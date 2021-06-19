До літа 2014 року уздовж українського кордону розташовувалася готова до застосування російська фронтова авіація. ВIДЕО

У нідерландському суді почався розгляд по суті справи про збитий над Донбасом у 2014 році Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН17.

Як повідомив у фейсбуці російський авіаекперт Вадим Лукашевич, 17 червня "прокуратура у своєму виступі зробила низку важливих, на її думку, добавок", передає Цензор.НЕТ.

Звинувачення представило одну нову прослушку розмови терористів, що відбувся вранці 16 липня 2014 року, тобто перед днем трагедії.

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"З цієї розмови слідує найважливіший висновок слідства: він підтверджує, що до 16 липня 2014 року вздовж українського кордону була розміщена ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ російська фронтова авіація: " ... перш ніж знімати з постачання когось (тобто перед тим, як збивати), визначайте, чий це летить, там же з півдня може прилетіти дружній... "

Таким чином, загибель 298 осіб на борту МН17 запобігла повномасштабному використанню російської авіації проти України", - повідомив він, зазначивши, що це "відповідь на питання - навіщо Україні потрібні були кошти ППО в зоні АТО".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.