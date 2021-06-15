НАТО теж потрібно змінюватися, у них Росія досі значиться як "конструктивний партнер", - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО

НАТО має змінюватися і переглянути свою політику щодо РФ.

Про це заявила в ефірі телеканалу ICTV народна депутатка із фракції партії "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО теж має змінюватися. До сьогодні роль і місце Росії в їхніх документах визначалися як "конструктивний партнер". З 2010 року і досі в концепції НАТО так і було записано. Нам усім треба змінюватися і думати як це зробити разом", - зазначила Верещук.

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