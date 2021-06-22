Вилучено "товар" на 10 млн євро, затримано 7 наркодилерів: Ліквідовано великий канал постачання героїну з Ірану до ЄС через Україну, - Клименко. ВIДЕО
235 кілограмів вилученого героїну на понад 10 млн євро, 7 учасників транснаціональної групи наркодилерів затримано - це результат спільної спецоперації правоохоронців України та Молдови.
Потужний канал поставки героїну з Ірану до країн Євросоюзу ліквідовано. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зловмисники діяли за ретельно продуманою схемою: вони створили кілька фіктивних будівельних фірм і переправляли наркотики під виглядом будматеріалів.
"Героїн маскували в муляжах – пустотілій цеглі. З Ірану наркотик подорожував транзитом через Україну до Молдови, де наркодилери орендували цілий склад для розфасування "товару". Потім цей героїн мав потрапити на чорний ринок Євросоюзу", - зазначив Клименко.
"Всіх 7 учасників групи затримано. Вдалий результат ефективної міжнародної співпраці України та Молдови", - додав він.
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