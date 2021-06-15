"Аби бути гідною людиною, не обов'язково багато заробляти. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВIДЕО
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що живе на зарплату народного депутата і вважає, що цих грошей достатньо для гідного життя.
Про це він сказав кореспонденту Цензор.НЕТ біля будівлі українського парламенту.
"Трохи більше, ніж у простої людини. Мої витрати рівно такі ж, як і мій дохід. А мій дохід відображений у декларації. Я живу на зарплату народного депутата", - розповів Кива про свої доходи.
Топ коментарі
+29 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар15.06.2021 10:09
+22 Юрій Вінгорськи
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+21 vas avas
показати весь коментар15.06.2021 10:16
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По ходу её отправляют на РФ и на Бомбасс......
- А Вам, бабушка хватает пенсии?
- Та не, сынок. Маловато буде...
- А сколько Вы получаете?
- Та 800 гривен.
- Да.... 800 гривен в день действительно мало будет...
Где подключение абонента 100 грн
Настройка роутера 20 грн
Установка телеприставки 35 грн
ремонт не зависимо от сложности 50 грн
От Ілья Ківа і *****# як на мене повні синоніми...