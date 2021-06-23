"Окопна війна": У мирний час я навчав солдатів, які були родом з Донецької та Луганської областей. Під час війни вони обрали бік ворога, - офіцер ЗСУ Володимир. ВIДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ ми говорили з офіцером 58-ї бригади Збройних сил України Володимиром.

Він обрав військовий шлях ще задовго до війни. Але під час бойових дій він зрозумів своє справжнє призначення, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Втрата друзів, зрада солдатів і бажання йти вперед - про все це ви дізнаєтеся, коли подивитеся наше відеоінтерв'ю у рубриці "Окопна війна" на Цензор. НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": Бог тричі рятував мене. Я не сів в Іл-76, який росіяни збили під Луганськом. Ракета від "Граду" впала за метр від мене і не розірвалася. Осколок від міни влучив у голову, але я був у шоломі, - колишній воїн 80-ї бригади Микола Казюк. ВIДЕО