Акція проти вирубки дерев відбулася у Голосіївському парку Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На околиці Києва відбулася акція проти вирубки дерев у лісі. Ця ділянка розташовується на межі Національного природного парку Голосіївський і Пуща-Водицького заказника. Його здали в оренду для будівництва житлового кварталу ще в 2007 році і не змогли повернути.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Із закликом прийти 19 червня о 14:00 на місце вирубки виступив екснардеп, активіст Майдану Ігор Луценко.

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"Хочуть знищити 21 га посеред лісу, природного заповідного фонду. Порізали кілька гектарів дубів", - написав вінв Facebook.







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За інформацією кореспондента Цензор.НЕТ, активістам протистояли невідомі. Вони кидали димові гранати і розпилювали газ. Обійшлося без жертв.









На місці працювала поліція і загін швидкого реагування.

Активісти планують продовжити відстоювати ліс.







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Фото, відео: Олег Богачук