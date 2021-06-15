Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні. ВIДЕО

Ми на порозі перевиборів президента? Ексклюзив "Без цензури"!

Богдан Буткевич складе в цілісний пазл події останніх місяців і розповість про важливий інсайд із високопоставлених джерел. За нашою інформацією, в Офісі Президента готують план оголошення перевиборів президента. І статися це може 24 серпня. В такому разі ми підемо на дільниці вже у жовтні.

Як Офіс Президента розробляє план перевиборів президента? Які шанси, що Володимир Зеленський 24 серпня оголосить дострокові вибори президента? І що саме вказує на те, що це цілком можливо?

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