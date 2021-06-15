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Кулеба про саміт Байдена і Путіна: Жодних ризиків для України не бачимо. ВIДЕО

Тема України буде однією з найважливіших під час переговорів президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Однак жодні домовленості за спиною України досягнуті не будуть.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, хоч російська сторона коментує, що Україна буде однією з побіжних питань, які можуть зачепити під час розмови, насправді Україна "буде одним з важливих питань, яке будуть обговорювати".

"І ми добре розуміємо позицію США, ми не бачимо ризиків того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнена якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що жодні домовленості стосовно України досягнуті без України нами визнаватися не будуть", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що Україну ніхто не зможе змусити перетнути "червоні лінії" національних інтересів.

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"Що б не відбувалося, які б сценарії не траплялися, ми завжди стоятимемо на захисті інтересів України і не сприймемо будь яких сценаріїв, в рамках яких намагатимуться нас змусити зробити щось. Ніщо не змусить нас перетнути "червоні лінії" наших національних інтересів", - додав Кулеба.

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23811) саміт (764) Женева (52) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
У этого парня поминутно падает зрение
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15.06.2021 15:22
+3
НАТО Украину уже сегодня кинуло !!!! Побоялись злить хутина

https://youtu.be/PVQE_x_NhNk
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15.06.2021 15:26
+2
не нужно ни на кого рассчитывать
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15.06.2021 15:42
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У этого парня поминутно падает зрение
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15.06.2021 15:22 Відповісти
Кулеба про саміт Байдена і Путіна: Жодних ризиків для України не бачимо - Цензор.НЕТ 3902+++++++++++++
Однако никакие договоренности за спиной Украины достигнуты не будут. Источник: https://censor.net/ru/v3271573 -- толкование ув. редактором - объективная оценка.
мы не видим рисков. Источник: https://censor.net/ru/v3271573 - субъективная оценка ситуации. https://censor.net/ru/v3271573
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15.06.2021 16:35 Відповісти
Предлагаю напомнить Байдену про Майдан перед переговорами с *****
ХВАТИТ СДАВАТЬ УКРАИНУ ****
Кулеба о саммите Байдена и Путина: Никаких рисков для Украины не видим - Цензор.НЕТ 4137

Кулеба о саммите Байдена и Путина: Никаких рисков для Украины не видим - Цензор.НЕТ 8922
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15.06.2021 15:25 Відповісти
НАТО Украину уже сегодня кинуло !!!! Побоялись злить хутина

https://youtu.be/PVQE_x_NhNk
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15.06.2021 15:26 Відповісти
не нужно ни на кого рассчитывать
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15.06.2021 15:42 Відповісти
Это ты 🤡 лучше напомни...
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15.06.2021 16:33 Відповісти
И им надо напомнить тоже . И нам всем не забывать - бо Украина - не Беларусь и не раша
Кулеба про саміт Байдена і Путіна: Жодних ризиків для України не бачимо - Цензор.НЕТ 3568
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15.06.2021 16:36 Відповісти
вопреки...
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15.06.2021 15:26 Відповісти
як раз ваша думка менше всіх цікавить.
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15.06.2021 15:40 Відповісти
Кулеба про саміт Байдена і Путіна: Жодних ризиків для України не бачимо - Цензор.НЕТ 5720
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15.06.2021 15:44 Відповісти
Это настолько противоречит реальности, что разместивший это похож на дауна...
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15.06.2021 15:46 Відповісти
Что, "реалист" прокремлевский, подгорело?
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15.06.2021 15:54 Відповісти
Мало того что ты ляпнул глупость, так ещё и упорствуешь в своей глупости. Дурак, значит.
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15.06.2021 15:57 Відповісти
Может обрисуешь в общих чертах, в чем трабл, адепт реальности? ИМХО - все даже очень аутентичненько контексту.
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15.06.2021 16:02 Відповісти
_Глупо с моей стороны спорить с верующими. Протупил. Логика, реализм и конгруэнтность там и рядом не валялись.
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15.06.2021 16:10 Відповісти
Ты сам у себя дебилизм диагностируешь???? Странные у тебя психологические траблы.
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15.06.2021 16:16 Відповісти
Кулеба про саміт Байдена і Путіна: Жодних ризиків для України не бачимо - Цензор.НЕТ 3676
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15.06.2021 16:04 Відповісти
Вы не в курсе последнего тренда.
Байден уже сказал, что путен:
1. Умный
2. Крутой
3. Достойный
Вы не достойны быть президентом великой Америки ))
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15.06.2021 19:52 Відповісти
Этот тренд явно находится исключительно у тебя в том органе, которым ты ешь, путирасина. И потому, ясен пень, очень мало кто в курсе. Разве что наблюдающий за тобой психиатр.
А насчот Путина(тм) тренд всегда один, который создали харьковские ультрас и он никогда не менялся и, ИМХО, уже не поменяется. Т.е., войдет в историю. Как бы кремлевские пропагандоны и армии путирасов не рвали жопу от натуги.
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16.06.2021 08:39 Відповісти
Этот тренд создал Байден. Это его слова.
Что там делали харьковские ультрас мне неизвестно и честно говоря неинтересно.
И армии пропагандонов и путирасов мне тоже неинтересны.
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16.06.2021 18:01 Відповісти
Байден никогда такого тренда не создавал. Разве что в росгеббельс СМИ. А вот если вы не в курсе тренда еще 2014-го года от харьковских ультрас "Путин- %уйло", то можно предположить, что жизнь на Марсе таки есть. И вы оттуда.
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17.06.2021 08:48 Відповісти
Чего? Я вам процитировал Цензор, между прочим.
https://censor.net/ru/news/3271423/bayiden_nazval_suverenitet_ukrainy_sredi_krasnyh_liniyi_kotorye_on_sobiraetsya_ozvuchit_putinu

Вы Цензор считаете Росгеббельс СМИ? Ну тогда вам точно в дурку.
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17.06.2021 15:43 Відповісти
Это вас дурка может радостно принять, если вы будете вот так хавать все без разбору.
Итак - смотрим откуда растут конечности: Цензор ссылается на ZN.ua, а оно уже ссылается ссылается на reuters. Читаем Рейтерс - опаньки! - А ТАКОЙ ЦИТАТЫ ТО И НЕТ! Максимум - это фраза Biden calls Putin tough and bright (гугл-перводчик в хелп). Получаем - при копипасте с Рейтерса на ZN откуда то взялась прямая речь Байдена и Путин(тм) стал еще и крутым ВНЕЗАПНО. И кто же это все так художественно домыслил и расписал? А вот и РосгеббельсСМИ! А вы это радостно схавали и не обляпались.
И по кому тут дурка плачет? Файрвол на мозг (если он ваще есть) в помощь. С антивирусом.
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17.06.2021 16:33 Відповісти
довольно странно, что Вы называете Цензор Росгеббельссми, ну да пусть с вами местные админы разбираются.
А вот Вы, если Вы такой настойчивый, каким Вы хотите казаться, могли бы найти прямую цитату Байдена о путене: ""He's bright. He's tough". В инете и видео есть, где байден это говорит на английском языке журналистам.
Поэтому я считаю, что Цензор абсолютно прав. И Жизнь.Уа тоже. Байден это СКАЗАЛ.
И видео тому свидетельство Например тут: https://www.politico.com/news/2021/06/15/biden-putin-eu-494632
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17.06.2021 19:25 Відповісти
"Кулеба о саммите Байдена и Путина: Никаких рисков для Украины не видим."
_Очки протри, мудак! Не видит он. Кто не хочет смотреть - и видеть, тот, конечно, не видит.
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15.06.2021 15:45 Відповісти
Руїнник Всесвіту і Сатана, чи не є ці епітети перебільшенням для окреслення сутності Росії? Можемо констатувати, що, з огляду на наш із вами історичний досвід останніх семи років, таки не є. Але ж Павло Штепа знав про це 1968 року, та й набагато раніше теж. Для Руїнника Всесвіту якісь санкції, якісь ембарго, якісь відімкнення від системи SWIFT, падіння власної валюти, економіки, зубожіння власного народу, тисячі вантажів 200 - це дрібнички, цілком не варті уваги, бо в нього набагато величніша місія - Руйнування Світу. І ось цей світ, який не хоче бути зруйнований, має глибоко усвідомити рішучість намірів його Руїнника.

https://zbruc.eu/node/105761 Zbruch
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15.06.2021 15:47 Відповісти
Сліпий не бачить...глухий не чує !!! В оточенні зєлєнскава усі такі дятли?
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15.06.2021 15:56 Відповісти
С таким главой МИД мы вообще ничего не увидим...
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15.06.2021 16:10 Відповісти
При чому тут ви,зустрічаються лідери двох суаердержав,що їм до тебе,ну згадають,ну й що,ві красти менше будете...
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15.06.2021 18:55 Відповісти
Ппц, министр иностранных дел Украины не видит рисков от обсуждения Украины без Украины.

Конечно же лучший друг Украины Байден, который вчера сказал, что путен "умный, крутой и достойный" и ещё более великий друг Украины путен даже в мыслях не имеют ничего типа договорённости за спиной Украины.
Кулеба говорит, что обсуждать Украину будут, но решать без неё ничего не будут.
Правда??? Действительно, путен и байден именно для того и встречаются, чтобы просто потрындеть ничего не решая.
Я хочу напомнить господину Кулебе, что Украину не позвали на встречу НАТО, например. Там вроде как табуреток не хватило. И там вполне себе обсуждали Украину. И на встречу семёрки Украину тоже не позвали. Но там тоже обсуждали Украину.
И возможно господин Кулеба думает, что есть какие-то другие встречи с участием Украины, где всё решается, но увы, команда в которой господин Кулеба работает должна понять, что Украина является объектом, а не субъектом международной политики в настоящее время.
Руководство Украины устранилось от решения судьбы Украины, поэтому именно на встречах подобной встрече путена с байденом и решается её судьба.
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15.06.2021 20:00 Відповісти
Иванов, в каком смысле устранилось. Имеете варианты успешных решительных действий?
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16.06.2021 08:56 Відповісти
Конечно.
В настоящий момент украинские власти не могут повлиять на ситуацию.
Путен с ними НЕ контактирует, Америка контактирует, но кормит завтраками и решает вопросы ЗА спиной Украины с врагами Украины, а ЕС поддерживает обходные варианты транспорта газа неприемлимые для Украины, не вводя никаких серьезных санкций против РФ.
И главное, НИКТО пока не назвал никакой даты вступления Украины в ЕС или НАТО.
Потому ситуация патовая и надо вывести стороны из текущего равновесия, который в принципе устраивает всех, кроме Украины.
Начать активно работать с ЛДНР. Напрямую. РФ же что говорит - контактируйте с ЛДНР, вот и славно. Надо пытаться купить их элиту, обещать безопасность, объяснить как они славно могут воровать вагонами и составами после возвращения в лоно Украины. Гарантировать неприкосновенность. Покарать можно их будет и потом на самом деле...
Резко усилить работу с Китаем. Это взбесит НАТО, но мотивация проста: НАТО не готова гарантировать безопасность Украины. Украине нужна защита от РФ и если не НАТО, то Китай, больше некому. Ну или пусть НАТО даёт письменно дату вступления. Без всяких меморандумов.
Кстати, очень большой вопрос чьих баз в Украине РФ больше боится - американских или китайских.
Турция - ТОЖЕ САМОЕ. США бесятся из-за того, что Турция проявляет всё большую самостоятельность от них в НАТО. Значит надо что-то предложить Турции, что ещё больше усилит их свободу от американцев. Например: суверенная база для кораблей Турции (не НАТО) в Одессе + сборка и перепродажа продукции турецкого военпрома тем, кому турки сами не могут продавать. Например, тому же Китаю или
Ну и куча других штук.
Америка и Европа очень открыто показывают Украине, что она является предметом торга и пешкой в их играх. Хорошо, они, пожалуй, правы. В этот конкретный момент.
Но у Украины в руках есть возможность колоссально взвинтить предмет обсуждений и набить цену до уровня, который подходит Украине.
Украине нужна безопасность и Штаты+ЕС стремятся всеми силами не допустить рост Китая и возвращения РФ в статус империи - ОК, давайте докажем, что у Украины есть средства которые могут перевернуть местную шахматную доску. Не хотите этого? Давайте дату вступления в ЕС или НАТО.
А, ну да, и продать ГТС Италии или ещё кому-то из стран-миноров ЕС. Хоть за гривну, но продать сверхсрочно, с сохранением части прибыли от транзита за Украиной.
Может это всё слишком резко, но увы, 30 лет валандались, загнали себя в патовую ситуацию. теперь без кардинальных решений увы никак.
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16.06.2021 18:37 Відповісти
 
 