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"У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум. ВIДЕО

В окупованій Ялті повністю затопило крокоділяріум, частину тварин евакуювати не вдалося.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив директор Ялтинського крокоділяріуму Віктор Жиленко.

"90% встигли евакуювати в Алушту. І якась частина, які можуть врятуватися і існувати в холодній воді, залишилася там. Затопило до самої стелі. У будівлю поки не можемо потрапити. Зверху залишилася невеликий прошарок повітря, сподіваємося, що все нормально. Загиблих тварин немає", - сказав Жиленко.

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крокодил (4) Крим (14143) повінь (172) Ялта (103)


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Топ коментарі
+45
"У нас все в порядке, только крокодилы гуляют": В оккупированной Ялте затопило крокодиляриум - Цензор.НЕТ 796
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19.06.2021 17:26
+36
"У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум - Цензор.НЕТ 7553

...вместо собак бродячих )))))))
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19.06.2021 17:48
+34
Бажаю крокодилам доброї ґапетити і вдалого полювання! Смачного!
🐊🐊🐊🐊🐊🐊
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19.06.2021 17:53
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То они гуляют тварюки пока сытые. Завтра к вечеру иначе будет. Гарпуны готовьте или вилы. Совковой лопатой хрен пробьёшь. Лафа кончилась в Ялте.
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19.06.2021 23:56 Відповісти
О климатическом оружии конечно же никто и не вспоминает. Хотя...

В 1980 безоблачность погоды в олимпийской Москве тоже "обеспечивали" и даже хвалились. Правда, потопили все вокруг, потом торфяники горели до зимы...
Вот и сейчас путиноиды "водоснабжение" организовали. Понятно, что точно "в цель" попасть не сразу получилось - прихватили Харьков,Запорожье,Мариуполь, Мелитополь... Но зато в Крыму, как из ведра. Воешки будут танки мыть
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20.06.2021 08:41 Відповісти
тих, хто радів опадам, мріючи про наповнення прісною водою водосховищ, маю розчарувати - оті потоки каламутного непоймичого якщо і заповнять резервуари то по-перше це умовно питна вода, а по-друге: муляки, піску, каміння, бруду і лайна там буде 2/3 від того щастя... більш того... через тиждень той резервуар потрібно буде чистити від усього того осаду і бруду...
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20.06.2021 09:51 Відповісти
Ялтинским крысчанам придется в этом году сесть на диету, курортный сезон не задался с самого начала, пляжи смыло в море.
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21.06.2021 02:00 Відповісти
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