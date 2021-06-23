У працівників ресторанів стафілокок, у половини пацієнтів - сальмонельоз: відомо перші результати досліджень масового отруєння в Харкові. ВIДЕО

Оприлюднено перші результати лабораторних досліджень причин масового отруєння в ресторанах Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що у шести працівників установ підтвердили стафілокок, а у половини пацієнтів – сальмонельоз. Інфекцію виявили і в продуктах.

Також зазначається, що стан пацієнтів задовільний. Усі вони захворіли після відвідування ресторанів японської кухні. На думку фахівців, люди отруїлися ролами, які їли того дня.

"Як саме поширилася інфекція – через персонал або через продукти – ще з'ясовують", – йдеться у сюжеті.

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Нагадаємо, про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня.

Два ресторани однієї мережі ("Якіторія" та "Мафія") закрили на перевірку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).

У мережі ресторанів, де отруїлися люди, заявили, що готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.