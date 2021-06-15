Єрмак, Кирило Тимошенко і син Авакова їздять на номерах прикриття, - Bihus.Info. ВIДЕО

Згідно із законом користуватися номерами прикриття можуть лише правоохоронці, держохорона і ті, кого вони охороняють.

Мова про це йде в новому розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за їхніми даними, глава Офісу президента Андрій Єрмак їздить на номерах, зареєстрованих за іншим автомобілем. Номери авто його заступника Кирила Тимошенка взагалі не зареєстровані ні за одним транспортним засобом.

Крім цього, номерами прикриття користується помічник Зеленського Сергій Шефір.

Також фейковими номерами користуються син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і бізнес-партнер глави МВС Ігор Котвицький.

Номери авто нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка зареєстровані за іншим авто, заявляють розслідувачі. А у нардепа "ОПЗЖ" Іллі Киви є автомобіль, в якого регулярно змінюються номери - і всі вони, за словами журналістів, неіснуючі.

Автори розслідування пояснюють, що якщо номери - фейкові, то людині, яка їздить на них, у разі порушення не прийде штраф.