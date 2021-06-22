Перехрестилися й обікрали: парафіяни вночі вкрали квіти з клумби у дворі церкви на Дніпропетровщині. ВІДЕО камер спостереження
Чоловік, жінка та підліток вкрали квіти з клумби, яка була висаджена у дворі церкви в Кам'янському на Дніпропетровщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована крадіжка, опубліковано в соцмережах.
Судячи із запису, клумбу обкрадали двічі: спочатку дві жінки, а через кілька днів - чоловік, жінка і підліток. На одному з фрагментів запису зафіксований момент, коли одна з жінок, перед тим, як украсти квіти, підійшла до воріт церкви і перехрестилася.
Топ коментарі
+24 Підлога Маккартні
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+19 Welt Schmerz
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показати весь коментар22.06.2021 14:17
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це старо-церковна? чи просто якась білєбєрда?)
або ж копіпаст підвів
Мож походу это прихожане этой церкви и есть.Ну дык-на храм же каждый год сдавали.
"-Имеем право"-подумали они.
конченные люди.....
делай для таких красоту, приятную взгляду...
- свои, заметьте, свои сокровища
- я не знаю чьи, но ищут
Когда начнем заставлять отрабатывать весь нанесенный ущерб?
опознать их по записи несложно, если заняться этим.