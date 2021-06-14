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Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею. ВІДЕО+ФОТО

У Гаазі футбольні вболівальники гучно відзначили перемогу над збірною України. Вони кидалися камінням і нищили все навколо, довелося втрутитися поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

На одній з вулиць в Гаазі сотні молодих людей зібрались, щоб відсвяткувати перемогу. Через деякий час атмосфера перестала бути спокійною. Нідерландські вболівальники розпалили вогнища, почалися феєрверки, а згодом кидалися камінням та почали нищити усе навкруги.

Поліції довелося втрутитися і заспокоїти агресивних уболівальників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні! Шевченко молодець": російський коментатор Андронов оцінив гру збірної України в першому матчі Євро-2020

Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею 01

Також після перемоги близько 400 уболівальників зібралися на святкування в Апелдорні на святкування з феєрверками. Спочатку поліція тільки спостерігала, але згодом розігнала святкуючих.

Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею 02

Варто зазначити, що бари і ресторани в Нідерландах працюють тільки до 22:00.

Встановлювати великі екрани для перегляду матчу було заборонено, тому люди переважно збиралися у себе у дворі, на вулицях біля своїх будинків, щоб разом дивитися гру по телевізору.

У свою чергу більшість українських уболівальників, які приїхали в Амстердам, сьогодні вже повертаються додому.

Також читайте: Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс

Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею 03
Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею 04

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020.

Автор: 

заворушення (106) вболівальники (75) Нідерланди (1565) футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+34
напомню именно фанаты в Одессе 2 мая,спасли Одесу от русского мира
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14.06.2021 16:51
+27
"зародыш всех бед " це лаптєрейх!!!
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14.06.2021 16:49
+24
молодцы! (и наши футболисты и наши болельщики)
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14.06.2021 16:47
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футбольные фанаты и есть зародыш всех бед
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14.06.2021 16:46 Відповісти
"зародыш всех бед " це лаптєрейх!!!
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14.06.2021 16:49 Відповісти
напомню именно фанаты в Одессе 2 мая,спасли Одесу от русского мира
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14.06.2021 16:51 Відповісти
молодцы! (и наши футболисты и наши болельщики)
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14.06.2021 16:47 Відповісти
дикари! А цивилизованных украинцев в Европу не пускают даже за свою команду поболеть!
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14.06.2021 16:49 Відповісти
И шо они так возбудились ? По аналогии - прыгать от счастья, что ты на Субару сумел обогнать на секунду Шкоду......
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14.06.2021 16:49 Відповісти
Боюсь подумати,що би було ,якби наші виграли.
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14.06.2021 16:51 Відповісти
Весь ИндоПэриджан=Од(Аз)ЭрБэйДжан болел за Украину.Досадный просчет в конце.НО ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВАЯ ИГРА,В КОТОРОЙ БЫЛА ДАНА ФОРА ГОЛЛАНДЦАМ(Бандарная=ВанДер улица.в Баку в .20в) в 2 МЯЧА И ОТЫГРАННА.Впереди 2 матча-ВПЕРЕД УКРАИНА!!!(ЭхуЭрЯна-Сна Мужа сторона- будет сеять смерть и сокрушать всех).Слава Украине и Кавказу! ВПЕРЕД УКРАИНА!
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14.06.2021 16:54 Відповісти
Украина=Юху Эр Яна=Сна Мужа Сторона(Ян-гори, а Яна-сторона на одэри(азэри).
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14.06.2021 20:36 Відповісти
как-то ни разу не по-европейски. У нас бы уже по всем каналам кричали про дикарей и фашистов
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14.06.2021 17:13 Відповісти
То Росію в стартовому матчи розгромили,а сбірну України -перемогли,це голандці так думають,на самім ділі ми перемогли,це наша Велика Перемога.,вони не розуміють, у нас назад означає вперед і наоборот,так що не даром на фото ряжені так радіють.....
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14.06.2021 17:30 Відповісти
Они нам должны, ведь если бы украинская команда выиграла они бы вообще сожги бы Голландию нафиг.
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14.06.2021 17:32 Відповісти
Это ж Гаага. Там ипанутых выше крыши. Не знаю как так получилось. И футбол там совсем не при чём. Там постоянно какие-то беспорядки. Прошлым летом местная гопота разобрала пожарный гидрант и поливала всё вокруг. Их попросили этого не делать. Они послали нахер. Вызвали полицию. Гопота обиделась и несколько дней крушила Гаагу. Витрины били, машины поджигали, пугали полицейских лошадок.
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14.06.2021 17:39 Відповісти
Ватна мразота, навіть якби українці десятину того б зробили на акціях проти свавілля ментів, волали б свое улюблене - "цэ еуропа"...
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14.06.2021 17:47 Відповісти
ЭТО РОССИЯНИ ПДРЫ В ГОЛЛАНДИИ БЕСПОРЯДКИ УСТРАИВАЮТ !!!
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14.06.2021 18:05 Відповісти
Работа Гэбни! Пяти, хорошо обученных провокаторов ФСБ на не совсем трезвую толпу достаточно!
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14.06.2021 19:02 Відповісти
Там своих идиотов выше крыши. Нафига им кацапы?
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14.06.2021 19:07 Відповісти
КАЦАПЫ НАХЙ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ, А НУЖНА ИХ ТЕРРИТОРИЯ И РЕСУРСЫ !!! РОССИЯНИ САМИ ЛЕЗУТ В З АЛУПКУ !!!
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15.06.2021 19:05 Відповісти
Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею - Цензор.НЕТ 1815
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14.06.2021 19:09 Відповісти
монголы ?
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14.06.2021 22:46 Відповісти
Піттораси 😀
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14.06.2021 23:00 Відповісти
Придурки есть везде. Вопрос в их концентрации.
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14.06.2021 18:22 Відповісти
торчки хреновы , шо там им праздновать -еле выскочили с ничьи , празднуют они , плять... лучше б кацапам такое устраивали во время судов по самолёту .. празднуют они нах...
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14.06.2021 18:26 Відповісти
Это они с расстройства. И я не шучу. Местные эту игру иначе как позором не называют. А их капитан дал официальное интервью, в котором решительно заявил, что НЕ обосрался от испуга во втором тайме (и мы ему конечно же верим ).
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14.06.2021 19:11 Відповісти
ГЛАВНОЕ, ЧТО ГОЛЛАНДЦЫ ЛУЧШЕ РОССИЯН !!!
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15.06.2021 21:11 Відповісти
o really? То это не голландуы кацапам мост в крым строили, а в топ10 их банках рашка гоняла серый кеш? Ну-ну...
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16.06.2021 11:25 Відповісти
СЕРОЕ БАБЛО ВЫЙДЕТ СЕРЫМ ГНОЕМ ИЗ РОССИЯН !!!
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16.06.2021 13:15 Відповісти
Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею - Цензор.НЕТ 4906
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14.06.2021 19:09 Відповісти
В Гааге? Это там где находится знаменитый трибунал, который уже лет десять ждёт не менее знаменитое *****?
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14.06.2021 19:57 Відповісти
Дикуни і європейці - не переплутайте хто де.
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14.06.2021 20:09 Відповісти
А мы смотрим на эту дикость и наслаждаемся голландским сыром.
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14.06.2021 22:53 Відповісти
 
 