільки якщо самому пройти гебешні катівні.
Бить может и не били, но морально зашугали пацана так, что он с натянутой улыбкой расскажет, что это он убил Кеннеди.
И чубчик гейский сделали, и теперь жалоб никаких нет.