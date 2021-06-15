Нардеп ОПЗЖ Чорний, відомий як "охоронець Медведчука", захистив дисертацію. У ній такі ж фальсифікації, як і в роботі Киви, - Bihus.INFO. ВIДЕО

Віктор Чорний так само, як Ілля Ківа, посилається на збірник матеріалів з конференції в МАУП, в якій насправді не брав участі.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.INFO, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дисертацію за спеціальністю "державне управління" Чорний захистив у березні в Міжрегіональній академії управління персоналом. Заступником голови вченої ради, який приймав роботу, був науковий керівник Іллі Киви, Володимир Гурковський

За даними журналістів, Чорний, як і Ківа, подав у дисертації підроблену довідку про практичне впровадження його роботи. Така ж довідка була і в дисертації Киви, але її потім видалили, а ось у дисертації Чорного довідка залишилася.

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Також Кива і Чорний обидва посилаються на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018-му році. Чорний стверджує, що його матеріал опубліковано в офіційному збірнику конференції на сторінках 149-151. Але в збірнику лише 144 сторінки, і матеріалів Чорного в ньому немає.

А ще у Киви і Чорного - один і той же автор файлів із дисертаціями. У метаданих обох робіт зазначений один і той же користувач - "DOVGAL".

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.