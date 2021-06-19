Українські Су-25 у 2014-му показали ефективність під час боїв біля Маринівки й Степанівки, - автоексперт Лукашевич. ВІДЕО 18+
Напередодні катастрофи рейса МН17 в 2014 році українські Су-25 продемонстрували ефективність під час боїв біля Маринівкаи і Степанівки. УВАГА: відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою!
Про це в фейсбуці написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, під час слухань у справі про збитий над Донбасом у 2014 році Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН17 в нідерландському суді продемонстрували відео, яке демонструє ефективність українських Су-25 під час боїв біля Маринівки і Степанівки напередодні авіакатастрофи.
Топ коментарі
+157 Святослава
показати весь коментар19.06.2021 23:22
+114 18c49ed2
показати весь коментар19.06.2021 23:19
+104 18c49ed2
показати весь коментар19.06.2021 23:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І пам'ятай, синку, диявол ховається в деталях, до яких нажаль, ваше покоління не уважне.