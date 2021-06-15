"Аби бути гідною людиною, не обов'язково багато заробляти. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що живе на зарплату народного депутата і вважає, що цих грошей достатньо для гідного життя.

Про це він сказав кореспонденту Цензор.НЕТ біля будівлі українського парламенту.

"Трохи більше, ніж у простої людини. Мої витрати рівно такі ж, як і мій дохід. А мій дохід відображений у декларації. Я живу на зарплату народного депутата", - розповів Кива про свої доходи.

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