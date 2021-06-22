Курила в салоні, обматюкала поліцейських: одеситку довелося силою витягувати з тролейбуса. ВIДЕО
Жінка закурила прямо в салоні і відмовлялася на вимогу кондуктора та інших пасажирів загасити цигарку.
Інцидент стався в Одесі, відео того, що сталося, оприлюднено в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Жінка в облягаючій червоній сукні і панчохах у крупну сітку курила, розслаблено розвалившись на сидінні. На зауваження пасажирів відповідала матюками.
Незабаром у салон зайшли двоє поліцейських. Дама викинула недопалок через двері і запропонувала спробувати довести, що вона взагалі курила. Правоохоронці вивели одеситку під акомпанемент її лайки.
Топ коментарі
+30 Ніхто Петрович
показати весь коментар22.06.2021 23:45
+17 Alexsander Sokoloff
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+15 IgorYakovlevich
показати весь коментар22.06.2021 23:48
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Особа, яка сприяє встановленню мирних стосунків між двома сторонами; той, хто здійснює посередництво, допомагає дійти згоди. У Біблії це слово використовується щодо Мойсея - посередника Закон-угоди, а також Ісуса - посередника нової угоди (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/0/0 Гл 3:19; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/0/1 1Тм 2:5 ).
Щоб угода набула чинності, потрібне пролиття крові. У своєму листі до євреїв апостол Павло обговорює дві основні угоди: Закон-угоду і нову угоду. Він згадує, що Христос є «посередником нової угоди» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/1/0 Єв 9:15 ). Слова, записані в https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/2/0 Євреїв 9:16 , викликають чимало дискусій серед біблеїстів. Цей вірш перекладають по-різному: «Де бо єсть завіт, там мусить прийти й смерть завітуючого» (Кул.), «Де є заповіт, щоб йому набути сили, необхідно довести смерть того, хто заповідає» (СМ), «Де є угода з Богом, там має настати смерть людини, яка її уклала» (НС), «Бо, де існує Угода, потрібно довести Смерть того, хто її ратифікував» (ED), «Бо де є угода, там є потреба в смерті того, хто затвердив угоду» (The New Testament in an Improved Version).
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/1200002957
вот реально.
ну как те, понравилось? т.е. судя по этому бреду - все бы щас слепыми были, а мущины - с премией Дарвина!
это киевлянка на отдых приехала - а **** , сталичной все должны...