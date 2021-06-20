Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14. ВIДЕО
Хто сильніший – Кива чи Тищенко? Де був Вірастюк, поки били Тищенка? Та навіщо Володимиру Зеленському 3D-джунглі в Офісі президента?
Шукаємо відповіді разом з вами у черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥
🔴 Зелепусічка і джунглі
Коли минулого тижня пан Президент оголосив про мільярд дерев, чи могли би ви уявити, що почне він із власного Офісу? Так, так, в Офісі Президента тепер є кабінет, у якому стіни обладнані штучними джунглями. Так, це не просто якісь фотошпалери, це все об’ємне, 3D, в натуральному розмірі! І вінчає всю цю красу неоновий напис "Центр дії президента". Навіщо?
🟠 Треш у Раді: квіти, масаж і штани Киви
Цей тиждень у Верховній Раді пройшов під знаком депутатської любові, ніжності, обіймів та спущених штанів.
🟡 Кива і Тищенко
Спеціальний, парний комплект підсвинків цього тижня вирушає до Іллі Киві й Миколи Тищенка – до цієї найгарячішої парочки парламентських оргій!
🟢 І знову Вірастюк
Минулого тижня Богдан Буткевич обіцяв: щойно Василю Вірастюку дадуть мандат – він нарешті отримає нашого підсвинка. Так от, "Підсвинки" сказали – "Підсвинки" зробили! Василю, зі свиненятком вас!
🔴 Фейл тижня
У рубриці "Фейл тижня" в нас перемогу святкує партія "Голос". По-перше, за ганебний скандал із нібито ненавмисним голосуванням 5 членів фракції за русифікаторські закони в порядку денному ВР. По-друге, "фейл тижня" дістається "Голосу" за розкол фракції на "красивих і розумних"... добре, добре, скажемо так, на "чесних" - і "спритних". Які розколи з таким рейтингом?
🔴 Облтрешпостач: ланцюг і Керч
Одразу двоє переможців. По-перше, закохані, які кілька місяців тому на знак вічності своєї любові прикувалися одне до одного ланцюгом, але днями оголосили про розрив стосунків, ну і ланцюга.
Ну а гран-прі дієстається окупаційній владі Криму за епічне та духопідйомне відео, на якому видно, що за човном наглядача анексованого півострова Аксьонова пливе група рятувальників у важких костюмах.
Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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криворогатонье вцепившееся в булку? - питбули дохнут...
четыре раза в прошлом позабыв,
он шел у бой проникнувшийся смелый,
как впрочем все презы в него идуть.
маршак 1961 год (с) - из недописанного...
А його виборці - підсвинки.
Може це переселення душ?
Не Буткевичу з його хліборізкою згадувати про підсвинків.