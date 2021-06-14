Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею. ВІДЕО+ФОТО
У Гаазі футбольні вболівальники гучно відзначили перемогу над збірною України. Вони кидалися камінням і нищили все навколо, довелося втрутитися поліції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
На одній з вулиць в Гаазі сотні молодих людей зібрались, щоб відсвяткувати перемогу. Через деякий час атмосфера перестала бути спокійною. Нідерландські вболівальники розпалили вогнища, почалися феєрверки, а згодом кидалися камінням та почали нищити усе навкруги.
Поліції довелося втрутитися і заспокоїти агресивних уболівальників.
Також після перемоги близько 400 уболівальників зібралися на святкування в Апелдорні на святкування з феєрверками. Спочатку поліція тільки спостерігала, але згодом розігнала святкуючих.
Варто зазначити, що бари і ресторани в Нідерландах працюють тільки до 22:00.
Встановлювати великі екрани для перегляду матчу було заборонено, тому люди переважно збиралися у себе у дворі, на вулицях біля своїх будинків, щоб разом дивитися гру по телевізору.
У свою чергу більшість українських уболівальників, які приїхали в Амстердам, сьогодні вже повертаються додому.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020.
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