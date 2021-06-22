"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило пісню про російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО
Кабаре "Весёлый песецЪ" представило пісню про російських окупантів на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісня записана на основі військового хіта радянського часу "Смуглянка" і опублікована на відеохостингу youtube.
Топ коментарі
+45 Підлога Маккартні
показати весь коментар22.06.2021 15:30
+19 Підлога Маккартні
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+12 саша паламарчук
показати весь коментар22.06.2021 15:32
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Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.
Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке
Клен кудрявый...
Ночью ленку откопал,
так и сяк ее поставил
и всю ночь ее топтал...
Аж три четверти страны...
И заместо ленки
в позу встать они должны!
На уровне сельской самодеятельности.
У вас видео 16:9 сжато по горизонтали до 4:3.
И слова местами крайне сомнителоьные....