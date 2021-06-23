"Окопна війна": У мирний час я навчав солдатів, які були родом з Донецької та Луганської областей. Під час війни вони обрали бік ворога, - офіцер ЗСУ Володимир. ВIДЕО
Сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ ми говорили з офіцером 58-ї бригади Збройних сил України Володимиром.
Він обрав військовий шлях ще задовго до війни. Але під час бойових дій він зрозумів своє справжнє призначення, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Втрата друзів, зрада солдатів і бажання йти вперед - про все це ви дізнаєтеся, коли подивитеся наше відеоінтерв'ю у рубриці "Окопна війна" на Цензор. НЕТ.
Топ коментарі
+14 Анатолий Панасюк
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+7 Arkady Korshun
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Они мешают нам жить!(Єнакуєвський шапкокрад)
І в ті далекі роки тим хлопакам чомусь хотілося виділятися. Може, якась казацька кров грала в їхніх жилах? Чи вони зроду розуміли мову лише стусанів, позачергових нарядів на службу та гауптвахт?
До речі, вони категорично відмовлялися вірити в якісь тодішні військові загрози з боку військових блоків на зразок НАТО.
Їм так само, вибачте, до ср*ки були і комсомол, і військова дисципліна.
на зоні головна розвага - телеящик
мізки урок, розбомблені телевізором ру, - страшніші за атомну бомбу
которая на службе у охметова,
чему удивляться ?
пока одни воевали мусора с прокурорами себе убд
с земельными наделами в тылу оформляли,
а теперь зеленский по указанию авакяна
отправляет в тюрьму неугодных охметову
......
ну а предатели восстанавливаются и продолжают работать в мусарне
" https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа "
"Олигарх https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел https://file.liga.net/persons/arsen-avakov Арсена Авакова . Об этом Коломойский сказал в https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&fbclid=IwAR0Yi1TUdf2llQ5EyfF0eCCs-8mCRoL4ERR4iCPs1h1ucUl7paaI8qckCUE интервью Bihus.info."