НАТО теж потрібно змінюватися, у них Росія досі значиться як "конструктивний партнер", - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО
НАТО має змінюватися і переглянути свою політику щодо РФ.
Про це заявила в ефірі телеканалу ICTV народна депутатка із фракції партії "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"НАТО теж має змінюватися. До сьогодні роль і місце Росії в їхніх документах визначалися як "конструктивний партнер". З 2010 року і досі в концепції НАТО так і було записано. Нам усім треба змінюватися і думати як це зробити разом", - зазначила Верещук.
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«В перспективе до 2030 года россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для альянса», - говорится в документе.
В нем отмечается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию россии, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании на базе Совета россия - НАТО. Диалог, как подчеркивается в документе, НАТО готово вести лишь с Позиции Силы.
"НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место россии в их документах определялось как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано. Нам всем надо меняться и думать как это сделать вместе", - отметила Верещук.Источник: https://censor.net/ru/v3271422
вопрос СН Байдену задали журналисты. "Это зависит от того, отвечают ли они критериям. Факт в том, что они все еще должны искоренить коррупцию. Факт в том, что они должны выполнить другие критерии, прежде чем получат ПДЧ", - ответил президент США.
Сернула і здриснула.