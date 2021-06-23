УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11831 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
3 413 11

"На суходолі, у морі та небі": Військовослужбовці ОС провели навчання на півдні України. ВIДЕО

На полігонах Херсонської та Запорізької областей, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів завершені тактико-спеціальні тренування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Командування Об'єднаних сил.

Також читайте: В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн

"За задумом, перший етап тренувань наших підрозділів почався з десантування українських "крилатих піхотинців" у Херсонській області, — повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. — Гелікоптерами підрозділ Десантно-штурмових військ Збройних Сил України було швидко доставлено на один із загрозливих напрямків задля утримування противника, що висадився на морське узбережжя".

Воїни-десантники здійснили висадку посадковим способом. Після цього вийшли до зазначеного району, взявши під контроль висоту.

"Водночас екіпажі вертольотів армійської авіації вдосконалили свою льотну підготовку, дії при висадці повітряного десанту, а також взаємодію з командирами десантно-штурмових підрозділів", - зазначив Наєв.

Уже на другому етапі, до тренувань була залучена важка артилерія і протидесантних резерв зі складу основних сил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК "Джавелін". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами командувача, воїни-артилеристи своєчасно здійснили багатокілометровий марш до району зосередження, провели заходи щодо підготовки стрільби та управління вогнем, а також здійснили вогневе ураження умовного противника.

"Своєю чергою протидесантний резерв провів тренування з відбиття нападу умовного противника. Десантники, вміло зайнявши плацдарм, всіма наявними засобами ураження зупинили наступ вглиб нашої території сил та засобів морської піхоти умовного противника, що висадилася з кораблів на морське узбережжя", — розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час третього – останнього етапу навчань екіпажі катерної тактичної групи, під прикриттям гелікоптерів армійської авіації, пройшли через заміновану водну ділянку, після чого відбили напад ворожих артилерійських катерів.

Автор: 

військові навчання (2775) ЗСУ (7544) Наєв Сергій (354) Об’єднані сили (598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Тренировки это всегда хорошо для армии, Слава Украине!
показати весь коментар
23.06.2021 16:39
+4
Завжди на поготові! Слава українським воїнам!
показати весь коментар
23.06.2021 16:50
+4
Постійні тренування організація взаємодії між підрозділами ось фактори які забезпечують сримання агресора та нашу впевненість у перемозі.
показати весь коментар
23.06.2021 17:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
страху не нагнетай. полномасшабтной войны не будет, рашкования ее просто не может себе позволить.
показати весь коментар
23.06.2021 15:57 Відповісти
"после чего отбили нападение вражеских артиллерийских катеров" - это же курам на смех..
показати весь коментар
23.06.2021 14:24 Відповісти
"сил и средств морской пехоты условного противника, которая высадилась с кораблей на морское побережье" - да они должны еще в террводах утонуть нах..
показати весь коментар
23.06.2021 14:25 Відповісти
Тренировки это всегда хорошо для армии, Слава Украине!
показати весь коментар
23.06.2021 16:39 Відповісти
Завжди на поготові! Слава українським воїнам!
показати весь коментар
23.06.2021 16:50 Відповісти
********* и совков на гилляку!
показати весь коментар
23.06.2021 17:23 Відповісти
Постійні тренування організація взаємодії між підрозділами ось фактори які забезпечують сримання агресора та нашу впевненість у перемозі.
показати весь коментар
23.06.2021 17:35 Відповісти
Потрібно бути готовими дати гідну відсіч "опонентам", а навчання це єдиний шлях. Перемога буде за нами!
показати весь коментар
23.06.2021 18:18 Відповісти
 
 