"У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум. ВIДЕО

В окупованій Ялті повністю затопило крокоділяріум, частину тварин евакуювати не вдалося.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив директор Ялтинського крокоділяріуму Віктор Жиленко.

"90% встигли евакуювати в Алушту. І якась частина, які можуть врятуватися і існувати в холодній воді, залишилася там. Затопило до самої стелі. У будівлю поки не можемо потрапити. Зверху залишилася невеликий прошарок повітря, сподіваємося, що все нормально. Загиблих тварин немає", - сказав Жиленко.

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