Українські Су-25 у 2014-му показали ефективність під час боїв біля Маринівки й Степанівки, - автоексперт Лукашевич. ВІДЕО 18+

Напередодні катастрофи рейса МН17 в 2014 році українські Су-25 продемонстрували ефективність під час боїв біля Маринівкаи і Степанівки. УВАГА: відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою!

Про це в фейсбуці написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час слухань у справі про збитий над Донбасом у 2014 році Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН17 в нідерландському суді продемонстрували відео, яке демонструє ефективність українських Су-25 під час боїв біля Маринівки і Степанівки напередодні авіакатастрофи.

Також дивіться: "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів. ВIДЕО