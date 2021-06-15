Кулеба про саміт Байдена і Путіна: Жодних ризиків для України не бачимо. ВIДЕО

Тема України буде однією з найважливіших під час переговорів президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Однак жодні домовленості за спиною України досягнуті не будуть.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, хоч російська сторона коментує, що Україна буде однією з побіжних питань, які можуть зачепити під час розмови, насправді Україна "буде одним з важливих питань, яке будуть обговорювати".

"І ми добре розуміємо позицію США, ми не бачимо ризиків того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнена якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що жодні домовленості стосовно України досягнуті без України нами визнаватися не будуть", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що Україну ніхто не зможе змусити перетнути "червоні лінії" національних інтересів.

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"Що б не відбувалося, які б сценарії не траплялися, ми завжди стоятимемо на захисті інтересів України і не сприймемо будь яких сценаріїв, в рамках яких намагатимуться нас змусити зробити щось. Ніщо не змусить нас перетнути "червоні лінії" наших національних інтересів", - додав Кулеба.