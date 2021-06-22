Американці протестували авіаносець "Джеральд Р. Форд", підірвавши поруч із ним 18-тонну бомбу. ВIДЕО
Військово-морські сили США протестували свій авіаносець "Джеральд Р. Форд", підірвавши поруч із ним 18-тонну бомбу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис випробувань опубліковано в соцмережах. Вибух був такої потужності, що спричинив землетрус магнітудою 3,9. Випробування відбулися за 160 кілометрів від узбережжя Флориди в Атлантичному океані: бомбу підірвали під водою. На поверхні поруч із місцем вибуху перебував авіаносець "Джеральд Р. Форд". Так ВМС США хотіли імітувати реальні бойові умови.
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