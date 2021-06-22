Перехрестилися й обікрали: парафіяни вночі вкрали квіти з клумби у дворі церкви на Дніпропетровщині. ВІДЕО камер спостереження

Чоловік, жінка та підліток вкрали квіти з клумби, яка була висаджена у дворі церкви в Кам'янському на Дніпропетровщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована крадіжка, опубліковано в соцмережах.

Судячи із запису, клумбу обкрадали двічі: спочатку дві жінки, а через кілька днів - чоловік, жінка і підліток. На одному з фрагментів запису зафіксований момент, коли одна з жінок, перед тим, як украсти квіти, підійшла до воріт церкви і перехрестилася.

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