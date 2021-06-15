"Навчився стріляти з автомата, отримав ази тактики бою. Є профіцит перловки. Але мені нічого не бракує", - екснардеп і боєць загону самооборони Соболєв. ВIДЕО

Екснардеп Єгор Соболєв проходить військову підготовку в складі одного з підрозділів територіальної оборони ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у спеціальному відео, яке опублікував у соцмережах.

"Як я тут опинився? Навесні, коли Росія стягнула 100-тисячне угруповання навколо нашої країни, я вирішив приєднатися до територіальної оборони. Це така частина ЗСУ, яка тренується на вихідних, у вільний від роботи час і раз на рік проходить військові збори, але за необхідності мобілізується в першу чергу - протягом 24-х годин. Потрапити в територіальну оборону можете і ви. Для цього потрібно отримати згоду командира частини і пройти медкомісію у військкоматі вашого району. Я пройшов ... і отримав пропозицію пройти двотижневі військові збори в одній із бригад", - розповідає Соболєв.

"Враження. Я навчився стріляти з автомата. Тепер вмію його чистити і змащувати. Можу із закритими очима його зібрати і розібрати. Отримав ази тактики ведення бою, пересування на військовій техніці, отримав дуже розумні поради з тактичної медицини. Це те, чого я хотів - мати хоча б елементарні навички збройного опору, щоб не потрапити в стан людини, яка не знає куди йти і що робити", - розповів про свої досягнення колишній народний обранець.

"За два тижні я не зустрів тут п'яних. Про це особливо дбають командири, починаючи з комбрига. Порадувала відсутність будь-якої неповаги до підлеглих. Офіцери, які пройшли бої цієї війни - якісь спеціально спокійні і доброзичливі до солдатів. Живемо в наметах, але по військовому організовано - в чистоті, переважно з водою. Вода для пиття є завжди. Про їжу. Як на мене, годують добре. Хоча розпещені українськими жінками резервісти, іноді скаржаться на профіцит перловки. Однак поскаржитися, понити - це тепер частина нашого національного характеру. Мені всього вистачає, хоча я теж дуже розпещений Марічкою (ред. - дружина Соболєва)", - каже екснардеп про умови й атмосферу проходження зборів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре". ВІДЕО+ФОТО