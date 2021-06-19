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Новини Відео Російські терористи збили Боїнг
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Українські Су-25 у 2014-му показали ефективність під час боїв біля Маринівки й Степанівки, - автоексперт Лукашевич. ВІДЕО 18+

Напередодні катастрофи рейса МН17 в 2014 році українські Су-25 продемонстрували ефективність під час боїв біля Маринівкаи і Степанівки. УВАГА: відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою!

Про це в фейсбуці написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час слухань у справі про збитий над Донбасом у 2014 році Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН17 в нідерландському суді продемонстрували відео, яке демонструє ефективність українських Су-25 під час боїв біля Маринівки і Степанівки напередодні авіакатастрофи.

Також дивіться: "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів. ВIДЕО

авіація (4123) Донбас (22356) Лукашевич Вадим (38)


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Топ коментарі
+157
руснявые пришли с оружием в чужую страну и негодуют, что их убивают украинцы.
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19.06.2021 23:22
+114
200х орков везут обратно в Рашу -- вот такая она "гражданская" война. Земля им железобетоном.
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19.06.2021 23:19
+104
"Братья", твою дивизию .... Избавь, Господи, от таких братушек. Чтобы они там повыздыхали во главе со своим ******. .
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19.06.2021 23:26
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Омерзение от языка, "братиков", бахвальства. По логике оккупантов виноваты те, на кого напали эти "братики". Жаль, что бумаранг так медленно работает
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20.06.2021 20:29 Відповісти
Только поголовная и беспощадная утилизация спасет русозвререй.
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20.06.2021 22:17 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B7%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0&ved=2ahUKEwi9hbv5oanxAhUDmYsKHXx-BDYQFnoECBQQAg&usg=AOvVaw3wwysT0sUbECP3b3p5x9bf,-читай і насолоджуйся.
І пам'ятай, синку, диявол ховається в деталях, до яких нажаль, ваше покоління не уважне.
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21.06.2021 20:45 Відповісти
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