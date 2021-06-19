УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10329 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 676 29

Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На околиці Києва відбулася акція проти вирубки дерев у лісі. Ця ділянка розташовується на межі Національного природного парку Голосіївський і Пуща-Водицького заказника. Його здали в оренду для будівництва житлового кварталу ще в 2007 році і не змогли повернути.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Із закликом прийти 19 червня о 14:00 на місце вирубки виступив екснардеп, активіст Майдану Ігор Луценко.

Також читайте: За фактом вирубки 17 вікових дубів у Голосіївському парку відкрито кримінальне провадження, - прокуратура Києва. ФОТО

"Хочуть знищити 21 га посеред лісу, природного заповідного фонду. Порізали кілька гектарів дубів", - написав вінв Facebook.

 
Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 01
Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 02

Також читайте: У Шостці "чорні лісоруби" зарубали свідка, який "здав" їх поліції, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За інформацією кореспондента Цензор.НЕТ, активістам протистояли невідомі. Вони кидали димові гранати і розпилювали газ. Обійшлося без жертв.

Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 03
Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 04
Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 05
Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 06

Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 07

На місці працювала поліція і загін швидкого реагування.

Активісти планують продовжити відстоювати ліс.

Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 08
Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 09
Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 10

Також читайте: Дві третини тропічних лісів на планеті знищені або занепали, - екологи

Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва 11
Фото, відео: Олег Богачук

вирубка (169) Київ (19466) Луценко Ігор (179) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Вирубувати дерева там де вони росли десятеріччями і ставити паркани це кацапська практика
показати весь коментар
19.06.2021 21:52
+4
"Утро в лесу". Шишкин.

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 6047
показати весь коментар
19.06.2021 19:52
+3
показати весь коментар
19.06.2021 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.06.2021 19:34 Відповісти
Пи.да Киеву.
показати весь коментар
19.06.2021 19:37 Відповісти
дахусим
просто я вот смотрел Дубинского - грил шо сраную эстакаду строят чет лет 5
так г*споди, если терпилы, то есть жители толкутся блин в пробках, после работы, когда каждая минута = шо ты больше с ребенком или даже котом пробудешь, душатся в пробках бо Бокс "строит эстакаду"..... ну я их не жалею. и даже смеюсь(я бы на метро ездил )
показати весь коментар
19.06.2021 19:44 Відповісти
есть старый, х.з. когда видел еще фильм с Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 4468
Лесной воин.
ну вроде убили его(хотя Чака даже Вирус не убьет) и потом все титушки начали ВНЕЗАПНО очень получать по очень наглым рожам.... вот и тут бы так
показати весь коментар
19.06.2021 19:41 Відповісти
"Утро в лесу". Шишкин.

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 6047
показати весь коментар
19.06.2021 19:52 Відповісти


Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 1473
показати весь коментар
19.06.2021 19:56 Відповісти
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 6920
показати весь коментар
19.06.2021 19:58 Відповісти
Аваков сделал из люстрированой полиции черти-что... где миску поставили там и лают...
показати весь коментар
19.06.2021 19:57 Відповісти
Зате в телевізорі більше ніхто не волає ні про вирубку лісу, ні про лісовози на дорогах, ні про потяги з вирубленим лісом.
Хоча їх повно.

https://twitter.com/i/status/1406111045861654529
показати весь коментар
19.06.2021 20:02 Відповісти
Цена вопроса - каких-нибудь 50 штук баксов в карман активиста Луценко и можно строить небоскреб даже на месте Владимирского собора.
Луценко - баскак Авакова, если кто не в курсе.
показати весь коментар
19.06.2021 20:06 Відповісти
он же в фракции юля тимоха?
показати весь коментар
19.06.2021 21:41 Відповісти
Там были далеко не только активисты Луценко. Пришли ребята из виноградаря. Те, кому не похер.
показати весь коментар
19.06.2021 22:18 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2021 20:32 Відповісти
Цей беспредел по вирубці лісів, проходить по всій Україні! Кому це вигідно? Хто подонок?
показати весь коментар
19.06.2021 20:55 Відповісти
Чего вы переживаете? Президент миллиард насажает
показати весь коментар
19.06.2021 21:00 Відповісти
Вирубувати дерева там де вони росли десятеріччями і ставити паркани це кацапська практика
показати весь коментар
19.06.2021 21:52 Відповісти
мы не местные и не знатоки киевской географии но мне всегда казалость что голосеевский лес и пуща-водица находятся в разных полушариях?
показати весь коментар
19.06.2021 22:35 Відповісти
Настоящих активистов, такие мелочи не затрагивают.
Пуща Водица, кроме всего прочего, относится к Святошинскому лесничеству.
показати весь коментар
19.06.2021 23:16 Відповісти
в голосеевском полный оттяг какой ****** надо быть чтобы там рубить
друг живет возле сельхозинститута там где горнолыжный спуск как там кайфово 👍
показати весь коментар
20.06.2021 05:36 Відповісти
надо меня мэром Киева я бы все дома в центре спилил по 7 этаж как в Washington DC 😡
показати весь коментар
20.06.2021 05:41 Відповісти
Пилите, Шура, у себя дома.
показати весь коментар
20.06.2021 08:38 Відповісти
Деревья главные враги бизнесменов и строителей
показати весь коментар
20.06.2021 10:11 Відповісти
Кияни!
Вот вы мне скажите, а Голосеевский лес действительно соседствует с Пуща-Водицким заказником?
показати весь коментар
20.06.2021 11:49 Відповісти
Не, мне просто интересно как это. Голосеево вроде на юге города, а Пуща на севере
показати весь коментар
20.06.2021 11:52 Відповісти
 
 