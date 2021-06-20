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Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14. ВIДЕО

Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14. ВIДЕО

Хто сильніший – Кива чи Тищенко? Де був Вірастюк, поки били Тищенка? Та навіщо Володимиру Зеленському 3D-джунглі в Офісі президента?

Шукаємо відповіді разом з вами у черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥

🔴 Зелепусічка і джунглі

Коли минулого тижня пан Президент оголосив про мільярд дерев, чи могли би ви уявити, що почне він із власного Офісу? Так, так, в Офісі Президента тепер є кабінет, у якому стіни обладнані штучними джунглями. Так, це не просто якісь фотошпалери, це все об’ємне, 3D, в натуральному розмірі! І вінчає всю цю красу неоновий напис "Центр дії президента". Навіщо?

🟠 Треш у Раді: квіти, масаж і штани Киви

Цей тиждень у Верховній Раді пройшов під знаком депутатської любові, ніжності, обіймів та спущених штанів.

🟡 Кива і Тищенко

Спеціальний, парний комплект підсвинків цього тижня вирушає до Іллі Киві й Миколи Тищенка – до цієї найгарячішої парочки парламентських оргій!

🟢 І знову Вірастюк

Минулого тижня Богдан Буткевич обіцяв: щойно Василю Вірастюку дадуть мандат – він нарешті отримає нашого підсвинка. Так от, "Підсвинки" сказали – "Підсвинки" зробили! Василю, зі свиненятком вас!

🔴 Фейл тижня

У рубриці "Фейл тижня" в нас перемогу святкує партія "Голос". По-перше, за ганебний скандал із нібито ненавмисним голосуванням 5 членів фракції за русифікаторські закони в порядку денному ВР. По-друге, "фейл тижня" дістається "Голосу" за розкол фракції на "красивих і розумних"... добре, добре, скажемо так, на "чесних" - і "спритних". Які розколи з таким рейтингом?

🔴 Облтрешпостач: ланцюг і Керч

Одразу двоє переможців. По-перше, закохані, які кілька місяців тому на знак вічності своєї любові прикувалися одне до одного ланцюгом, але днями оголосили про розрив стосунків, ну і ланцюга.

Ну а гран-прі дієстається окупаційній владі Криму за епічне та духопідйомне відео, на якому видно, що за човном наглядача анексованого півострова Аксьонова пливе група рятувальників у важких костюмах.

Також читайте: Героям слава, пригорілі росіяни, ЄВРО-2020, Велике садівництво і Поплавський – все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВІДЕО

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+25
Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 9615
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20.06.2021 15:09
+17
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 1880
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20.06.2021 15:28
+13
Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 5400

...
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20.06.2021 15:08
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Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 5400

...
показати весь коментар
20.06.2021 15:08 Відповісти
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 1880
показати весь коментар
20.06.2021 15:28 Відповісти
Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 9615
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20.06.2021 15:09 Відповісти
шел я лесом у в атаку всех бамбить.
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20.06.2021 15:11 Відповісти
Шел он джунглями... шобы його йшло й не переставало.
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20.06.2021 15:27 Відповісти
мы до етого не доживем, шановный пан Саня.
криворогатонье вцепившееся в булку? - питбули дохнут...
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20.06.2021 15:30 Відповісти
Ой, та не накаркайте. Мы доживем и переживем. Я с 5 июня по 18-е загибался. (кашель, без температуры, боль в горле. ни вкуса , ни запаха, ни аппетита, сил вообще небыло). Со вчера запахи и аппетит начали частично возвращаться. Не знаю что это. Но врач говорит , шо флю с симаптомами ковид-19, без негативного результа по анализам с крови. Мой анализ показал, что у меня нет негативного результата. И в то же впемя на все 100% не показал позитив. Один человек из окружения умер(легкие были заблокированы).
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20.06.2021 16:50 Відповісти
Зате в Дрім Тауні в Києві вже без масок ходять...
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21.06.2021 00:07 Відповісти
он шел у бой веселый и военный,
четыре раза в прошлом позабыв,
он шел у бой проникнувшийся смелый,
как впрочем все презы в него идуть.
маршак 1961 год (с) - из недописанного...
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20.06.2021 15:47 Відповісти
Так я не пойму ЗЕбилы вы кого выбрали ослика или мавпочку?!
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20.06.2021 15:17 Відповісти
ученые пока думают как ету особь обозвать - все не быстро в етом мире...
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20.06.2021 15:23 Відповісти
та в том то и дело - что они и сами не могут понять шо они навыбирали...на нашу голову )))
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20.06.2021 15:43 Відповісти
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 9074
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20.06.2021 15:20 Відповісти
країною править бидло, і всім похій.
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20.06.2021 15:38 Відповісти
Ну что ти обрав то ы править! Порох сказав ДУМАЙ ви не послухались! Ми один майдан зробили тепер ваша черга!
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20.06.2021 15:47 Відповісти
И шо , вы хотите тупой и еще тупее?
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20.06.2021 16:14 Відповісти
Нет Медвейчука с Бойкой и примкнувшую к ним Жульку мы не хотим!
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20.06.2021 16:17 Відповісти
Найперший свин це Зеля.
А його виборці - підсвинки.
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20.06.2021 16:10 Відповісти
Це не свин, бо воно не тямить саме , хто воно е. Це раса з IQ, який не дозволяе зв`язати 3 слова в речення... - хрюкально-мычащая подворотня из отстойных кварталов.
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20.06.2021 16:19 Відповісти
А ви помітили, що лідери інших краї гидують з ним спілкуватись ?
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20.06.2021 16:25 Відповісти
Ваша правда, тока недоразумение этого не понимает, все претензирует, то к Штатам, то к Европе(насчет НАТО).
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20.06.2021 16:37 Відповісти
А вдруг это хитрый план. Ну типа со всеми разосратся а потом капитулировать и войти в тайожный союз!
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20.06.2021 16:40 Відповісти
Разве шо,вслепую, как полезный дурак.
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20.06.2021 16:43 Відповісти
Но Штаты это так не спустят с рук.
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20.06.2021 16:44 Відповісти
Я уж не говорю о том, шо армия отнюдь - не на стороне клоуна.
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20.06.2021 16:48 Відповісти
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 6967
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20.06.2021 20:18 Відповісти
мєлкават батька - прямо як наш клоун - анархіст-бєданосєц
Може це переселення душ?
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21.06.2021 00:09 Відповісти
"А ваш Порошенко навіть полунички не привіз військовим" підсвинок йому. "А ваш Порошенко вирішив піаритись на кількох кілограмах полуниці" - підсвинка йому.
Не Буткевичу з його хліборізкою згадувати про підсвинків.
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20.06.2021 22:20 Відповісти
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 7824
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21.06.2021 23:28 Відповісти
 
 