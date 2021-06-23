"На суходолі, у морі та небі": Військовослужбовці ОС провели навчання на півдні України. ВIДЕО
На полігонах Херсонської та Запорізької областей, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів завершені тактико-спеціальні тренування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Командування Об'єднаних сил.
"За задумом, перший етап тренувань наших підрозділів почався з десантування українських "крилатих піхотинців" у Херсонській області, — повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. — Гелікоптерами підрозділ Десантно-штурмових військ Збройних Сил України було швидко доставлено на один із загрозливих напрямків задля утримування противника, що висадився на морське узбережжя".
Воїни-десантники здійснили висадку посадковим способом. Після цього вийшли до зазначеного району, взявши під контроль висоту.
"Водночас екіпажі вертольотів армійської авіації вдосконалили свою льотну підготовку, дії при висадці повітряного десанту, а також взаємодію з командирами десантно-штурмових підрозділів", - зазначив Наєв.
Уже на другому етапі, до тренувань була залучена важка артилерія і протидесантних резерв зі складу основних сил.
За словами командувача, воїни-артилеристи своєчасно здійснили багатокілометровий марш до району зосередження, провели заходи щодо підготовки стрільби та управління вогнем, а також здійснили вогневе ураження умовного противника.
"Своєю чергою протидесантний резерв провів тренування з відбиття нападу умовного противника. Десантники, вміло зайнявши плацдарм, всіма наявними засобами ураження зупинили наступ вглиб нашої території сил та засобів морської піхоти умовного противника, що висадилася з кораблів на морське узбережжя", — розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Під час третього – останнього етапу навчань екіпажі катерної тактичної групи, під прикриттям гелікоптерів армійської авіації, пройшли через заміновану водну ділянку, після чого відбили напад ворожих артилерійських катерів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль