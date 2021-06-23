"Життя - Батьківщині, честь - нікому", - 27 років тому було створено центр спеціальних операцій "А" СБУ. ВIДЕО
23 червня 1994 року Указом Президента України було створено центр спеціальних операцій "А" СБУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із березня 2014 року співробітники центру активно беруть участь у війні на Донбасі. Зокрема, саме співробітники ЦСО "А" 6 березня 2014 року затримали в Донецьку одного з ватажків російських терористів Павла Губарєва. Пізніше його обміняли на співробітників СБУ, які потрапили до рук російських найманців.
Бійці ЦСО "А" прийняли і перший бій на Донбасі - 13 квітня 2014 року в селі Семенівка поблизу Слов'янська. Саме в цьому бою загинув оперативний співробітник підрозділу, капітан Геннадій Біліченко.
Топ коментарі
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.06.2021 10:37
+4 Володимир Миколаєць
показати весь коментар23.06.2021 10:41
+3 Николай Соловей
показати весь коментар23.06.2021 11:39
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар23.06.2021 10:37 Відповісти Мені подобається 5
Joshua Merlin
показати весь коментар23.06.2021 10:41 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Миколаєць
показати весь коментар23.06.2021 10:41 Відповісти Мені подобається 4
Kozak_Vasil
показати весь коментар23.06.2021 10:42 Відповісти Мені подобається 0
Mykola Vovk
показати весь коментар23.06.2021 10:43 Відповісти Мені подобається 0
Kozak_Vasil
показати весь коментар23.06.2021 10:44 Відповісти Мені подобається 0
✘
serg serg #456194
показати весь коментар23.06.2021 11:33 Відповісти Мені подобається 1
Николай Соловей
показати весь коментар23.06.2021 11:39 Відповісти Мені подобається 3
Александр Дорош #422295
показати весь коментар23.06.2021 11:50 Відповісти Мені подобається 2
Nikolay Sotnikov #30802
показати весь коментар23.06.2021 12:27 Відповісти Мені подобається 0
Тарапунька
показати весь коментар23.06.2021 13:41 Відповісти Мені подобається 1
Тарапунька
показати весь коментар23.06.2021 13:41 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль