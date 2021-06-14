Громадяни Нігерії влаштували на пляжі в Дніпрі пікнік із перерізанням горла козам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Іноземці святкували день народження. Вони привели з собою чотирьох кіз і встигли перерізати трьом із них горло, перш ніж втрутилася поліція.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Gorod.dp.ua.
Поліцію викликали інші відпочивальники, почувши несамовитий лемент тварин і відчувши запах гару.
Правоохоронці виявили, що нігерійці перерізають козам горло і кидають туші в багаття. Трьох кіз вони вже вбили, ще одну тварину вдалося врятувати.
Іноземці пояснили, що у них такий пікнік на честь дня народження товариша. Поліція забрала їх у відділок - розбиратися.
Компанію можуть притягнути за кількома статтями - порушення вимог пожежної безпеки в лісах, хуліганство, а також жорстоке поводження з тваринами.
Топ коментарі
+45 vitaliymkua
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+33 vitaliymkua
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+31 Владислав Ткаченко #456666
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Копи можуть на "загорілих" непогано підробитись
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Депортация...
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Так, в ноябре 2019 г. указанная гражданка пришла в дом свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована, чтобы оставить ей для ухода двух своих четырехмесячных детей. Из-за отказа последней между женщинами возникла ссора, в результате которой обвиняемая, находясь во дворе, разбила окно дома и пыталась перебросить детей внутрь.
Вследствие преступных действий матери один ребенок получил травму головы и многочисленные телесные повреждения. Однако женщина не вызвала скорую помощь, в лечебное учреждение не обратилась, в результате чего ребенок умер.Источник: https://censor.net/ru/n3271550
Black Lives Matter
Там на гілках сородичі вже зпчекалися!