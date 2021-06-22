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Вилучено "товар" на 10 млн євро, затримано 7 наркодилерів: Ліквідовано великий канал постачання героїну з Ірану до ЄС через Україну, - Клименко. ВIДЕО

235 кілограмів вилученого героїну на понад 10 млн євро, 7 учасників транснаціональної групи наркодилерів затримано - це результат спільної спецоперації правоохоронців України та Молдови.

Потужний канал поставки героїну з Ірану до країн Євросоюзу ліквідовано. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зловмисники діяли за ретельно продуманою схемою: вони створили кілька фіктивних будівельних фірм і переправляли наркотики під виглядом будматеріалів.

"Героїн маскували в муляжах – пустотілій цеглі. З Ірану наркотик подорожував транзитом через Україну до Молдови, де наркодилери орендували цілий склад для розфасування "товару". Потім цей героїн мав потрапити на чорний ринок Євросоюзу", - зазначив Клименко.

"Всіх 7 учасників групи затримано. Вдалий результат ефективної міжнародної співпраці України та Молдови", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наркокур'єра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію "товару", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Іран (2032) Молдова (2070) наркотики (1447) боротьба з наркотиками (147) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+8
Іноді натрапляєш на такі залізобетонні приводи зупинити планету і зійти... Реальна людина.Кияни,обережніше.Воно ,з великою вірогідністю,кусається.

Ликвидирован масштабный канал поставки героина из Ирана в ЕС через территорию Украины. Изъят "товар" на 10 млн евро, задержаны 7 наркодилеров, - Клименко - Цензор.НЕТ 1056
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22.06.2021 13:39
+7
варто було Ісусу причепить очі зеленського і ніс наркомана зеленського і все - викапаний Хазанов у номері про папугу. це ж треба було таким вродитись.
Святий Зелупій Гундосоявленський
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22.06.2021 13:52
+4
Глубока кроличья нора...
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22.06.2021 13:43
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Іноді натрапляєш на такі залізобетонні приводи зупинити планету і зійти... Реальна людина.Кияни,обережніше.Воно ,з великою вірогідністю,кусається.

Ликвидирован масштабный канал поставки героина из Ирана в ЕС через территорию Украины. Изъят "товар" на 10 млн евро, задержаны 7 наркодилеров, - Клименко - Цензор.НЕТ 1056
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22.06.2021 13:39 Відповісти
Глубока кроличья нора...
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22.06.2021 13:43 Відповісти
варто було Ісусу причепить очі зеленського і ніс наркомана зеленського і все - викапаний Хазанов у номері про папугу. це ж треба було таким вродитись.
Святий Зелупій Гундосоявленський
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22.06.2021 13:52 Відповісти
Зеля парень не плохой , только сцытся и тупой 😀😂
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22.06.2021 14:03 Відповісти
и шо теперь делать??? только ж обещать красиво начал...масштабно...
Ликвидирован масштабный канал поставки героина из Ирана в ЕС через территорию Украины. Изъят "товар" на 10 млн евро, задержаны 7 наркодилеров, - Клименко - Цензор.НЕТ 2343

...
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22.06.2021 13:43 Відповісти
Зельц вроде бы коксом удовлетворяется....
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22.06.2021 13:45 Відповісти
Іранці такі ж покидьки,як і москалі.Навіть літак так само збивають.До речі.щось не видно санкції проти Ірану.за збитий літак.
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22.06.2021 13:50 Відповісти
Сдох гєпа і стала збоїти поставка. Я б на лугандонію канал завернув, хай тішаться колишні співгромадяни. Навіть написав би, що то від корони.
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22.06.2021 14:04 Відповісти
10млн..евров
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22.06.2021 14:47 Відповісти
А перенаправити на россію слабо?
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22.06.2021 15:00 Відповісти
интересно в чем план пересылают? в пилетах? и по чем грамм выходит? 42,5 евро? наркомафия ...
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22.06.2021 15:44 Відповісти
та вони вже взяли попередньо 980 кг героїна, і шо ? Де процес?, немає всі на підписці від МВС і давно чкурнули додому в Азербайджан. Так і ці, зараз покочевряжаться, щось там згадають, потім забудуть, МВС скаже-нема замовника а на нема і суда нема. таки да !.
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22.06.2021 16:46 Відповісти
 
 