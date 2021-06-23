"На суходолі, у морі та небі": Військовослужбовці ОС провели навчання на півдні України. ВIДЕО

На полігонах Херсонської та Запорізької областей, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів завершені тактико-спеціальні тренування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Командування Об'єднаних сил.

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"За задумом, перший етап тренувань наших підрозділів почався з десантування українських "крилатих піхотинців" у Херсонській області, — повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. — Гелікоптерами підрозділ Десантно-штурмових військ Збройних Сил України було швидко доставлено на один із загрозливих напрямків задля утримування противника, що висадився на морське узбережжя".

Воїни-десантники здійснили висадку посадковим способом. Після цього вийшли до зазначеного району, взявши під контроль висоту.

"Водночас екіпажі вертольотів армійської авіації вдосконалили свою льотну підготовку, дії при висадці повітряного десанту, а також взаємодію з командирами десантно-штурмових підрозділів", - зазначив Наєв.

Уже на другому етапі, до тренувань була залучена важка артилерія і протидесантних резерв зі складу основних сил.

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За словами командувача, воїни-артилеристи своєчасно здійснили багатокілометровий марш до району зосередження, провели заходи щодо підготовки стрільби та управління вогнем, а також здійснили вогневе ураження умовного противника.

"Своєю чергою протидесантний резерв провів тренування з відбиття нападу умовного противника. Десантники, вміло зайнявши плацдарм, всіма наявними засобами ураження зупинили наступ вглиб нашої території сил та засобів морської піхоти умовного противника, що висадилася з кораблів на морське узбережжя", — розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час третього – останнього етапу навчань екіпажі катерної тактичної групи, під прикриттям гелікоптерів армійської авіації, пройшли через заміновану водну ділянку, після чого відбили напад ворожих артилерійських катерів.