Американці протестували авіаносець "Джеральд Р. Форд", підірвавши поруч із ним 18-тонну бомбу. ВIДЕО

Військово-морські сили США протестували свій авіаносець "Джеральд Р. Форд", підірвавши поруч із ним 18-тонну бомбу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис випробувань опубліковано в соцмережах. Вибух був такої потужності, що спричинив землетрус магнітудою 3,9. Випробування відбулися за 160 кілометрів від узбережжя Флориди в Атлантичному океані: бомбу підірвали під водою. На поверхні поруч із місцем вибуху перебував авіаносець "Джеральд Р. Форд". Так ВМС США хотіли імітувати реальні бойові умови.

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