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"У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум. ВIДЕО
В окупованій Ялті повністю затопило крокоділяріум, частину тварин евакуювати не вдалося.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив директор Ялтинського крокоділяріуму Віктор Жиленко.
"90% встигли евакуювати в Алушту. І якась частина, які можуть врятуватися і існувати в холодній воді, залишилася там. Затопило до самої стелі. У будівлю поки не можемо потрапити. Зверху залишилася невеликий прошарок повітря, сподіваємося, що все нормально. Загиблих тварин немає", - сказав Жиленко.
Топ коментарі
+45 Павло ШОвте
показати весь коментар19.06.2021 17:26
+36 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.06.2021 17:48
+34 Welt Schmerz
показати весь коментар19.06.2021 17:53
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В 1980 безоблачность погоды в олимпийской Москве тоже "обеспечивали" и даже хвалились. Правда, потопили все вокруг, потом торфяники горели до зимы...
Вот и сейчас путиноиды "водоснабжение" организовали. Понятно, что точно "в цель" попасть не сразу получилось - прихватили Харьков,Запорожье,Мариуполь, Мелитополь... Но зато в Крыму, как из ведра. Воешки будут танки мыть