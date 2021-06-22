"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило пісню про російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО

Кабаре "Весёлый песецЪ" представило пісню про російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісня записана на основі військового хіта радянського часу "Смуглянка" і опублікована на відеохостингу youtube.

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