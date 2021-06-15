ГУР про вбивство 5 російських найманців під Голубівським: Росія посилює інформаційні атаки проти України напередодні саміту Байдена-Путіна. ВIДЕО

У російських ЗМІ активно поширюється інформація про загибель 11 червня поточного року п'яти російських найманців. Як стверджують окупанти, бойовики нібито були вбиті в результаті нападу української диверсійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Голубівське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За інформацією військової розвідки України, щоб приховати справжню причину загибелі бойовиків, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки про обставини і точне місце події без пояснень, чому досвідчені російські військовослужбовці не змогли уникнути нібито раптового нападу.

Водночас за наявними даними, інцидент трапився через зловживання найманцями алкоголю та нестатутні взаємовідносини між ними. Зокрема, один з бойовиків у стані алкогольного сп’яніння застрелив сплячих співслужбовців і, усвідомивши скоєне, застрелився сам.

Російські ідеологи здійснюють провокацію напередодні зустрічі президентів США і РФ. Її мета – дезінформація світової спільноти, дискредитація ЗС України та посилення антиукраїнських настроїв серед мешканців тимчасово окупованої території України.

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Нагадаємо, 11 червня терористи ОРЛО заявили, що "українські диверсанти" ліквідували на їхньому "опорному пункті" 5 людей. За даними української розвідки, п'яний найманець розстріляв своїх колег і наклав на себе руки.