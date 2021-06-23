У працівників ресторанів стафілокок, у половини пацієнтів - сальмонельоз: відомо перші результати досліджень масового отруєння в Харкові. ВIДЕО
Оприлюднено перші результати лабораторних досліджень причин масового отруєння в ресторанах Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в сюжеті ТСН.
Повідомляється, що у шести працівників установ підтвердили стафілокок, а у половини пацієнтів – сальмонельоз. Інфекцію виявили і в продуктах.
Також зазначається, що стан пацієнтів задовільний. Усі вони захворіли після відвідування ресторанів японської кухні. На думку фахівців, люди отруїлися ролами, які їли того дня.
"Як саме поширилася інфекція – через персонал або через продукти – ще з'ясовують", – йдеться у сюжеті.
Нагадаємо, про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня.
Два ресторани однієї мережі ("Якіторія" та "Мафія") закрили на перевірку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).
У мережі ресторанів, де отруїлися люди, заявили, що готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.
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Самураи, ибиомать, харьковские.
Кернес - наше Все!
Тут - та сама ситуація - наші "ресторатори" думають, що коли вони назвуть ресторан "по-японському" і введуть японську кухню, то працівники кухні почнуть мить руки після відвідування туалету і дотримуваться правил гігієни при приготуванні страв!
А вот то, что с сальмонеллезом работали - это, конечно, треш.
То Гепа вже десь там обирається, лохторат підтягує.
А если нашли сальмонеллу, так ищите кто ее занес.....если найдете...???
набираем в ютубе:
"Россияне толпятся к мусорке за просроченными продуктами"
"Пенсионеры дерутся за еду на помойке"
"Пенсионеры России на мусорке"
"Пенсионеры копаются в мусоре и дерутся за кашу"
"ЕДА С ПОМОЙКИ | НАРОД НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ ШОК"
"КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ В ПОИСКАХ ЕДЫ!"
"ГОЛОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ В МУСОРКЕ"
"Помойка НАРОД У ПЯТЕРОЧКИ НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ"
"Ветеран у мусорных баков / Тюмень"
Весёлый Харьков, только пенсионерам на трамвае долго ездить не позволено, 50 раз прошвырнулся и сиди дома. Такое явление действует только в первой столице, я вот хотел в парк "культуры и отдыха" так меня система Этикет не пустила в электротранспорт, ОБИДНОС.