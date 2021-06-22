Момент загибелі жінки, яка намагалася перейти восьмисмугову дорогу на проспекті Перемоги в Києві. ВІДЕО реєстратора
ДТП, яка сталася на проспекті Перемоги в Києві в ніч на вівторок, 22 червня, потрапила до поля зору автореєстратора.
Як інформує Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Telegram.
На записі видно, що автомобіль на великій швидкості збиває жінку, яка перебувала в лівій крайній смузі. Від удару вона кілька разів перевертається в повітрі, падає з великої висоти на асфальт і продовжує котитися ще кілька метрів дорогою.
Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 22 червня, жінка вирішила перебігти вісім смуг руху транспорту на проспекті Перемоги в Києві і потрапила під колеса автомобіля Skoda Octavia, шансів вижити в неї не було.
Топ коментарі
+39 AV77
показати весь коментар22.06.2021 14:55
+31 Ned Stark
показати весь коментар22.06.2021 14:57
+28 Алексей Иванович #361728
показати весь коментар22.06.2021 15:02
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предыдущий комментатор его и имел ввиду, скорее всего
Водилу жаль
Клікбейчики срані