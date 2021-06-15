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Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні. ВIДЕО

Ми на порозі перевиборів президента? Ексклюзив "Без цензури"!

Богдан Буткевич складе в цілісний пазл події останніх місяців і розповість про важливий інсайд із високопоставлених джерел. За нашою інформацією, в Офісі Президента готують план оголошення перевиборів президента. І статися це може 24 серпня. В такому разі ми підемо на дільниці вже у жовтні.

Як Офіс Президента розробляє план перевиборів президента? Які шанси, що Володимир Зеленський 24 серпня оголосить дострокові вибори президента? І що саме вказує на те, що це цілком можливо?

Як гадаєте, наскільки це реалістично й вигідно Володимиру Зеленському? Залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили, й дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП зриває конкурс на главу САП, "слуги народу" блокують ліквідацію ОАСК, справу Татарова не передають до суду: як ще пояснити Зеленському, хто є перешкодою на шляху України в НАТО? - Шабунін

Автор: 

вибори (6689) Зеленський Володимир (23815) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+30
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 6415
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15.06.2021 16:36
+26
Піти з поста для Зеленського означає в'язницю. Так що за крісло він триматиметься дужче ніж Овоч.
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15.06.2021 15:43
+25
_Бандиты-напёрсточники собираются сделать народ ещё раз! И ведь дауны, хлопая ушами, пойдут и проголосуют. Недоразвитые...
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15.06.2021 15:36
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Стоит только захотеть Авакову и все получится.А некоторым придется репетувать Все пропало.
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15.06.2021 15:34 Відповісти
_Бандиты-напёрсточники собираются сделать народ ещё раз! И ведь дауны, хлопая ушами, пойдут и проголосуют. Недоразвитые...
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15.06.2021 15:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 6415
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15.06.2021 16:36 Відповісти
согласен если Вавка так сделает то может его не повесят....
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15.06.2021 16:53 Відповісти
Піти з поста для Зеленського означає в'язницю. Так що за крісло він триматиметься дужче ніж Овоч.
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15.06.2021 15:43 Відповісти
А його місце якраз там.
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15.06.2021 15:56 Відповісти
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 3854
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15.06.2021 19:01 Відповісти
Бене отступать уже некуда. Зеля его последний форпост. Он будет держать его на посту до последнего, даже ценой крови.
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15.06.2021 16:37 Відповісти
Только в твоих влажных мечтах.
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16.06.2021 02:07 Відповісти
зеЛю-марадера ждет тюряга.как и еРмака/татарова/портнова и других чмырей
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15.06.2021 15:58 Відповісти
Цікаво, а де подінуться прихильники зє сцикуна з Цензора?
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15.06.2021 15:59 Відповісти
Половина їх із-за парєбріка пише.
Ще частина- ботоферми Коломойського, Тимошенко, Пінчука.
Ну а ботоферму ;ЗЕ!диджитал просто розженуть.
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15.06.2021 16:10 Відповісти
Где там сулима с его "зелюгетьдострокові"?
А вообще вариант довольно фантастический. Думал что у дерьмака с падляком больше ставят на то чтобы взять под контроль ЦИК, просунуть какое-то квазиэлектронное голосование - "смотрите у нас как в Эстонии" и нарисовать бубочке 75%.
В любом случае следующих очередных "нормальных" выборов не будет.
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15.06.2021 16:00 Відповісти
Нет, на самом деле это варирант уже давно муссируется. Но я думал на сентябрь. В октябре уже будут новые платежки, если только не отложат повышение цены энергии и газа.
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15.06.2021 16:39 Відповісти
Кстати именно для этого и появились "антиолигархоческий" закон и пленки Бигуса.
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15.06.2021 16:41 Відповісти
"антиолигархоческий" закон то просто булька
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15.06.2021 17:17 Відповісти
у меня один вопрос: что употребляют авторы этого видео? или у них есть инфа, что это-то что-то употребляет ЗЕбеня? на такое может решиться только совсем, просто в хлам упоратый, человек. ни за что не поверю, что ЗЕбеня согласится променять 3 реальных года ************** на 7 виртуально-возможных.
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15.06.2021 16:09 Відповісти
Один умный человек подметил, что это называется кликбейт - броское название за которым нет ничего содержательного.
Подмечено не один раз. Аналитики там нет
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15.06.2021 16:18 Відповісти
устроив себе выборы осенью - клоун будет орать о "доверии нарИда"..
В сл.году это уже не пройдет... все разваливается, тарифы растут - рейтинги сыпятся..
Поэтому ВСЕ действия клоуна сейчас направлены на создание иллюзии "клоун-патриот" и обработке зебилов на тему "ему все мешают, но во второй раз у него получится"
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15.06.2021 16:41 Відповісти
Сами по себе растут растения, а тарифы - поднимают бандиты, враги народа.
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15.06.2021 17:02 Відповісти
...з якими Бубік за одне
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15.06.2021 17:16 Відповісти
"ему все мешают, но во второй раз у него получится" - )))))) Я это уже слышал. Буквально перед выборами)))))
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15.06.2021 18:00 Відповісти
"у меня один вопрос: что употребляют авторы этого видео? или у них есть инфа, "
***
Я вже зустрічав двічі інформацію в Інтернеті про дострокові вибори президента. Одним із факторів називають стрімке падіння рейтингу Зєлі, а ті рейтинги що нам показують є профанацією.
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15.06.2021 17:21 Відповісти
какие в жёппу авторы, если они говорят, вот седня слушал их видео более раннее - шо это слухи которые высрали сектанты "гетьмана".
б*же, авторам сто лет не уср..алось придумывать это. и да - че, мож*д Зеле наговорили и в натуре шо рейтинг падает так шо блаблабла
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15.06.2021 20:17 Відповісти
А що такое? Страна не хочет отпустить на волю своего луДшего перЗЕдента-реХформатора?
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15.06.2021 16:10 Відповісти
ой! забыл: + "самого эффективного"!
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15.06.2021 16:13 Відповісти
Ну шо вы все тут к бубочке пристали? Говноралиссимусу надоело приписденство и найвелычнишый хочет домой, в квартал. Кагда он кукарекает в квартале то его не называют дебилом и конченым идиотом, а все в зале ему хлопают.
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15.06.2021 16:40 Відповісти
Ха! Хотел бы я в квартал -- не лез бы в перевыборы! А этот, вроде, лезет -- пока дебилов в стране больше порохоботов... Да и, думаю, не по своей это он воле -- его кукловод хочет ЕЩЁ!
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15.06.2021 16:57 Відповісти
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 5887
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15.06.2021 19:05 Відповісти
А вообще действительно: чего это я так на преЗЕдента бочку качу? Долар-то гляди как упал! 27 уже! Так и до наисчастливейших времён -- "повосем" -- недалеко! Как раз каких-нибудь лет 6-7...
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15.06.2021 17:02 Відповісти
Скажите пожалуйста: это уже ************ или пока ещё только лукашенкизация Украины?
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15.06.2021 16:15 Відповісти
...деребанизація продовжується.
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15.06.2021 17:02 Відповісти
Это святое!
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15.06.2021 17:03 Відповісти
Хто на що учився.
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15.06.2021 17:12 Відповісти
Его с кресла смогут вынести лишь "ногами уперьод"... Тот, кто его поставил, слезть с кресла ему уж точно не разрешит, даже и не надейтесь ...
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15.06.2021 16:17 Відповісти
...може той хто його поставив саме і бажає провести перевибори, а переможцем може стати або Зєля, або інша темна конячка, яку підсунуть народові.
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15.06.2021 17:05 Відповісти
После 2 лет зеленых ,,покращень,, уже и дураку ясно - дальше будет только хуже . А Бубандос ( точнее его окружение - сам он головой не силен) до осени имеет последний шанс растянуть свои зеленые сопли еще на 5 лет . Потому как через год его просто вынесут . А пока еще не все 73% дебилоиды ощутили как у них по карманам шарят .
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15.06.2021 16:25 Відповісти
Сьогодні пройшла інформація, що опалення в квартирах може вирости на 40%. Звичайно все інше теж буде зростати. Може хоч це протверезить людей.
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15.06.2021 17:11 Відповісти
Незрозуміло одне. Якщо Зеленський поганий президент, а Порошенко хороший, то чому виграє обов'язково Зеленський?
Тільки не треба повторювати про мудрий народ, задовбало.
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15.06.2021 16:26 Відповісти
Якщо дебіл не розуміє, то варто просто згадати недавні "довибори" на франківщині, де "переміг" вірастюк. От так і шмаркля збирається "виграти". І то спішить, бо ще дійсно трохи, і така херня йому не пройде. А "мудрий" нарід йому в тому дійсно допоможе. Звичайно то вже далеко не 73, але ж хоч щось ще залишилось, а коли стане повний нуль, то вже й буде нуль, от йому в задницю й пече.
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15.06.2021 16:32 Відповісти
73% шмаркля отримав, бо Пєцік достав народ. Народ просто голосував проти БАРИГИ і це факт.
Тепер народ швидше за все проголосує проти Бубіка, але не за Пєціка.
І ще одна цікаіва річ, сьогодні Зєля заявив, що розпускати ВРУ не варто, бо це дестабілізує обстановку і Україні. Мабуть Зєля може піти на розпуск ВРУ осінню, щоб тауим чином перевірити свої шанси на перемогу весною.
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15.06.2021 16:58 Відповісти
Не народ, а нарід - тупе бидло... В тому й проблема...
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15.06.2021 17:03 Відповісти
Те що ти КАЗЬОЛ ти сам і підписався
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15.06.2021 17:06 Відповісти
Від дзеркала, придурку, відійди.
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15.06.2021 17:11 Відповісти
я не ходжу пЄньок
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15.06.2021 17:13 Відповісти
ну прівільно - на фронті теж такі? скажи їм це напріклад. а чо - дві третіни чи більше - бідло, а я д.Артаньїн - ви чісом не з сійту Антиколорідоса? там теж так любл*ть обзивітися
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15.06.2021 20:21 Відповісти
шта?
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15.06.2021 20:24 Відповісти
не Порох вас "достав", а ваш ідіотизм вас же й достав.. через зомбоящик
І це - ФАКТ...
бо тільки тупі йолопи будуть голо СОВАТИ за шута з серіала.. який знятий за кошти олігархів))
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 8830
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15.06.2021 17:26 Відповісти
Продажні прахоботи готові їсти щекаладне гівно Пєціка.
Але чомусь не згадують чому народ збіднів, а Пєцік збагатів.
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15.06.2021 17:39 Відповісти
а ты народ? ))) ты быдло, а безмозглое быдло должно страдать! после "Пєціка" зажил как сыр в масле? иди займи очередь за субсидией.
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15.06.2021 19:21 Відповісти
Уууууууу.... прахабот, от тобі в рот.
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15.06.2021 20:08 Відповісти
Яка в сраці субсидія?!!! Там вже також блазень потоптався.
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15.06.2021 23:06 Відповісти
Как можно тупое быдло называть мудрым народом? Это было 13 млн идиотов, которым обещали, что им разрешат подержаться за конец.
Конец эпохи бубочкиной бедности. Но это быдло оказалось настолько тупым, что даже после того, как бубочка вытер свой жопу ихними мордами, они радосно заблеяли и опять готовы выбрать ЗЕлену шмарклю.
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15.06.2021 16:48 Відповісти
Оце пропаганда ЄС)
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15.06.2021 16:27 Відповісти
Я ще кілька тижнів про то писав, а мене затюкали. Вони хочуть просто встигнути сісти на наступний поїзд, поки ще хоч трохи рейтингу можна намалювати. Мова не про те, що він є насправді, але ж ще трохи і його навіть і не надуєш всілякими соцопитуваннями.
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15.06.2021 16:28 Відповісти
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 8537
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15.06.2021 16:39 Відповісти
зебилы, вас опять поимеет ваш бубочка. Я напомню, что два года назад зелупа обещал, что идет на один срок, а тут оказывается, что отсдит два. А в 2019-м мы предупредили, что вас ******. Вы не верили. Вот вам и доказательства!
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15.06.2021 16:44 Відповісти
Ах який празарлівий прахабот.
Сам то за кого голосував??
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15.06.2021 16:50 Відповісти
Не буду голосувати категорично

НІ за Зєлю
НІ за Пєціка
НІ за ОПЗЖиста
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15.06.2021 16:48 Відповісти
І взагалі, з розгону і чолом в одвірок! Тобі відразу й попустить.
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15.06.2021 17:05 Відповісти
розслаб булки і отримай задоволень - плісень трюмна.
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15.06.2021 17:07 Відповісти
А що, дебіле, не помогло?
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15.06.2021 17:11 Відповісти
тобі допоможе
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15.06.2021 17:22 Відповісти
Еще бы - козломордые обычно голосуют за ***** . Или я ошибаюсь и вы гражданин Лугандонии ?
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15.06.2021 17:08 Відповісти
тобто ти в 2019 совало голо за бесноватого вовку-шута, а зараз "розчарувалося"?
Хоча тобі розумні люди казали - не може шут бути кимось іншим ніж шутом..
Більш того, цей блазень навіть ссявся, коли його позвали на стадіон.. на який він сам же же запропонував прийти..
Але ви, зебіли, ще тупіші за 87% ватників рашкі... повірили в голоборотька та обрали свою тупість на чолі держави...
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15.06.2021 17:22 Відповісти
по твоєму жлобіна Пєцік кращий Зєдьца. Тобі подобається що тебе і твоїх близьких Пецік габив, як і Зєля.
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15.06.2021 17:35 Відповісти
Прахаботи з зєлєботами спамлять.

Значить правильно
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15.06.2021 17:31 Відповісти
Саме так:
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 6443

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15.06.2021 16:57 Відповісти
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15.06.2021 16:58 Відповісти
У неї нема політичної сили, фінансування і мало відома переважній більшості населення України. Хоч грамотна.
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15.06.2021 17:00 Відповісти
Вона вже заявила що в неї немає президентських амбіцї , а на питання - кому ви симпатизуєте з нинішніх політиків , відповіла - Разумкову . Я коли це від неї почув ,був у шоці .
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15.06.2021 22:32 Відповісти
"Всё уже было"
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 9421
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15.06.2021 17:16 Відповісти
Усе нове, забуте старе, лише підігнане під відповідні умови часу.
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15.06.2021 17:25 Відповісти
Мне больше интересно, почему расследования по вагнеровцам, до сих пор, не публикуют? Толи решили перед выборами бахнуть (аля "Свинарчук"), толи продались Зе, толи Зе устраивает настолько Запад, что те запретили своим мочить Зеленского. В общем, непонятная история....
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15.06.2021 17:23 Відповісти
у ВРУ працює тимчасова розслідувальна комісія по вагнерівцям.

Будемо чекати, що вони там накопають. Швидше те що і по Майдану.
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15.06.2021 17:29 Відповісти
Стало не цікаво тут - прахаботи вийшли на роботу.
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15.06.2021 17:40 Відповісти
Порох пішов нах₴р,і слава Богу,кому з ним по дорозі-напрямок знаєте!)))
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15.06.2021 18:10 Відповісти
Верно только на половину. Потому что сразу же за през. выборами последуют парламентские. Для того ему и нужны през. выборы чтобы перезагрузить парламент с большинством для своей партии скорее всего уже и под др. названием.
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15.06.2021 18:19 Відповісти
нахрен нам цей клятий ворог ?
президентом буде - Порох !
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15.06.2021 18:27 Відповісти
Ванюш,Сулима,а ты за кого голосовать будешь,опять за бубочку или за Порошенко?
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15.06.2021 18:29 Відповісти
Согасен! Что в детстве нас пугали волками, а надо бояться дебильных клоунов-жидов -президентов!!!
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15.06.2021 18:37 Відповісти
Кто не боится порвать себе живот, ставьте воспроизведение 0,5 скорости )))
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15.06.2021 18:51 Відповісти
Владимир Александрович идите на второй срок каденции Президентства Украины. Нет сейчас в Украине вам альтернативы. Все это старая политическая колода карт.
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15.06.2021 19:21 Відповісти
Для "кращого"(прости, Господи) аналитика Ютуба ))) выдержка из Конституции

Стаття 108.
...

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
2-4 пункты как-то не вяжутся с "аналитикой" Буткевича. Остается первый.
Зарегистрирует ли ЦВК кандидатом типа, что за месяц до этого объявил о своей отставке?
Остается политический компромис - консолидированное решение ВР объявить досрочные выборы.
Проголосует ли за это зелебобическое большинство, которое сейчас очень неплохо себя чухает, но неизвестно что будет с победой другого кандидатаа основание распустить ВР можно найти на ровном месте.
Пусть "аналитик" над этим подумает.
Если в состоянии, конечно
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15.06.2021 19:22 Відповісти
Ради Порошенко? Так он же опять проиграет. Боксер и старуха с косой тоже не конкуренты Зеленскому. Найдите сначала другого клоуна, чтобы он мог конкурировать с альфа-клоуном.
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15.06.2021 19:56 Відповісти
хіба що Поплавка - співучого ректора.
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15.06.2021 20:13 Відповісти
да небудет такого
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15.06.2021 21:03 Відповісти
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 7080.
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15.06.2021 22:34 Відповісти
2:20 люто плюсую руками и ногами : вот в этом и разница между теми кто голосует за персону
и теми у кого в приоритете страна..... Украина без вовы была есть и будет а масштаб вовика
без президенского кресла Украины кардинально изменится и почуствовав что слон обратно
сдувается до размеров мухи то есть естественной формы, зюзенька с мишпухой лихорадочно
ищют способ надуться поддуться поднакачаться и этот способ естественно тоже афёра пото-
му шо ни швец ни жнец ни на дуде игрец.... НОЛЬ..... просто аферист.
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15.06.2021 22:43 Відповісти
Дурак думкою багатіє, так і Буткевич своїми передбаченнями!
Ніякий дострокових виборів не буде, бо зелебенські не зовсім ще ж намахані!
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16.06.2021 10:54 Відповісти
Ситуація проста. Немає зараз жодного конкурента у Зеленського.
Пізніше з'явиться обов'язково, але не скоро. І зрозуміло усім, що Порошенко ніколи не буде президентом, як і Тимошенко. Їх антирейтинг не дозволить.
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16.06.2021 15:59 Відповісти
 
 