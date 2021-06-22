Курила в салоні, обматюкала поліцейських: одеситку довелося силою витягувати з тролейбуса. ВIДЕО

Жінка закурила прямо в салоні і відмовлялася на вимогу кондуктора та інших пасажирів загасити цигарку.

Інцидент стався в Одесі, відео того, що сталося, оприлюднено в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка в облягаючій червоній сукні і панчохах у крупну сітку курила, розслаблено розвалившись на сидінні. На зауваження пасажирів відповідала матюками.

Незабаром у салон зайшли двоє поліцейських. Дама викинула недопалок через двері і запропонувала спробувати довести, що вона взагалі курила. Правоохоронці вивели одеситку під акомпанемент її лайки.

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