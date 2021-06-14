Громадяни Нігерії влаштували на пляжі в Дніпрі пікнік із перерізанням горла козам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземці святкували день народження. Вони привели з собою чотирьох кіз і встигли перерізати трьом із них горло, перш ніж втрутилася поліція.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Gorod.dp.ua.

Поліцію викликали інші відпочивальники, почувши несамовитий лемент тварин і відчувши запах гару.

Правоохоронці виявили, що нігерійці перерізають козам горло і кидають туші в багаття. Трьох кіз вони вже вбили, ще одну тварину вдалося врятувати.

Іноземці пояснили, що у них такий пікнік на честь дня народження товариша. Поліція забрала їх у відділок - розбиратися.

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Компанію можуть притягнути за кількома статтями - порушення вимог пожежної безпеки в лісах, хуліганство, а також жорстоке поводження з тваринами.







