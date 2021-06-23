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"Окопна війна": У мирний час я навчав солдатів, які були родом з Донецької та Луганської областей. Під час війни вони обрали бік ворога, - офіцер ЗСУ Володимир. ВIДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ ми говорили з офіцером 58-ї бригади Збройних сил України Володимиром.

Він обрав військовий шлях ще задовго до війни. Але під час бойових дій він зрозумів своє справжнє призначення, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Втрата друзів, зрада солдатів і бажання йти вперед - про все це ви дізнаєтеся, коли подивитеся наше відеоінтерв'ю у рубриці "Окопна війна" на Цензор. НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": Бог тричі рятував мене. Я не сів в Іл-76, який росіяни збили під Луганськом. Ракета від "Граду" впала за метр від мене і не розірвалася. Осколок від міни влучив у голову, але я був у шоломі, - колишній воїн 80-ї бригади Микола Казюк. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4749) 58 окрема мотопіхотна бригада (113) ЗСУ (7544) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+14
Не порівнюйте, яничарів хоч з дитинства готували, а це взагалі ублюдки.
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23.06.2021 09:45
+14
Їх з дитинства привчають що Домбас це "мьі", а Україна "они".
Они мешают нам жить!(Єнакуєвський шапкокрад)
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23.06.2021 09:51
+7
Украина государство судейско-палицейской мафии,
которая на службе у охметова,
чему удивляться ?
пока одни воевали мусора с прокурорами себе убд
с земельными наделами в тылу оформляли,
а теперь зеленский по указанию авакяна
отправляет в тюрьму неугодных охметову
......
ну а предатели восстанавливаются и продолжают работать в мусарне
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23.06.2021 10:01
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Яничари не мають національності.
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23.06.2021 09:41 Відповісти
Не порівнюйте, яничарів хоч з дитинства готували, а це взагалі ублюдки.
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23.06.2021 09:45 Відповісти
Їх з дитинства привчають що Домбас це "мьі", а Україна "они".
Они мешают нам жить!(Єнакуєвський шапкокрад)
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23.06.2021 09:51 Відповісти
"Окопна війна": У мирний час я навчав солдатів, які були родом з Донецької та Луганської областей. Під час війни вони обрали бік ворога, - офіцер ЗСУ Володимир - Цензор.НЕТ 9103
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23.06.2021 09:59 Відповісти
Колись молоді солдати без військової спеціальності, яких я навчав одній з них, мені заявляли, що вони, мовляв, "шахтьори" і багато чого бачили за свої 18 років. Як там склалася їхня подальша доля (а то було ще за часів совіцьких союзних держав), не маю уяви, бо слава Богу, пішов на дембель.
І в ті далекі роки тим хлопакам чомусь хотілося виділятися. Може, якась казацька кров грала в їхніх жилах? Чи вони зроду розуміли мову лише стусанів, позачергових нарядів на службу та гауптвахт?
До речі, вони категорично відмовлялися вірити в якісь тодішні військові загрози з боку військових блоків на зразок НАТО.
Їм так само, вибачте, до ср*ки були і комсомол, і військова дисципліна.
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23.06.2021 09:59 Відповісти
на Київську область у 2013 було три зони, на Донецьку - дванадцять
на зоні головна розвага - телеящик
мізки урок, розбомблені телевізором ру, - страшніші за атомну бомбу
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23.06.2021 10:06 Відповісти
Когда-то солдат-контрактник из Горловки на мой вопрос о его гражданской специальности гордо ответил : Я- хххроз! ( Фрикативное "г"). Замполит негромко подсказал: "Горнорабочий очистного забоя." "Што-о-о?? Какого еще забоя??? Я- хроз!!!"- заорало чудовище... "Хроз-хроз, иди уже с Богом.."-ответила я.
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23.06.2021 10:49 Відповісти
Украина государство судейско-палицейской мафии,
которая на службе у охметова,
чему удивляться ?
пока одни воевали мусора с прокурорами себе убд
с земельными наделами в тылу оформляли,
а теперь зеленский по указанию авакяна
отправляет в тюрьму неугодных охметову
......
ну а предатели восстанавливаются и продолжают работать в мусарне
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23.06.2021 10:01 Відповісти
Лише ахметову, бабломойский - хАроший?
" https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа "

"Олигарх https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел https://file.liga.net/persons/arsen-avakov Арсена Авакова . Об этом Коломойский сказал в https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&fbclid=IwAR0Yi1TUdf2llQ5EyfF0eCCs-8mCRoL4ERR4iCPs1h1ucUl7paaI8qckCUE интервью Bihus.info."
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23.06.2021 10:19 Відповісти
не спорю, но не пойму, зачем Коломойскому нужна посадка Кузьменко и Антоненко
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23.06.2021 10:48 Відповісти
А ахметці? Це питання до портнова, дружбана бабломойського. До бенЯ-діктової.
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23.06.2021 10:54 Відповісти
пока жив Кучма, про царювання Ахметки говорить рано, он как один из "кошельков", правда самый толстый
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23.06.2021 16:40 Відповісти
ну не все выбрали, как и то что кацаба с Ивана-Франковска....
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23.06.2021 10:54 Відповісти
Дякую, пане офіцере, за службу.
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23.06.2021 14:07 Відповісти
 
 