Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею. ВІДЕО+ФОТО

У Гаазі футбольні вболівальники гучно відзначили перемогу над збірною України. Вони кидалися камінням і нищили все навколо, довелося втрутитися поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

На одній з вулиць в Гаазі сотні молодих людей зібрались, щоб відсвяткувати перемогу. Через деякий час атмосфера перестала бути спокійною. Нідерландські вболівальники розпалили вогнища, почалися феєрверки, а згодом кидалися камінням та почали нищити усе навкруги.

Поліції довелося втрутитися і заспокоїти агресивних уболівальників.

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Також після перемоги близько 400 уболівальників зібралися на святкування в Апелдорні на святкування з феєрверками. Спочатку поліція тільки спостерігала, але згодом розігнала святкуючих.

Варто зазначити, що бари і ресторани в Нідерландах працюють тільки до 22:00.

Встановлювати великі екрани для перегляду матчу було заборонено, тому люди переважно збиралися у себе у дворі, на вулицях біля своїх будинків, щоб разом дивитися гру по телевізору.

У свою чергу більшість українських уболівальників, які приїхали в Амстердам, сьогодні вже повертаються додому.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020.