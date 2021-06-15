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"Аби бути гідною людиною, не обов'язково багато заробляти. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що живе на зарплату народного депутата і вважає, що цих грошей достатньо для гідного життя.

Про це він сказав кореспонденту Цензор.НЕТ біля будівлі українського парламенту.

"Трохи більше, ніж у простої людини. Мої витрати рівно такі ж, як і мій дохід. А мій дохід відображений у декларації. Я живу на зарплату народного депутата", - розповів Кива про свої доходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку

Автор: 

мораль (17) опозиційний блок (269) Кива Ілля (377) зарплата (2241)


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Топ коментарі
+29
Откуда доносятся эти звуки??? Из силосной ямы?
"Чтобы быть достойным человеком необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 1514
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15.06.2021 10:09
+22
лживое, бессовестное чмо
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15.06.2021 10:15
+21
а должен бы жить на пайку на пайку арестанта !
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15.06.2021 10:16
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Откуда доносятся эти звуки??? Из силосной ямы?
"Чтобы быть достойным человеком необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 1514
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15.06.2021 10:09 Відповісти
Теория Дарвина не совсем и утопическая...
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15.06.2021 10:10 Відповісти
З теорією Дарвіна все гаразд. Тут інший випадок.

"Чтобы быть достойным человеком, необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 3438
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15.06.2021 10:14 Відповісти
А как же жомовая яма?
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15.06.2021 10:10 Відповісти
Показували ту яму, не працюючий завод, пустир порослий травою. Та мілліон за той пустир. Як на мене тою "ямою" повинні займатися криміналісти. Ми лише можемо здогадуватися за що дійсно Ківі заплатили ті гроші.
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15.06.2021 10:26 Відповісти
Невідомо за що ми утримуємо такий величезний штат правоохоронців,коли порушення закону на кожному кроці у владі і вони того не помічають.
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15.06.2021 10:46 Відповісти
это судьба такая
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15.06.2021 11:08 Відповісти
...лоховская
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15.06.2021 11:46 Відповісти
Ну якщо до зарплати "зарплата" в конвертах і плата за аренди жомових ям, то в цілому може і вистачити.
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15.06.2021 10:11 Відповісти
Он ещё сперму сдаёт!
По ходу её отправляют на РФ и на Бомбасс......
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15.06.2021 10:14 Відповісти
Нє ну він же не лох який то "В лотерею виграв", "Батьки заробітчани", "Жінка мега підприємець"- жомова яма це ноу-хау інноваційний проект. Вона є, в ній нічого нема і ще й бабло приносить.
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15.06.2021 10:16 Відповісти
лживое, бессовестное чмо
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15.06.2021 10:15 Відповісти
"Я живу на зарплату народного депутата...." На остальные деньги я покупаю недвижимость, машины себе и жене...
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15.06.2021 10:16 Відповісти
а должен бы жить на пайку на пайку арестанта !
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15.06.2021 10:16 Відповісти
Как бы все одесситы знают кто он, ну как бы это лишнее было
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15.06.2021 10:19 Відповісти
Кто пишет Киве репризы?
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15.06.2021 10:19 Відповісти
Достойным - да, но какое это имеет отношение к Киве?
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15.06.2021 10:21 Відповісти
опять новости с портала " в мире животных"....
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15.06.2021 10:24 Відповісти
Ему явно яна ********** текс писала,даун, кромешный даун, даун олвейс энд форева
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15.06.2021 10:30 Відповісти
"Аби бути гідною людиною, не обов'язково багато заробляти. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 4621
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15.06.2021 10:31 Відповісти
Цензор запостил киву, чтобы по веселить публику.
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15.06.2021 10:32 Відповісти
Зачем столько цитировать и, тем самым, популяризировать это г...?
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15.06.2021 10:32 Відповісти
"Аби бути гідною людиною, не обов'язково багато заробляти. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 6299
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15.06.2021 10:34 Відповісти
Вспомнилась встреча Миколы Яновича с пенсионерами:
- А Вам, бабушка хватает пенсии?
- Та не, сынок. Маловато буде...
- А сколько Вы получаете?
- Та 800 гривен.
- Да.... 800 гривен в день действительно мало будет...
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15.06.2021 10:34 Відповісти
Этов день или в час?
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15.06.2021 10:35 Відповісти
оно не думает, ему пофиг
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15.06.2021 11:10 Відповісти
быть достойным человеком..... Слышать это от Кивы равнозначно утверждению проститутки о ее девственности. Лучшая шутка года!
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15.06.2021 10:52 Відповісти
В нього тільки охоронці більше отримують,які за ним вештаються повсюди!Коли вже людям набридне,що така мразота всіх тримає за...
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15.06.2021 10:52 Відповісти
Плять ,это какой-то звиздец 🤦, нет слов , от этого гея слышать такое 😡
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15.06.2021 10:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-w-KVRrfP9I
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15.06.2021 10:58 Відповісти
Смотришь на Киву вроде бы дибил, но как вспоминая Витю Януковоща или Клоуна, то вроде Кива интеллектуал.
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15.06.2021 11:08 Відповісти
Шоб Кива жил на одну зарплату.............
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15.06.2021 11:11 Відповісти
честный дрочун и человек
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15.06.2021 11:12 Відповісти
Тільки на зарплату депутата? А що, академікам-професорам зараз взагалі нічого вже не платять?
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15.06.2021 11:55 Відповісти
Ну, это в гривнях. А если то, что приходит в рубликах посчитать?
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15.06.2021 12:42 Відповісти
Ну, это в гривнях. А если то, что приходит в рубликах посчитать?
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15.06.2021 12:42 Відповісти
А как же миллионные заработки на силосной - навозной яме... Ведь там наверное все ОПЗЖопса старалась по наполнению...
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15.06.2021 12:48 Відповісти
Що ти пи..диш Кива...Зарплатня народного депутата - раз. Проституція - два. Інвалідністьт по умовідставаню - три. І чеиверте - ти робич жопопідтирачем в Медведчука дома... сам бачив тебе в його сартирі стоїш з рулончиком наперевіс на руці чекаєш..коли барін срать прийдуть от тут ти 100 баксів чайових і заробляєш коли нежненько йому дупу підтираєш
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15.06.2021 12:51 Відповісти
кива и достоинство- понятия диаметрально противоположные и абсолютно не совместимые.
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15.06.2021 13:58 Відповісти
А ты проживи достойно на заработок монтажника ЛВС интернет в подрядной организации у "киевстар"..
Где подключение абонента 100 грн
Настройка роутера 20 грн
Установка телеприставки 35 грн
ремонт не зависимо от сложности 50 грн
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15.06.2021 14:12 Відповісти
****** притом редкий.
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15.06.2021 14:53 Відповісти
ПЗДЛО ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ !!!
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15.06.2021 21:22 Відповісти
"Достойный человек" і Ілья Ківа......Ви бачите щось спільне між ними.....?

От Ілья Ківа і *****# як на мене повні синоніми...
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15.06.2021 22:16 Відповісти
Шлюха ЖПЗО...
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15.06.2021 22:20 Відповісти
Вот дай Бог, чтоб все так жили на зарплату депутата, а больше и не надо. Но ты просто нагло брешешь, а в конвертиках сколько ещё долляров получаешь, а? Так что сиди и не вешай людям лапшу на уши, сексуально озабоченный.
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15.06.2021 22:25 Відповісти
Дебил и в Африке - дебил.
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16.06.2021 07:47 Відповісти
шоб ты и жил на одну зарплату! скотина
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18.11.2021 15:08 Відповісти
 
 