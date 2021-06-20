"Ялту змило до е##нів. Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж секс": Туроператорка з країни-окупанта радіє катастрофі в захопленому Криму. ВIДЕО

Керівниця турагентства з російської Уфи Марія Сухарьова пораділа повені і лиху в окупованій РФ Ялті.

Як передає Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, де радісно оголосила, що "Ялту змило", і ця новина для неї краща, ніж день народження або секс.

"Ні, так просто не буває! Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж день народження, краще, ніж День туризму, краще, ніж секс: нарешті у людей буде гідний відпочинок, гідні готелі! Ялту змило до до е##нів. Все, ні! Стоп, не продаємо сараї! " - сказала Сухарьова своїм підписникам, яких у неї трохи більше тисячі.

Також дивіться: "У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум. ВIДЕО

Варто зазначити, що багато хто з передплатників не розділили захоплення росіянки.

"Думаю, адекватна і здорова людина не буде такого говорити і вже тим паче радіти катастрофі. Мені вас шкода! Одужуйте!" - зазначає користувач remalena.

"З дна постукали", - коментує xelavisanat.







Також читайте: Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу