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"Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені. ВIДЕО

20 червня по всій Великій Ялті йдуть аварійно-відновлювальні роботи після стихії, яка обрушилася напередодні.

Про це повідомила "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Залишаються дві ділянки, де тривають аварійно-рятувальні роботи. Вулиці Кривошти і Вергасова - прийнято рішення про демонтаж трьох мостів для вирішення питання з відведенням води в русло річки. Кореїз - ситуація залишається напруженою. Евакуація людей триває", - повідомила Павленко.

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За її даними, в Кореїзі, куди продовжує стікати вода з гір, триває евакуація людей в пансіонат "Зміна". Після демонтажу мостів і відходу води, що зібралася в Ялті, в русло річки, окупаційна "влада" має намір "осушувати" всі затоплені багатоквартирні будинки.

Раніше 20 червня в оперативному штабі з ліквідації НС у Криму в зв'язку з негодою повідомили, що заборона на купання на пляжах Ялти триватиме ще три дні.

У Гідрометцентрі Криму повідомляли раніше, що в східних районах півострова випало майже дві місячні норми опадів у ніч на 17 червня. Спочатку стихія обрушилася на Керч і Ленінський район, пізніше змістилася в Ялту. Окупаційна влада Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на півострові.

Також читайте: Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу

Крим (14147) повінь (172) підтоплення (196) потоп (85) Ялта (103)


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Топ коментарі
+85
Сачки, для ловли камней с неба все раздали?
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20.06.2021 14:45
+77
"Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения - Цензор.НЕТ 3963
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20.06.2021 14:52
+61
И только лапти от туристов по воде плавают и тишина.
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20.06.2021 14:46
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воду дали, камни с неба получили, туристы так и прут, что еще надо рептилоиды, когда стыреное - всегда так
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21.06.2021 11:58 Відповісти
при Украине такого не было
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21.06.2021 12:12 Відповісти
І це ще поки не каміння з неба...
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21.06.2021 13:51 Відповісти
Всіх язичних через міст нах з українського криму, ніякої автономії і адміністрацію на 20 років, щоб на роботу в вишиванках кожен день ходили.
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21.06.2021 14:59 Відповісти
вывсеврете
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21.06.2021 15:08 Відповісти
Перефразируя *****, вода стала не снизу, а сверху крымчан.
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21.06.2021 15:13 Відповісти
"после нас хоть потоп" - кацапы, уже ухОдите или это ещё "цветочки"?
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21.06.2021 16:30 Відповісти
РОДНАЙА ГОВЕНЬ )))
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21.06.2021 16:31 Відповісти
Нема води - погано. Є вода - також погано.
Потому шта остров нєвєзєнія.
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21.06.2021 16:45 Відповісти
теперь воды надолго хватит. осталось камней дождаться.
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21.06.2021 16:47 Відповісти
ХЙ ДЕБИЛ ПРИДУМАЛ КАК ВОДУ В КРЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ ПОСТАВИТЬ !) ПУТИН ДЕБИЛ СИТОМ ВОДУ НОСИТ )))
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22.06.2021 10:57 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCNUkg96CaV7S6gCysHHaBsw
https://www.youtube.com/channel/UCNUkg96CaV7S6gCysHHaBsw
Жизнь на море
https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgxpMMtcQEzapZMaFCp4AaABAg 3 дні тому
Сегодняшний потоп в Ялте стал сильнейшим за 100 лет. Выпало более 135 мм осадков.
https://www.youtube.com/channel/UCq96JkfssQUeExbrwHZLS5w "Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені - Цензор.НЕТ 6489

https://www.youtube.com/channel/UCq96JkfssQUeExbrwHZLS5w Александр https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg 3 дні тому

Даже небеса охренели насколько вы подняли цены и прослезились...
https://www.youtube.com/channel/UCVkkoQ5jdpP0hvcYOr5gORg "Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені - Цензор.НЕТ 6489

https://www.youtube.com/channel/UCVkkoQ5jdpP0hvcYOr5gORg надежда https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg.9Okn9ssJmp-9OoOd697fSH 2 дні тому

Да..... жадность фраера сгубила
https://www.youtube.com/channel/UC6uU6RpxkoMtjDJ95-Jn8-A "Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені - Цензор.НЕТ 6489

https://www.youtube.com/channel/UC6uU6RpxkoMtjDJ95-Jn8-A AkiRoss Russia https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg.9Okn9ssJmp-9Ooh6gKd0Mo 2 дні тому

Очень точно сказали - коротко и ёмко! Страшно даже представить, какие цены будут после того, как приведут обратно всё в порядок. Не за свой же счёт они это сделают. То драли с отдыхающих три шкуры, теперь 10 будут.
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22.06.2021 20:44 Відповісти
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