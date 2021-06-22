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Американці протестували авіаносець "Джеральд Р. Форд", підірвавши поруч із ним 18-тонну бомбу. ВIДЕО

Військово-морські сили США протестували свій авіаносець "Джеральд Р. Форд", підірвавши поруч із ним 18-тонну бомбу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис випробувань опубліковано в соцмережах. Вибух був такої потужності, що спричинив землетрус магнітудою 3,9. Випробування відбулися за 160 кілометрів від узбережжя Флориди в Атлантичному океані: бомбу підірвали під водою. На поверхні поруч із місцем вибуху перебував авіаносець "Джеральд Р. Форд". Так ВМС США хотіли імітувати реальні бойові умови.

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Автор: 

ВМС (1384) випробування (403) корабель (1612) США (22818)


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Топ коментарі
+74
Лучше Кремль протестировали , рядом с кремлем надо проверять такое оружие
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22.06.2021 14:38
+51
Вот это рыбалкааа !
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22.06.2021 14:38
+49
Вибух за потужністю можна порівняти з землетрусом магнітудою в 3,9 бали. Таке випробування корабель витримав.

Жителі мокшанського Воронежа завмерли в очікуванні показових випробувань від Підаросії.
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22.06.2021 14:40
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Рузьгє у відповідь пообіцяли як тільки закінчать ремонт Кузі - взірвати 50-тонну бімбу у його середині!
Як тобі таке, Ілоне Маск?!
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23.06.2021 08:27 Відповісти
Бомбануть Вороніж.
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23.06.2021 11:49 Відповісти
Это не беззубому бобику Рогозину на батуте прыгать
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23.06.2021 10:08 Відповісти
После взрыва на поверхность всплыло много дохлой и глушенной рыбы, а среди неё 12 московитских, 82 китайских, 23 северо-корейских, 1 иранский и даже 2 Беларусских водолаза.
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23.06.2021 12:48 Відповісти
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