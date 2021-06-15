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ГУР про вбивство 5 російських найманців під Голубівським: Росія посилює інформаційні атаки проти України напередодні саміту Байдена-Путіна. ВIДЕО

У російських ЗМІ активно поширюється інформація про загибель 11 червня поточного року п'яти російських найманців. Як стверджують окупанти, бойовики нібито були вбиті в результаті нападу української диверсійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Голубівське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За інформацією військової розвідки України, щоб приховати справжню причину загибелі бойовиків, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки про обставини і точне місце події без пояснень, чому досвідчені російські військовослужбовці не змогли уникнути нібито раптового нападу.

Водночас за наявними даними, інцидент трапився через зловживання найманцями алкоголю та нестатутні взаємовідносини між ними. Зокрема, один з бойовиків у стані алкогольного сп’яніння застрелив сплячих співслужбовців і, усвідомивши скоєне, застрелився сам.

Російські ідеологи здійснюють провокацію напередодні зустрічі президентів США і РФ. Її мета – дезінформація світової спільноти, дискредитація ЗС України та посилення антиукраїнських настроїв серед мешканців тимчасово окупованої території України.

Також дивіться: Трупи 5 російських найманців, знищених на опорному пункті під Голубовським. ВIДЕО

Нагадаємо, 11 червня терористи ОРЛО заявили, що "українські диверсанти" ліквідували на їхньому "опорному пункті" 5 людей. За даними української розвідки, п'яний найманець розстріляв своїх колег і наклав на себе руки.

Автор: 

бойовик (3414) окупація (6687) пияцтво (580) розвідка (3861) тероризм (2867) вбивство (3088) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+5
Не понимаю и не приемлю почему это мы должны перед кем-то оправдываться за освобождение нашей родной земли от российской агрессии!
Больше того, если бы такие "пьяные самострелы" случались бы ежедневно, то глядишь и через пару месяцев не осталось бы желающих служить в т.н.армиях ЛНР/ДНР.
А по поводу "провокаций накануне ..." напомню ГУР о Минске-2 и Дебальцево.
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15.06.2021 12:02
+3
Ну и ладно. В следующий раз из Нептуна или Вільхи застрелятся.
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15.06.2021 12:03
+3
та да, конешно брехня! Украина боевикам пенсии платит та еще и вакцинирует от коронавируса пфайзером!
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15.06.2021 12:04
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Не понимаю и не приемлю почему это мы должны перед кем-то оправдываться за освобождение нашей родной земли от российской агрессии!
Больше того, если бы такие "пьяные самострелы" случались бы ежедневно, то глядишь и через пару месяцев не осталось бы желающих служить в т.н.армиях ЛНР/ДНР.
А по поводу "провокаций накануне ..." напомню ГУР о Минске-2 и Дебальцево.
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15.06.2021 12:02 Відповісти
Ну и ладно. В следующий раз из Нептуна или Вільхи застрелятся.
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15.06.2021 12:03 Відповісти
та да, конешно брехня! Украина боевикам пенсии платит та еще и вакцинирует от коронавируса пфайзером!
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15.06.2021 12:04 Відповісти
ГУР про вбивство 5 російських найманців під Голубівським: Росія посилює інформаційні атаки проти України напередодні саміту Байдена-Путіна - Цензор.НЕТ 5700
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15.06.2021 12:42 Відповісти
Дело было так: пьяный всушник попутал окопы, успел убить четверых а пятый не желая попасть в плен застрелился
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15.06.2021 13:51 Відповісти
І був то лічно Зен Ланден Оманський ібн Віслюк, коли приїздив на передову. Вони удвох з Яценюком набухались і трохи начудили
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15.06.2021 14:13 Відповісти
Ето усе ХАМАС.
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15.06.2021 14:23 Відповісти
Чому ми так хвилюємося, що про нас думають наші одвічні вороги? Запевняю вас, Нічого доброго і хвилювання не варті виїденого яйця.
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15.06.2021 16:47 Відповісти
 
 