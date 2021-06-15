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"Навчився стріляти з автомата, отримав ази тактики бою. Є профіцит перловки. Але мені нічого не бракує", - екснардеп і боєць загону самооборони Соболєв. ВIДЕО

Екснардеп Єгор Соболєв проходить військову підготовку в складі одного з підрозділів територіальної оборони ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у спеціальному відео, яке опублікував у соцмережах.

"Як я тут опинився? Навесні, коли Росія стягнула 100-тисячне угруповання навколо нашої країни, я вирішив приєднатися до територіальної оборони. Це така частина ЗСУ, яка тренується на вихідних, у вільний від роботи час і раз на рік проходить військові збори, але за необхідності мобілізується в першу чергу - протягом 24-х годин. Потрапити в територіальну оборону можете і ви. Для цього потрібно отримати згоду командира частини і пройти медкомісію у військкоматі вашого району. Я пройшов ... і отримав пропозицію пройти двотижневі військові збори в одній із бригад", - розповідає Соболєв.

"Враження. Я навчився стріляти з автомата. Тепер вмію його чистити і змащувати. Можу із закритими очима його зібрати і розібрати. Отримав ази тактики ведення бою, пересування на військовій техніці, отримав дуже розумні поради з тактичної медицини. Це те, чого я хотів - мати хоча б елементарні навички збройного опору, щоб не потрапити в стан людини, яка не знає куди йти і що робити", - розповів про свої досягнення колишній народний обранець.

"За два тижні я не зустрів тут п'яних. Про це особливо дбають командири, починаючи з комбрига. Порадувала відсутність будь-якої неповаги до підлеглих. Офіцери, які пройшли бої цієї війни - якісь спеціально спокійні і доброзичливі до солдатів. Живемо в наметах, але по військовому організовано - в чистоті, переважно з водою. Вода для пиття є завжди. Про їжу. Як на мене, годують добре. Хоча розпещені українськими жінками резервісти, іноді скаржаться на профіцит перловки. Однак поскаржитися, понити - це тепер частина нашого національного характеру. Мені всього вистачає, хоча я теж дуже розпещений Марічкою (ред. - дружина Соболєва)", - каже екснардеп про умови й атмосферу проходження зборів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

збір (334) Соболєв Єгор (252) тероборона (386)


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Топ коментарі
+22
А чого ж ти не пішов? Чи бути ботом більше для душі.. І там ж не платять.. А тиж продажний
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15.06.2021 12:37
+20
Єгорка засланий казачок.
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15.06.2021 12:33
+14
Респект Соболеву за то, что не считает себя телом из другой галактики. Как почти все нардепы- действующие и экс. Отчетливо понимает возможные угрозы и старается к ним быть готов. А фронту ой как понадобятся хоть как-то подготовленные резервисты, готовые встать в строй в течении 24часов. А мог бы просто мотаться по разным каналом и трындеть там языком целыми днями.
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15.06.2021 12:43
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Єгорка засланий казачок.
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15.06.2021 12:33 Відповісти
А чого ж ти не пішов? Чи бути ботом більше для душі.. І там ж не платять.. А тиж продажний
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15.06.2021 12:37 Відповісти
№43
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15.06.2021 12:39 Відповісти
Не реагируйте на существо, которое в теме о погибшем от укуса пчел человеке, отпускало нелепые шутки уровня детей начальной школы.
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15.06.2021 14:29 Відповісти
Там Гадя уже сходила...
Теперь Ыгоравпрезиденты???
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15.06.2021 12:39 Відповісти
+1000 %.
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15.06.2021 12:47 Відповісти
Читай."Научился стрелять из автомата, получил азы тактики боя. Есть профицит перловки. Но мне всего хватает", - экс-нардеп и боец отряда самообороны Соболев - Цензор.НЕТ 8796
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15.06.2021 12:49 Відповісти
Лень открывать фотошоп, чтоб почистить текст на этой "бумажке" и написать поверх него про проект "5 копеек" . В итоге полочился бы очень внушительный и достойный доверия документ, заверенный подписями серьезных людей и мощной печатью о двух головах!
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15.06.2021 13:00 Відповісти
А можна публикації на Дейли мейл))) чи коли клеїли бумажку.. Писали назви які чули колись.. Незнаючи навіть що вони значать?
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15.06.2021 13:14 Відповісти
І в 14-ом ходив, і зараз ходжу, що правда не в тер.оборону, але теж вважаю що Єгорка засланий козачок.
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15.06.2021 12:51 Відповісти
Єґор Зімін сказав що жалітися- то національна риса російського характеру.
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15.06.2021 12:35 Відповісти
а многим, благодаря таким как ты, теперь на хлеб не хватает!
Но какаяразница!
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15.06.2021 12:35 Відповісти
Якщо небридла перловка можна сходити в чопок пожрати піроженок. Думаю у Єгорки на смаколики бабки є.))
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15.06.2021 12:37 Відповісти
Альооо! Тереторіальщик!!! Продемонструй мастер класс по збиранню і розбирання автомата з закритими очима! Звиздіти можуть всі, а ти покажи
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15.06.2021 12:39 Відповісти
Збирати і розбирати АК з закритими очима я вмів у 15 років. Єгорка щось у житті пропустив.)
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15.06.2021 12:41 Відповісти
Я дуже хочу побачити як він затвор в затворну раму вставлятиме закритими очима і потім в автомат
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15.06.2021 12:46 Відповісти
Важке совітське дитинство, обовязкова військова підготовка, Зарніца...
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15.06.2021 12:55 Відповісти
Обовязкова військова підготовка - це не завадило б нам зараз.
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15.06.2021 12:57 Відповісти
Та я навіть не проти загальної військової служби, на кшталт Ізраілю, тільки щоб в армії вчили воювати, а не замітати, саджати городи та будувати дачі.
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15.06.2021 13:03 Відповісти
Борцун попіарився й походу лизнув Зе-владу
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15.06.2021 12:39 Відповісти
Ну что ожидаем Егорку в Укроборонпроме или Укрзалізниці? Язык натренировал знатно как мы видим, шершавый уже, все как надо. Забавно слышать про поныть от клоуна который ныл все пять лет про полвареника.
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15.06.2021 12:42 Відповісти
Агга... початок 70-ті років , 9-10 клас: АК-47, СВТ , воєнрук...Розбирали, збирали , стриляли..
Може це було в спецкласі?? Фотки є, займався фотографією...
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15.06.2021 12:42 Відповісти
Респект Соболеву за то, что не считает себя телом из другой галактики. Как почти все нардепы- действующие и экс. Отчетливо понимает возможные угрозы и старается к ним быть готов. А фронту ой как понадобятся хоть как-то подготовленные резервисты, готовые встать в строй в течении 24часов. А мог бы просто мотаться по разным каналом и трындеть там языком целыми днями.
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15.06.2021 12:43 Відповісти
Виглядає так ніби пішов у резервісти, щоб попіаритись. Ну і лизнути бубочці, яку він привів до влади.
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15.06.2021 12:47 Відповісти
Так если бы не инфа о плохом питании в его полигоне, то особо и не узнал бы никто, что он там сейчас. Так что, на пиар непохоже (если только не он сам слил фотки с едой в СМИ ) Но я в это не верю.
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15.06.2021 12:53 Відповісти
я теж вважаю, що це совпаденіє.
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15.06.2021 12:55 Відповісти
Шо димчик поручили поддержать кацапского шпиона? Ну как то пресненько подобные комментарии только добавляют уверенности что Егор Зимин крупная фигура среди кацапской агентской сетки!
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15.06.2021 12:55 Відповісти
Ага ))
Но я крупнее
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15.06.2021 12:59 Відповісти
Судя по тому, что егорка одел военную форму и стал вылизывать зе-власти, под него готовят место в набсовете какой-то госструктуры с зарплатой в пару сот тыщ гривен
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15.06.2021 12:49 Відповісти
Егор Зимин (он же шпион Соболев) имеет родителей в Сочи и родного брата в Москве. Как и многие шпионы по первому образованию он историк родом из Сахалинского (!) универа. Не смог выучить ни японский ни китайскмй поэтому работает в Украине, Порох когда то на встрече с блогерами обещал Соболева посадить, но пришел дядя Ко привел ядю Зе, как видим шпион теперь изучает нашу тероборону.
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15.06.2021 12:50 Відповісти
https://twitter.com/Disco_Sashka

https://twitter.com/Disco_Sashka 25 000 000 друзів Петра @Disco_Sashka

https://twitter.com/Disco_Sashka https://twitter.com/Disco_Sashka



Яка несподіванка.
Дзиндзя каже, що батько Бігуса-******* багато років "виграє" на тендерах харчування ЗСУ по завищеним цінам. Оце так антикорупціонер-розслідувач
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15.06.2021 20:04 Відповісти
Краснодарско-сахалинско-донецкий манкурт-кацап. А как эта гнида топила против Пороха! Цель и поставленные задачи кгб достигнуты: президентом избрали местного нарика-труса и лжеца.
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15.06.2021 13:19 Відповісти
"Бывших" кацапов не бывает.
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15.06.2021 14:35 Відповісти
Не берусь судити його,як особистість, а за поступок і сприйняття реальності- аплодую!
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15.06.2021 14:58 Відповісти
Кому интересен это поц?
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15.06.2021 16:48 Відповісти
мутный тип
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15.06.2021 19:01 Відповісти
скоро намечаются выборы?
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15.06.2021 21:09 Відповісти
В УкрОборонПроме и УкрЗализнице места забиты....Вот и оказался не у корыта...
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15.06.2021 21:59 Відповісти
но очень хочется ))))
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16.06.2021 08:18 Відповісти
о, з"явилося убоге зрадофільне чмо "абиНеПорошенко!". забув позвати свого редутного копакузногизабіяку ПОЦрасюка.
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16.06.2021 01:42 Відповісти
Егорка везде должен засветиться. Не бесплатно, конечно.
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16.06.2021 07:53 Відповісти
И що интересно, во времена пороха Свинарчуки ко ко ко, торговля на крови ко ко ко, все на 3-й майдан или хотя бы пришлите нам с Михо трусы, а сейчас все нормательно у Егорки и ничего не жмёт и барыги уже не наживаются на войне..... На место Найема метит?
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16.06.2021 08:17 Відповісти
 
 