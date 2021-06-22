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"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило пісню про російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО

Кабаре "Весёлый песецЪ" представило пісню про російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісня записана на основі військового хіта радянського часу "Смуглянка" і опублікована на відеохостингу youtube.

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Автор: 

окупація (6694) шоу-бізнес (112) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+45
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.

Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке

Клен кудрявый...
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22.06.2021 15:30
+19


"Эх, распятый, мальчик в трусиках держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе - Цензор.НЕТ 3394
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22.06.2021 15:35
+12
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22.06.2021 15:32
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Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.

Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке

Клен кудрявый...
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22.06.2021 15:30 Відповісти
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22.06.2021 15:32 Відповісти


"Эх, распятый, мальчик в трусиках держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе - Цензор.НЕТ 3394
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22.06.2021 15:35 Відповісти
"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило пісню про російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8199
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22.06.2021 17:46 Відповісти
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22.06.2021 15:33 Відповісти
"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе - Цензор.НЕТ 8663
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22.06.2021 15:36 Відповісти
А какой-то клоун местный
Ночью ленку откопал,
так и сяк ее поставил
и всю ночь ее топтал...
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22.06.2021 15:50 Відповісти
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22.06.2021 16:18 Відповісти
Это очень рассмешило
Аж три четверти страны...
И заместо ленки
в позу встать они должны!
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22.06.2021 17:23 Відповісти
Да член кудрявый, обрезной....
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22.06.2021 16:53 Відповісти
уже есть считай 3 куплета и задел на припев с обрезным членом. Так скоро общими силами перепишим текст смугЛенки-ополченки
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22.06.2021 17:01 Відповісти
Предлагаю ещё припев на слова и мотив харьковских фанатов из их всемирноизвестного хита.
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22.06.2021 17:28 Відповісти
А не смешно! Происходящее совершенно антисмешно.
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22.06.2021 15:28 Відповісти
На зміну 95-му кварталу прийде "Весёлый песецЪ"?
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22.06.2021 15:32 Відповісти
не смішно? а чого так? єта ж рассєя... мать їйо!
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22.06.2021 15:52 Відповісти
Быдлоюмор. Даже до конца не досмотрел
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22.06.2021 16:18 Відповісти
Такое себе...
На уровне сельской самодеятельности.
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22.06.2021 15:28 Відповісти
не пригадуєте з якої англомовної пісні зідрали смуглянку ?
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22.06.2021 15:49 Відповісти
Ту смпуглянку зідрали з якогось англомовного мужика... А звали його ... Бонд. Джеймс Бонд.
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22.06.2021 15:59 Відповісти
Венгерский танец № 5 Брамса. Мелодия.)
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22.06.2021 17:27 Відповісти
это ж они хор загубили, посылали их петь для поддержки рашистов
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22.06.2021 15:31 Відповісти
хоть бы кто на протесты вышел, зачем поддерживать войну?
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22.06.2021 15:32 Відповісти
Відчуття таке, що вже ніхрєна не смішно.
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22.06.2021 15:31 Відповісти
Та ні, розіп'ятий хлопчик - це класика
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22.06.2021 15:33 Відповісти
Мне не понравилось. Не смешно.
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22.06.2021 15:34 Відповісти
"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе - Цензор.НЕТ 3656
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22.06.2021 15:36 Відповісти
Чета хор " алексанрова с ТУ-154" вспомнился...
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22.06.2021 15:41 Відповісти
А інформація про те, що Зеленскій нагадує актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку, не нагадало, нє?
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22.06.2021 15:54 Відповісти
Это он и есть в перебивках ))))
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22.06.2021 16:09 Відповісти
давненько их слышно не было.молодцы,шо вернулись.
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22.06.2021 15:51 Відповісти
Скрепные у них пушки: ППШ-41 и ППС-42 прям отсылка к дедам воевателям
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22.06.2021 15:53 Відповісти
старенькие..бухали б себе на Цепях)
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22.06.2021 15:53 Відповісти
Когда вы научитесь вставлять видео с нормальным соотношением сторон?
У вас видео 16:9 сжато по горизонтали до 4:3.
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22.06.2021 15:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gq8DVemOJk0 "Весёлый песецЪ" - "ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНОЙ КАРЬЕРЫ"
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22.06.2021 16:16 Відповісти
Неудачно.. И пограничный столб красно-зелёный - это на Белоруссию намёк?
И слова местами крайне сомнителоьные....
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22.06.2021 17:27 Відповісти
Сергій Файфура - БАНДЕРА https://youtu.be/QJRhJhlWEbM
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22.06.2021 18:08 Відповісти
 
 