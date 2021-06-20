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"Ялту змило до е##нів. Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж секс": Туроператорка з країни-окупанта радіє катастрофі в захопленому Криму. ВIДЕО

Керівниця турагентства з російської Уфи Марія Сухарьова пораділа повені і лиху в окупованій РФ Ялті.

Як передає Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала  відео, де радісно оголосила, що "Ялту змило", і ця новина для неї краща, ніж день народження або секс.

"Ні, так просто не буває! Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж день народження, краще, ніж День туризму, краще, ніж секс: нарешті у людей буде гідний відпочинок, гідні готелі! Ялту змило до до е##нів. Все, ні! Стоп, не продаємо сараї! " - сказала Сухарьова своїм підписникам, яких у неї трохи більше тисячі.

Також дивіться: "У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум. ВIДЕО

Варто зазначити, що багато хто з передплатників не розділили захоплення росіянки.

"Думаю, адекватна і здорова людина не буде такого говорити і вже тим паче радіти катастрофі. Мені вас шкода! Одужуйте!" - зазначає користувач remalena.

"З дна постукали", - коментує xelavisanat.

Ялту змило до е##нів. Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж секс: Туроператорка з країни-окупанта радіє катастрофі в захопленому Криму 01

Також читайте: Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу

Крим (14147) повінь (172) Ялта (103)


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Топ коментарі
+73
"Ялту змило до е##нів. Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж секс": Туроператорка з країни-окупанта радіє катастрофі в захопленому Криму - Цензор.НЕТ 1943
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20.06.2021 12:11
+67
Крымчанам на заметку, любовь от мышесестёр так и прёт.
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20.06.2021 11:52
+46
-Це в цьому дворі живуть зрадники України ? Я адресою не помилився ?? .

"Ялту змило до е##нів. Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж секс": Туроператорка з країни-окупанта радіє катастрофі в захопленому Криму - Цензор.НЕТ 9645 .
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20.06.2021 13:01
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Что характерно-вас,предателей-крысчан,даже кацапы не любят. Какого сочуствия вы от Украины ожидаете?
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21.06.2021 00:02 Відповісти
ненеделькудовторого....3го4го5го......итд япоедувкамарова.... давайдосвидания наяда таёжная
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21.06.2021 11:52 Відповісти
Шмаль с чуйской долины подвезли?
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21.06.2021 18:23 Відповісти
я по чуйски нэпонимальт
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21.06.2021 19:28 Відповісти
От вам і "радная гавань".
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21.06.2021 13:29 Відповісти
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