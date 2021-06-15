Нардеп ОПЗЖ Чорний, відомий як "охоронець Медведчука", захистив дисертацію. У ній такі ж фальсифікації, як і в роботі Киви, - Bihus.INFO. ВIДЕО
Віктор Чорний так само, як Ілля Ківа, посилається на збірник матеріалів з конференції в МАУП, в якій насправді не брав участі.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.INFO, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дисертацію за спеціальністю "державне управління" Чорний захистив у березні в Міжрегіональній академії управління персоналом. Заступником голови вченої ради, який приймав роботу, був науковий керівник Іллі Киви, Володимир Гурковський
За даними журналістів, Чорний, як і Ківа, подав у дисертації підроблену довідку про практичне впровадження його роботи. Така ж довідка була і в дисертації Киви, але її потім видалили, а ось у дисертації Чорного довідка залишилася.
Також Кива і Чорний обидва посилаються на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018-му році. Чорний стверджує, що його матеріал опубліковано в офіційному збірнику конференції на сторінках 149-151. Але в збірнику лише 144 сторінки, і матеріалів Чорного в ньому немає.
А ще у Киви і Чорного - один і той же автор файлів із дисертаціями. У метаданих обох робіт зазначений один і той же користувач - "DOVGAL".
Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
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Они все ( опзж) готовятся работать в Президентском универе 😀😀😀
Заходиш в МАУП, а там - КИВА... ****, яка ганьба цій шаразі...
Сергій Шкарлет
- Чого саме пан Кива? Пан Кива більш розпіарений у соцмережах. Питання треба ставити... От сьогодні документи зайшли в Міністерство освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять фахову експертизу цієї дисертації (Киви - ред.). А далі будемо вирішувати на підставі фактів. Освіта поза політикою, поза прізвищами. Освіта - це перш за все професійність і спроможність захистити той рівень або ту кількість знань, необхідних для здобуття того чи іншого рівня. Тому вирок - таке...
- Ви бачили самі, що було дуже багато спротиву цьому.
Сергій Шкарлет
- Ви знаєте, дуже багато спротиву у соцмережах. Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає. Спротив який? У соцмережах? Ну, він завжди. І проти мене був спротив великий.
- Тобто документально, нічого немає, так?
- Є особова справа. Є основний документ. Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина має підписатися, що в нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, бо це ж анонімка об'єктивно. На анонімку у нас якось...
- Але зі захистом дисертацій відбуваються зміни, вже з 15 травня припинена робота комісій, відповідно до закону. Так? Що, до речі, далі буде? Бо з 1 липня...
- А той експеримент закінчився. Далі в нас PhD. Це зовсім інша філософія, це вкладений освітній компонент. Це не просто людина десь у вільному плаванні, 3 або 4 роки занурена в якісь наукові дослідження. Це ще й є підтвердження її спроможності навчатися за здобутою кваліфікацією. Зовсім інша ідеологія захисту, менша корупційна складова. Мені здається, що це крок, імплементація до світового та європейського освітнього простору. Ми рухаємося у тому напрямку. І https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Болонську декларацію підписали. І всі наші міжнародні партнери це вітають.
https://www.radiosvoboda.org/a/zno-prezydent-skyy-universytet-zarplaty-pedahohiv-i-dysertatsiyu-kyvy/31303149.html
Начальство вызвало и говорит ему: Хоть бы бороду сбрил. Неудобно как-то получается - двойник Маркса мусор по улице метёт ...
- Бороду то сбрить можно... А умище куда девать?
Зажопцы внедряют в жизнь старые советские анекдоты...
«Знищення будь-якої нації не вимагає атомних бомб або використання ракет дальнього радіусу дії. Потрібно тільки зниження якості освіти і дозвіл обману учнями на іспитах. Пацієнти вмирають від рук таких лікарів. Будинки руйнуються від рук таких інженерів. Гроші ********* від рук таких економістів і бухгалтерів. Справедливість втрачається в руках таких юристів і суддів. Крах освіти - це крах нації »
(А.С. Пушкин)