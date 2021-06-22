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Перехрестилися й обікрали: парафіяни вночі вкрали квіти з клумби у дворі церкви на Дніпропетровщині. ВІДЕО камер спостереження

Чоловік, жінка та підліток вкрали квіти з клумби, яка була висаджена у дворі церкви в Кам'янському на Дніпропетровщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована крадіжка, опубліковано в соцмережах.

Судячи із запису, клумбу обкрадали двічі: спочатку дві жінки, а через кілька днів - чоловік, жінка і підліток. На одному з фрагментів запису зафіксований момент, коли одна з жінок, перед тим, як украсти квіти, підійшла до воріт церкви і перехрестилася.

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Автор: 

злодійство (395) Дніпродзержинськ Кам’янське (61) церква (699)


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Топ коментарі
+24
Эти точно голосовали за зеленского
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22.06.2021 14:13
+19
"Перехрестилися і обікрали" - зкріпно!
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22.06.2021 14:13
+9
Мокшанське нарєчіє.
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22.06.2021 14:17
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Бог не теля бачить з відтеля
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22.06.2021 14:11 Відповісти
И?
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22.06.2021 17:15 Відповісти
Эти точно голосовали за зеленского
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22.06.2021 14:13 Відповісти
Або "зажопу-лехаїм".
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22.06.2021 14:17 Відповісти
Кожен судить по собі. Ти так настойчіво кажеш що це виборці Зеленського, що зрозуміло що вони від Петруся
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22.06.2021 14:41 Відповісти
Щось на кшталт висловів Х*йла - "Кто как обзьіваєтся, тот так і назьіваєтся" Так
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22.06.2021 18:49 Відповісти
Эти как рас за Порошенко
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22.06.2021 16:00 Відповісти
Маловирогідно, ну дуже мало вирогідно. https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=720pt005f01=30.html Територіальний виборчий округ 30 (Кам"янське + Заводський р-н), куди не кинь одні прихильники Зеленського
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22.06.2021 17:34 Відповісти
Судя по умственному развитию жителей Каменского тут все голосовали за зеленых имбицилов
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22.06.2021 20:35 Відповісти
Ага
Перехрестилися й обікрали: парафіяни вночі вкрали квіти з клумби у дворі церкви на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 3390
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22.06.2021 22:40 Відповісти
а какая разница всеравно ктото украдет другой
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23.06.2021 10:37 Відповісти
"Перехрестилися і обікрали" - зкріпно!
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22.06.2021 14:13 Відповісти
перед тем как укры подоасть цветшла к воротам церквиИсточник: https://censor.net/ru/v3272735

це старо-церковна? чи просто якась білєбєрда?)
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22.06.2021 14:14 Відповісти
Мокшанське нарєчіє.
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22.06.2021 14:17 Відповісти
та це вже "новояз шарікова", головне щоб "укрьі" фігурувало
або ж копіпаст підвів
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22.06.2021 14:20 Відповісти
Просто беліберда.
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22.06.2021 14:18 Відповісти
якась дуже хардкорна церковнослов'янська ))))))))
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22.06.2021 14:19 Відповісти
Не обікрали, а долучились до прекрасного.
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22.06.2021 14:15 Відповісти
Набожный вор пошел.Мож на благое дело цветочки у попов реквизировали?Ну тогда бог простит.
Мож походу это прихожане этой церкви и есть.Ну дык-на храм же каждый год сдавали.
"-Имеем право"-подумали они.
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22.06.2021 14:17 Відповісти
ппц, уроды. А кто за ними камерой двигал? Сторож спокойно наблюдал?
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22.06.2021 14:33 Відповісти
то сам господь наблюдал
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22.06.2021 14:41 Відповісти
Ну а шо, труби у людей горять, це ж скрєпно, Дніпро нажаль страдає ватною публікою як і інщі міста Східної України
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22.06.2021 14:40 Відповісти
на Ирку похожа..
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22.06.2021 14:42 Відповісти
Туйки дорогі, такі по 200 - 300 грн за штуку потягнуть.
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22.06.2021 14:46 Відповісти
бох нитимоша видит нимножка
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22.06.2021 14:48 Відповісти
дадут больше чем за расхищение земельных делянок)
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22.06.2021 14:49 Відповісти
и дело даже не в том,что в церкви
конченные люди.....
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22.06.2021 14:54 Відповісти
а таким особям по фиг что церковь, что кладбище, что детсад, что сквер, что парк...
делай для таких красоту, приятную взгляду...
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22.06.2021 14:58 Відповісти
Дикуни якісь
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22.06.2021 15:00 Відповісти
- прихожане разбежались, сокровища ищут
- свои, заметьте, свои сокровища
- я не знаю чьи, но ищут
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22.06.2021 15:02 Відповісти
Там попы камеру освятили, любого грешника насквозь видит.
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22.06.2021 15:06 Відповісти
ХУДОБА!! Оце бидло!
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22.06.2021 15:56 Відповісти
А если это церква УПЦ МП ? Какие будут мнения?
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22.06.2021 16:05 Відповісти
пцушники карають мпшників?
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22.06.2021 17:18 Відповісти
Если перекрестилась, истинно православная душа
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22.06.2021 16:08 Відповісти
Не дождалась конца эпохи бедности. Решила взять процесс в свои руки. Теперь за жепу будет голосовать.
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22.06.2021 16:21 Відповісти
Уроды!
Когда начнем заставлять отрабатывать весь нанесенный ущерб?
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22.06.2021 16:21 Відповісти
жывотные ****
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22.06.2021 17:10 Відповісти
Доречі, https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA907UA907&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02zkOskA5KQ78AC8d2Neiu7eVRkKg:1624373115839&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj36bS0vavxAhVU_rsIHbx3BjIQtgN6BAgGEAQ#rlfi=hd:;si:;mv:[[48.58914690854184,34.9508756127676],[48.405780330545376,34.495972963841815],null,[48.497546524670945,34.723424288304706],12] яку саме церкву там обікрали?
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22.06.2021 17:46 Відповісти
Ого яка" віра "в людей!
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22.06.2021 18:17 Відповісти
Що ви хочете від сов'єцького чєловєка?
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22.06.2021 18:58 Відповісти
толку что они перекрестились, грех на душу взяли
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22.06.2021 19:56 Відповісти
В Каменском ватников хоть отбавляй,ничего удивительного,типичный кацапизм.Впрочем как и на остальном юго-востоке
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22.06.2021 20:32 Відповісти
вряд ли они издалека ночью ездили, скорей всего местные.

опознать их по записи несложно, если заняться этим.
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22.06.2021 20:42 Відповісти
 
 