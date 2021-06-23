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У працівників ресторанів стафілокок, у половини пацієнтів - сальмонельоз: відомо перші результати досліджень масового отруєння в Харкові. ВIДЕО

Оприлюднено перші результати лабораторних досліджень причин масового отруєння в ресторанах Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що у шести працівників установ підтвердили стафілокок, а у половини пацієнтів – сальмонельоз. Інфекцію виявили і в продуктах.

Також зазначається, що стан пацієнтів задовільний. Усі вони захворіли після відвідування ресторанів японської кухні. На думку фахівців, люди отруїлися ролами, які їли того дня.

"Як саме поширилася інфекція – через персонал або через продукти – ще з'ясовують", – йдеться у сюжеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масове отруєння у Харкові: кількість госпіталізованих зросла до 78 осіб (оновлено)

Нагадаємо, про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня.

Два ресторани однієї мережі ("Якіторія" та "Мафія") закрили на перевірку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).

У мережі ресторанів, де отруїлися люди, заявили, що готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.

Автор: 

отруєння (945) розслідування (2270) Харків (5600)


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Топ коментарі
+16
Кушали бы борщ с пампушками было бы все норм. Жрут гавно всякое, а потом рыгают
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23.06.2021 10:45
+4
А чё роллы? Рыбу фугу заказывать нужно.
Самураи, ибиомать, харьковские.
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23.06.2021 10:44
+4
роллы, которые крутят немытыми руками люди, которые купили себе санкнижку за деньги (или санкнижки уже отменили, потому что они ущемляют права бизнеса)..., это наша реальность, детка...
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23.06.2021 10:46
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Та ладно. До сфатьбы зашифет!!! Ну травонулись, с кем не бывает. Главное что это не дельта-коронавирус!!!
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23.06.2021 10:42 Відповісти
А чё роллы? Рыбу фугу заказывать нужно.
Самураи, ибиомать, харьковские.
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23.06.2021 10:44 Відповісти
Кушали бы борщ с пампушками было бы все норм. Жрут гавно всякое, а потом рыгают
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23.06.2021 10:45 Відповісти
местные просто фанаты Меттбротхен-булочка с подсоленным поперчёным фаршем,всё не могут понять как я могу такую вкуснятину не есть..
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23.06.2021 10:51 Відповісти
https://censor.net/ua/user/447490 - "...Жрут гавно всякое, а потом рыгают"
Кернес - наше Все!

У працівників ресторанів стафілокок, у половини пацієнтів - сальмонельоз: відомо перші результати досліджень масового отруєння в Харкові - Цензор.НЕТ 2174
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23.06.2021 11:15 Відповісти
И жиденько срут.
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23.06.2021 11:15 Відповісти
роллы, которые крутят немытыми руками люди, которые купили себе санкнижку за деньги (или санкнижки уже отменили, потому что они ущемляют права бизнеса)..., это наша реальность, детка...
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23.06.2021 10:46 Відповісти
забыл упомянуть сырую рыбу 154-й свежести.
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23.06.2021 11:15 Відповісти
06.01.21 16:31 ""Харьков всегда был ментовский город, как говорили, - заявил Арсен Аваков Источник: https://censor.net/ru/n3240559
У працівників ресторанів стафілокок, у половини пацієнтів - сальмонельоз: відомо перші результати досліджень масового отруєння в Харкові - Цензор.НЕТ 7934
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23.06.2021 11:18 Відповісти
Недавно "Щирий українець Дроздов" заявив у телеефірі, що головна перепона, яка заважає нашому розмежуванню з "руським міром" - кириличне письмо! Як тільки ми перейдемо на "латиницю" - станем "європейцями"!!! (Мабуть перестанем красти, почнем виконувать закони, перестанем давать і брать хабарі!)
Тут - та сама ситуація - наші "ресторатори" думають, що коли вони назвуть ресторан "по-японському" і введуть японську кухню, то працівники кухні почнуть мить руки після відвідування туалету і дотримуваться правил гігієни при приготуванні страв!
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23.06.2021 11:40 Відповісти
я думаю, что рестораторы, которым начхать на то, моет руки их персонал или нет, и не рестораторы даже, а бывшие завстоловой какой-нить вокзальной рыгаловки..., и дальше этого они уже не продвинутся...
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23.06.2021 14:19 Відповісти
"Всі хочуть змінить світ на краще! Тільки ніхто не хоче почать з себе!"
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23.06.2021 14:31 Відповісти
ресторан японской кухни "мафия". дон корлеоне нервно вертится в гробу.
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23.06.2021 10:51 Відповісти
Стафилококк - это ниачем - он почти у всех людей есть на коже.
А вот то, что с сальмонеллезом работали - это, конечно, треш.
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23.06.2021 10:55 Відповісти
Да?
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23.06.2021 10:59 Відповісти
Надо им устроить полную проверку. Там и триппер найдут и лобковых насекомых.
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23.06.2021 11:17 Відповісти
Вряд ли персонал заразил продукты, скорее наоборот.
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23.06.2021 10:56 Відповісти
Не ходите дети в Харькове гулять.
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23.06.2021 10:56 Відповісти
Так Гепа околел. Хотя, еще Добкин остался.
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23.06.2021 11:19 Відповісти
Поедатели суши-роллов весьма рисковые люди. Видели бы они, как их крутят. Тут сложно не травонуться.
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23.06.2021 10:57 Відповісти
Плывет клипер, на клипере шкипер, у шкипера трипер...
То Гепа вже десь там обирається, лохторат підтягує.
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23.06.2021 11:03 Відповісти
Минуточку! Я пью айран ..и...это я пью молочный стрептококк. Официально разрешенный к употреблению. А стафилококк обычно он распространяется в носовой полости, паховой области, подмышках и других частях кожи, но в большинстве случаев является нормальной частью кожной флоры человека и не вызывает никаких проблем.

А если нашли сальмонеллу, так ищите кто ее занес.....если найдете...???
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23.06.2021 11:21 Відповісти
Просуньте ті гроші ДоСвоєїДупи! Краще жорсткіше контролюйте своїх працівників та їх гігієнічні навички та звички - ваша репутація, як безпечних рестораторів, котиться до собачої сраки!
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23.06.2021 12:00 Відповісти
Питание в ресторане отличается от питания на мусорке лишь подачей.
набираем в ютубе:
"Россияне толпятся к мусорке за просроченными продуктами"
"Пенсионеры дерутся за еду на помойке"
"Пенсионеры России на мусорке"
"Пенсионеры копаются в мусоре и дерутся за кашу"
"ЕДА С ПОМОЙКИ | НАРОД НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ ШОК"
"КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ В ПОИСКАХ ЕДЫ!"
"ГОЛОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ В МУСОРКЕ"
"Помойка НАРОД У ПЯТЕРОЧКИ НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ"
"Ветеран у мусорных баков / Тюмень"
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23.06.2021 12:02 Відповісти
Заходите к нам на огонёк...
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23.06.2021 14:11 Відповісти
Тема Харьков город жлобов пьяниц Геп и Доп, актуальна как никогда. А со мной один из работников этого ресторана поделился инсайтом "по секрету". На этой побухловке шла речь о приведении допы во власть и как подороже продать Украину. В начале разгула спели "Хавай в могилу", а под конец вообще распоясались и начали орать "Кернес воскрес" на что работники ресторана хором отвечали "Во истину воскрес". После этого началось, то о чём пишут газеты.
Весёлый Харьков, только пенсионерам на трамвае долго ездить не позволено, 50 раз прошвырнулся и сиди дома. Такое явление действует только в первой столице, я вот хотел в парк "культуры и отдыха" так меня система Этикет не пустила в электротранспорт, ОБИДНОС.
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23.06.2021 15:01 Відповісти
Как представлю, как там крутят эти роллы, так дурно делается. Какой-нибудь "сушист" сходил в туалет, руки не помыл, потом этими руками рис лепит с сырой рыбой в придачу. Фу!!!
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23.06.2021 20:51 Відповісти
Когда жарко продукты портятся быстрее. К рыбе надо очень аккуратно подходить
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24.06.2021 06:45 Відповісти
 
 