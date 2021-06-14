Я чудово почуваюся. Немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив, - Протасевич на брифінгу МЗС Білорусі. ВIДЕО

Білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич стверджує, що у нього немає ніяких скарг, ніхто його не бив.

Про це Протасевич заявив журналістам сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Я чудово почуваюся. У мене немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив", - сказав Роман Протасевич.

Чи є така заява добровільною, чи вона зроблена під тиском, залишається незрозумілим.

Дивіться також: Протасевич бере участь у брифінгу МЗС Білорусі щодо примусової посадки літака Ryanair. ФОТО

Протасевич також зазначив, що ніякого торгу зі слідством у нього не було.

"Ніякого торгу зі слідством у мене не було. Це виключно мій вибір і рішення", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є непрямі вказівки, що Росія причетна до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську, - Столтенберг

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.