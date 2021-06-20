"Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені. ВIДЕО
20 червня по всій Великій Ялті йдуть аварійно-відновлювальні роботи після стихії, яка обрушилася напередодні.
Про це повідомила "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Залишаються дві ділянки, де тривають аварійно-рятувальні роботи. Вулиці Кривошти і Вергасова - прийнято рішення про демонтаж трьох мостів для вирішення питання з відведенням води в русло річки. Кореїз - ситуація залишається напруженою. Евакуація людей триває", - повідомила Павленко.
За її даними, в Кореїзі, куди продовжує стікати вода з гір, триває евакуація людей в пансіонат "Зміна". Після демонтажу мостів і відходу води, що зібралася в Ялті, в русло річки, окупаційна "влада" має намір "осушувати" всі затоплені багатоквартирні будинки.
Раніше 20 червня в оперативному штабі з ліквідації НС у Криму в зв'язку з негодою повідомили, що заборона на купання на пляжах Ялти триватиме ще три дні.
У Гідрометцентрі Криму повідомляли раніше, що в східних районах півострова випало майже дві місячні норми опадів у ніч на 17 червня. Спочатку стихія обрушилася на Керч і Ленінський район, пізніше змістилася в Ялту. Окупаційна влада Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на півострові.
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Потому шта остров нєвєзєнія.
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Жизнь на море
https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgxpMMtcQEzapZMaFCp4AaABAg 3 дні тому
Сегодняшний потоп в Ялте стал сильнейшим за 100 лет. Выпало более 135 мм осадков.
https://www.youtube.com/channel/UCq96JkfssQUeExbrwHZLS5w
https://www.youtube.com/channel/UCq96JkfssQUeExbrwHZLS5w Александр https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg 3 дні тому
Даже небеса охренели насколько вы подняли цены и прослезились...
https://www.youtube.com/channel/UCVkkoQ5jdpP0hvcYOr5gORg
https://www.youtube.com/channel/UCVkkoQ5jdpP0hvcYOr5gORg надежда https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg.9Okn9ssJmp-9OoOd697fSH 2 дні тому
Да..... жадность фраера сгубила
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https://www.youtube.com/channel/UC6uU6RpxkoMtjDJ95-Jn8-A AkiRoss Russia https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg.9Okn9ssJmp-9Ooh6gKd0Mo 2 дні тому
Очень точно сказали - коротко и ёмко! Страшно даже представить, какие цены будут после того, как приведут обратно всё в порядок. Не за свой же счёт они это сделают. То драли с отдыхающих три шкуры, теперь 10 будут.