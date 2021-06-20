"Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені. ВIДЕО

20 червня по всій Великій Ялті йдуть аварійно-відновлювальні роботи після стихії, яка обрушилася напередодні.

Про це повідомила "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Залишаються дві ділянки, де тривають аварійно-рятувальні роботи. Вулиці Кривошти і Вергасова - прийнято рішення про демонтаж трьох мостів для вирішення питання з відведенням води в русло річки. Кореїз - ситуація залишається напруженою. Евакуація людей триває", - повідомила Павленко.

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За її даними, в Кореїзі, куди продовжує стікати вода з гір, триває евакуація людей в пансіонат "Зміна". Після демонтажу мостів і відходу води, що зібралася в Ялті, в русло річки, окупаційна "влада" має намір "осушувати" всі затоплені багатоквартирні будинки.

Раніше 20 червня в оперативному штабі з ліквідації НС у Криму в зв'язку з негодою повідомили, що заборона на купання на пляжах Ялти триватиме ще три дні.

У Гідрометцентрі Криму повідомляли раніше, що в східних районах півострова випало майже дві місячні норми опадів у ніч на 17 червня. Спочатку стихія обрушилася на Керч і Ленінський район, пізніше змістилася в Ялту. Окупаційна влада Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на півострові.

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