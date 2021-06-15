Відсторонений директор Одеського порту Мясковський здійснив рейдерську атаку на підприємство. ВIДЕО

Колишній директор ДП "Одеський морський торговельний порт" Олексій Мясковський зайшов на підприємство у супроводі озброєної охорони та забарикадувався у кабінеті.

Про це повідомляється на ФБ-сторінці Одеського порту.

"14.06.2021 до ДП "Одеський порт" завітав відсторонений керівник Мясковський О.М. з озброєною охороною! Зупинивши роботу підприємства, без відповідного повідомлення МІУ. Як не дивно, першим розпорядженням в ультимативній формі була вказівка начальнику Портофлоту підприємства надати накази стосовно зниження тарифів на буксирні послуги до рівня реальних ринкових цін. Додаємо фотоілюстрації і нагадуємо Мясковському О.М., що Одеський порт – це державне підприємство, на якому усі процеси мають відбуватися виключно у відповідності до чинного законодавства України, а не керуючись власними амбіціями", - йдеться в пості.

Раніше стало відомо, що керівник Одеського МТП Олександр Гармаш ухвалив рішення знизити тарифи на буксирувальні послуги, які здійснює портовий флот ОМТП, щоб відновити чесну конкуренцію між портофлотом та приватними буксирувальними компаніями. Як зазначає економічний експерт Юрій Гаврилечко, подібні дії керівництва порту викликали обурення приватників, які за попередника Гармаша – Мясковського – звикли "годуватися" з перевезень через відсутність конкуренції. У січні 2021 року Мінінфраструктури відсторонило Олексія Мясковського від займаної посади. Його обов’язки з того часу виконує перший заступник Олександр Гармаш.