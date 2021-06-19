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Новини Відео Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
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До літа 2014 року уздовж українського кордону розташовувалася готова до застосування російська фронтова авіація. ВIДЕО

У нідерландському суді почався розгляд по суті справи про збитий над Донбасом у 2014 році Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН17.

Як повідомив у фейсбуці російський авіаекперт Вадим Лукашевич, 17 червня "прокуратура у своєму виступі зробила низку важливих, на її думку, добавок", передає Цензор.НЕТ.

Звинувачення представило одну нову прослушку розмови терористів, що відбувся вранці 16 липня 2014 року, тобто перед днем трагедії.

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"З цієї розмови слідує найважливіший висновок слідства: він підтверджує, що до 16 липня 2014 року вздовж українського кордону була розміщена ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ російська фронтова авіація: " ... перш ніж знімати з постачання когось (тобто перед тим, як збивати), визначайте, чий це летить, там же з півдня може прилетіти дружній... "

Таким чином, загибель 298 осіб на борту МН17 запобігла повномасштабному використанню російської авіації проти України", - повідомив він, зазначивши, що це "відповідь на питання - навіщо Україні потрібні були кошти ППО в зоні АТО".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

ВПС (177) росія (65162) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+20
как не крути , но эти 298 безневинно загубленные жизни предотвратили самое шо ни есть полномасштабное открытое вторжение " большого ссукиного брата " ... земля им пухом .
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19.06.2021 21:18
+20
Очень хорошо помню 2014-й год и события после сбития mh-17. тогда многие эксперты говорили, что парашия хотела сбить собственный самолет (!), чтобы полномасштабно вторгнуться в нашу страну и тем самым остановить освобождение Донбасса украинской армией и добровольцами. Собственно, в сегодняшней записи, мы получили фактическое подтверждение тех кремлефашистских замыслов.
Вечная память тем 298 гражданам чужих для нас стран, которые спасли Украину от катастрофы.
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19.06.2021 21:50
+15
Донецкая гнида Янукович, с подельниками, не зря подписывал прошение на применение сил против своей страны. Все уже было готово. Хотели ведь сбить аэрофлота самолет(как вариант). Вот и повод.
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19.06.2021 21:06
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На момент вторжения кремлевской орды в Крым и Донбасс украинские ПВО и и не только по факту были раскурочены.Я не знаю теперешнее состояние наших ПВО,но надеюсь,у них и ордынская муха безнаказанно не пролетит.Это очень важно!
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19.06.2021 22:09 Відповісти
стараниями Янковича, Лебедева-Соломатина, Гриценко с Тимохой Якименко (СБУ).
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19.06.2021 23:21 Відповісти
Да уж, этот Боинг спутал пуйлу все карты.Если это был какой-то крот из СБУ,который дал русне наводку на этот самолет то честь ему и хвала.
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19.06.2021 22:24 Відповісти
До літа 2014 року уздовж українського кордону розташовувалася готова до застосування російська фронтова авіація - Цензор.НЕТ 2954
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19.06.2021 22:48 Відповісти
Путин сразу после этого срочно звонил Обаме, перепуганный,j оправдывался, высказывал соболезнование, типа он не при чем, и сразу созвал Совбез, где все сидели с мрачными лицами, опустив головы, да и Путин утонул в своих плечах, с бегающими глазками- не получился блиц-криг на Украину, а вместо этого погибли невинные люди и дети. и после этого Путин - не убийца?
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19.06.2021 23:18 Відповісти
Що ви як малі діти. РФ не застосовувала авіацію лише через наявність у ЗСУ достатньої кількості засобів ПВО. В першу чергу засобів ПВО ближньої дії. У РФ не так багато одиниць стратегічної авіації, яку можна було б застосовувати за 100 км від лінії зіткнення. Так в них значна кількість фронтових засобів ураження, але ж в Україні набагато більше застарілих, проте діючих засобів ПВО ближньої дії. СРСР у війні в Афганістані втратив близько 120 одиниць авіації. Наразі у РФ на західному напрямку 600 одиниць авіатехніки. Втрата 200 одиниць авіації зупинка застосування повітряної підтримки, втрата 400 одиниць фактичне знищення авіаспроможності російської армії. Один факт не дуже розповсюджувався, але на початку 2015 року літак РФ не дотягнувши до аеропорту у Воронезі розбився. Від лінії зіткнення під Широкиним було 20 хвилин польоту. Це був останній раз застосування авіації РФ у війні з Україною. У 2008 році російська авіація у війні проти Грузії втратила 18 одиниць, включно зі стратегічним бомбардувальником.
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19.06.2021 23:32 Відповісти
Тахта пачему "бариха" нє сакончил АТО са 2 сек..2 мин..или хатя би са 2 часа..вот.. ему била вихадна..
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20.06.2021 01:49 Відповісти
В своем видео -Термiново, украiнцям, говорю. предоставляю сайт сатаны- Держава света на домене РУ, в котором сатана очертил план захвата, раздела Укр. в том же 2014. СБУ, почему не смотрим. Там об оскорблении Укр-ы .Модератор. снова удалишь? Я ж говорю. что цензор и есть 5 колонна
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20.06.2021 10:15 Відповісти
" кошти ППО" - не кошти, а засоби.
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20.06.2021 10:56 Відповісти
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