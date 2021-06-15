УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11542 відвідувача онлайн
Новини Відео
5 110 26

Нардеп ОПЗЖ Чорний, відомий як "охоронець Медведчука", захистив дисертацію. У ній такі ж фальсифікації, як і в роботі Киви, - Bihus.INFO. ВIДЕО

Віктор Чорний так само, як Ілля Ківа, посилається на збірник матеріалів з конференції в МАУП, в якій насправді не брав участі.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.INFO, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дисертацію за спеціальністю "державне управління" Чорний захистив у березні в Міжрегіональній академії управління персоналом. Заступником голови вченої ради, який приймав роботу, був науковий керівник Іллі Киви, Володимир Гурковський

За даними журналістів, Чорний, як і Ківа, подав у дисертації підроблену довідку про практичне впровадження його роботи. Така ж довідка була і в дисертації Киви, але її потім видалили, а ось у дисертації Чорного довідка залишилася.

Читайте також: Шкарлет стверджує, що жодних підтверджень про порушення в дисертації Киви не надходило

Також Кива і Чорний обидва посилаються на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018-му році. Чорний стверджує, що його матеріал опубліковано в офіційному збірнику конференції на сторінках 149-151. Але в збірнику лише 144 сторінки, і матеріалів Чорного в ньому немає.

А ще у Киви і Чорного - один і той же автор файлів із дисертаціями. У метаданих обох робіт зазначений один і той же користувач - "DOVGAL".

Нардеп ОПЗЖ Чорний, відомий як охоронець Медведчука, захистив дисертацію. У ній такі ж фальсифікації, як і в роботі Киви, - Bihus.INFO 01

Також читайте: Міносвіти перевіряє дисертацію Киви

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Автор: 

наука (364) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Чорний Віктор (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Зачем возмущаться?

Они все ( опзж) готовятся работать в Президентском универе 😀😀😀
показати весь коментар
15.06.2021 16:23
+13
От уявіть, заходиш в Політех. Там серед почесних випускників та викладачів Патон, Корольов, Мендєлєєв, Сікорський.
Заходиш в МАУП, а там - КИВА... ****, яка ганьба цій шаразі...
показати весь коментар
15.06.2021 16:36
+10
У нас скоро весь криміналітет буде з дипломами! Проффесорами...
показати весь коментар
15.06.2021 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем возмущаться?

Они все ( опзж) готовятся работать в Президентском универе 😀😀😀
показати весь коментар
15.06.2021 16:23 Відповісти
опзжо готовятся во все госструктуры
показати весь коментар
15.06.2021 16:27 Відповісти
От уявіть, заходиш в Політех. Там серед почесних випускників та викладачів Патон, Корольов, Мендєлєєв, Сікорський.
Заходиш в МАУП, а там - КИВА... ****, яка ганьба цій шаразі...
показати весь коментар
15.06.2021 16:36 Відповісти
Те що МАУП - шарага - згодна !!!
показати весь коментар
15.06.2021 16:37 Відповісти
ой блин передумал поступать
показати весь коментар
15.06.2021 20:50 Відповісти
Там и без Киви уже легіон плагіаторів... починаючи з засновника МАУП.
показати весь коментар
05.07.2021 23:39 Відповісти
Які академіки, такі і журналісти-розслідувачі.
показати весь коментар
15.06.2021 16:25 Відповісти
У нас скоро весь криміналітет буде з дипломами! Проффесорами...
показати весь коментар
15.06.2021 16:27 Відповісти
- Запитання з твітера від «Бахмут Публіциста»: «На вашу думку, пан Кива - це вирок системі освіти чи діагноз?». Це так само епатажний персонаж.

Сергій Шкарлет
- Чого саме пан Кива? Пан Кива більш розпіарений у соцмережах. Питання треба ставити... От сьогодні документи зайшли в Міністерство освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять фахову експертизу цієї дисертації (Киви - ред.). А далі будемо вирішувати на підставі фактів. Освіта поза політикою, поза прізвищами. Освіта - це перш за все професійність і спроможність захистити той рівень або ту кількість знань, необхідних для здобуття того чи іншого рівня. Тому вирок - таке...

- Ви бачили самі, що було дуже багато спротиву цьому.

Сергій Шкарлет
- Ви знаєте, дуже багато спротиву у соцмережах. Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає. Спротив який? У соцмережах? Ну, він завжди. І проти мене був спротив великий.
- Тобто документально, нічого немає, так?
- Є особова справа. Є основний документ. Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина має підписатися, що в нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, бо це ж анонімка об'єктивно. На анонімку у нас якось...
- Але зі захистом дисертацій відбуваються зміни, вже з 15 травня припинена робота комісій, відповідно до закону. Так? Що, до речі, далі буде? Бо з 1 липня...
- А той експеримент закінчився. Далі в нас PhD. Це зовсім інша філософія, це вкладений освітній компонент. Це не просто людина десь у вільному плаванні, 3 або 4 роки занурена в якісь наукові дослідження. Це ще й є підтвердження її спроможності навчатися за здобутою кваліфікацією. Зовсім інша ідеологія захисту, менша корупційна складова. Мені здається, що це крок, імплементація до світового та європейського освітнього простору. Ми рухаємося у тому напрямку. І https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Болонську декларацію підписали. І всі наші міжнародні партнери це вітають.
https://www.radiosvoboda.org/a/zno-prezydent-skyy-universytet-zarplaty-pedahohiv-i-dysertatsiyu-kyvy/31303149.html
показати весь коментар
15.06.2021 16:29 Відповісти
Черговий прояв комплексу неповноцінності ватного гівна: щоб довести всім що не дебіл безмозглий - треба отримати якесь вчене звання.
показати весь коментар
15.06.2021 16:29 Відповісти
И что никакой связи с Зеленским не нашел? Странно, а связь с Порохом находит почти в любом расследовании за прошлые годы. Может помочь? Новоизбранный министр образования за которого голосовали Слуги, а как мы знаем голосуют они по указанию в чате с ОП, сказал что не видит нарушений в диссертации Кивы.
показати весь коментар
15.06.2021 16:38 Відповісти
"Ученых" в Украине теперь будет больше, чем ссученых, а вообще-то "какая разница"!
показати весь коментар
15.06.2021 16:48 Відповісти
Вот почему так: чем более убогое создание, тем больше у него бумажек о том, что он профессор? Какой же скудный у них ум, если они не понимают, как комично выглядят с учеными степенями.
показати весь коментар
15.06.2021 16:52 Відповісти
Ще один кИндидат на посаду ректора прИзЕдентського універу.
показати весь коментар
15.06.2021 17:07 Відповісти
Потрібні ж науКівці для університету преЗєдента...😂
показати весь коментар
15.06.2021 17:10 Відповісти
Може вже настав час прикрити всі ці лже-наукові клоаки?
показати весь коментар
15.06.2021 17:26 Відповісти
Дворник был очень на Карла Маркса похож.
Начальство вызвало и говорит ему: Хоть бы бороду сбрил. Неудобно как-то получается - двойник Маркса мусор по улице метёт ...
- Бороду то сбрить можно... А умище куда девать?

Зажопцы внедряют в жизнь старые советские анекдоты...
показати весь коментар
15.06.2021 17:27 Відповісти
А ещё говорят, что у нас кризис в сфере науки. Да с такими "учёными" мы в мировой науке всем фору дадим. Судя по всему, это будущие нобелевские лауреаты.
показати весь коментар
15.06.2021 17:54 Відповісти
*********** ! Два дебила это сила !
показати весь коментар
15.06.2021 17:55 Відповісти
у нас доктора растут как в Грузии воры в законе.
показати весь коментар
15.06.2021 18:16 Відповісти
Дёргать нужно не этих.. новоиспечённых профессоров .. а тех кто принимает у них экзаменны.. И не поверхностно.. а как говорится зреть в корень..
показати весь коментар
15.06.2021 18:26 Відповісти
Табачнік і ко організовували тотальну корупцію не лише, щоб заробити, але й щоб виростити зебілів, бо особа з дипломом про вищу освіту, але без знань і мудрості від справжнього навчання - це ґрунт для зебільні та русскава міра.
«Знищення будь-якої нації не вимагає атомних бомб або використання ракет дальнього радіусу дії. Потрібно тільки зниження якості освіти і дозвіл обману учнями на іспитах. Пацієнти вмирають від рук таких лікарів. Будинки руйнуються від рук таких інженерів. Гроші ********* від рук таких економістів і бухгалтерів. Справедливість втрачається в руках таких юристів і суддів. Крах освіти - це крах нації »
показати весь коментар
15.06.2021 19:05 Відповісти
Я думав дно - то профффффесор євнуховощ. а воно бач, помилявся, то тільки була преамбула...
показати весь коментар
15.06.2021 21:43 Відповісти
"... Там чудеса... И кот учёный там ходит ПОЦ эти златой"
(А.С. Пушкин)
показати весь коментар
15.06.2021 22:26 Відповісти
Капец как их потянуло на ученые звания.
показати весь коментар
16.06.2021 04:55 Відповісти
 
 