Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На околиці Києва відбулася акція проти вирубки дерев у лісі. Ця ділянка розташовується на межі Національного природного парку Голосіївський і Пуща-Водицького заказника. Його здали в оренду для будівництва житлового кварталу ще в 2007 році і не змогли повернути.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Із закликом прийти 19 червня о 14:00 на місце вирубки виступив екснардеп, активіст Майдану Ігор Луценко.
"Хочуть знищити 21 га посеред лісу, природного заповідного фонду. Порізали кілька гектарів дубів", - написав вінв Facebook.
За інформацією кореспондента Цензор.НЕТ, активістам протистояли невідомі. Вони кидали димові гранати і розпилювали газ. Обійшлося без жертв.
На місці працювала поліція і загін швидкого реагування.
Активісти планують продовжити відстоювати ліс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто я вот смотрел Дубинского - грил шо сраную эстакаду строят чет лет 5
так г*споди, если терпилы, то есть жители толкутся блин в пробках, после работы, когда каждая минута = шо ты больше с ребенком или даже котом пробудешь, душатся в пробках бо Бокс "строит эстакаду"..... ну я их не жалею. и даже смеюсь(я бы на метро ездил )
Лесной воин.
ну вроде убили его(хотя Чака даже Вирус не убьет) и потом все титушки начали ВНЕЗАПНО очень получать по очень наглым рожам.... вот и тут бы так
Хоча їх повно.
https://twitter.com/i/status/1406111045861654529
Луценко - баскак Авакова, если кто не в курсе.
Пуща Водица, кроме всего прочего, относится к Святошинскому лесничеству.
друг живет возле сельхозинститута там где горнолыжный спуск как там кайфово 👍
Вот вы мне скажите, а Голосеевский лес действительно соседствует с Пуща-Водицким заказником?