Момент загибелі жінки, яка намагалася перейти восьмисмугову дорогу на проспекті Перемоги в Києві. ВІДЕО реєстратора

ДТП, яка сталася на проспекті Перемоги в Києві в ніч на вівторок, 22 червня, потрапила до поля зору автореєстратора.

Як інформує Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Telegram.

На записі видно, що автомобіль на великій швидкості збиває жінку, яка перебувала в лівій крайній смузі. Від удару вона кілька разів перевертається в повітрі, падає з великої висоти на асфальт і продовжує котитися ще кілька метрів дорогою.

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Нагадаємо, в ніч на вівторок, 22 червня, жінка вирішила перебігти вісім смуг руху транспорту на проспекті Перемоги в Києві і потрапила під колеса автомобіля Skoda Octavia, шансів вижити в неї не було.

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