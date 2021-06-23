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"Життя - Батьківщині, честь - нікому", - 27 років тому було створено центр спеціальних операцій "А" СБУ. ВIДЕО

23 червня 1994 року Указом Президента України було створено центр спеціальних операцій "А" СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із березня 2014 року співробітники центру активно беруть участь у війні на Донбасі. Зокрема, саме співробітники ЦСО "А" 6 березня 2014 року затримали в Донецьку одного з ватажків російських терористів Павла Губарєва. Пізніше його обміняли на співробітників СБУ, які потрапили до рук російських найманців.

Бійці ЦСО "А" прийняли і перший бій на Донбасі - 13 квітня 2014 року в селі Семенівка поблизу Слов'янська. Саме в цьому бою загинув оперативний співробітник підрозділу, капітан Геннадій Біліченко.

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Автор: 

СБУ (12818) спецслужби (267)


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Топ коментарі
+5
На ролике одно, а в реале наркоманов ловят и коммерсов шмонают А еще Бабченко воскресили
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23.06.2021 10:37
+4
Це той, єдиним "досягненням" якого є спалення Будинку Профспілок?
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23.06.2021 10:41
+3
ПОВАГА ВОЇНАМ, СЛАВА УКРАЇНІ.
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23.06.2021 11:39
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На ролике одно, а в реале наркоманов ловят и коммерсов шмонают А еще Бабченко воскресили
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23.06.2021 10:37 Відповісти
там где основным рабочим инструментом является ручка, а не мозги, то нафига такая структура...
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23.06.2021 10:41 Відповісти
Це той, єдиним "досягненням" якого є спалення Будинку Профспілок?
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23.06.2021 10:41 Відповісти
Ходорховський знає про честь - нікому. Теж альфонс.
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23.06.2021 10:42 Відповісти
Ходаковский
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23.06.2021 10:43 Відповісти
Так.
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23.06.2021 10:44 Відповісти
И почти 100% оставшихся дизертиров в крысме
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23.06.2021 11:33 Відповісти
ПОВАГА ВОЇНАМ, СЛАВА УКРАЇНІ.
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23.06.2021 11:39 Відповісти
А хто ж тоді заводив бойовиків у донецький аеропорт? Я вже мовчу про Крим. Основна їх робота полягає у "кришуванні" бізнесу. Ось тут вони спеціалісти.
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23.06.2021 11:50 Відповісти
Зачем такие материалы размещаются на Цензоре?! Репутация сей структуры изрядно "подмочена". Пусть на Цензоре разместят материалы, как сии "воины" в Дом Профсоюзов пробирались 18 февраля 2014 года и что они там собирались сделать. Сколько сбушников предали Украину в Крыму и на Донбассе. Хотя, несколько цирковых представлений в прошлом году порадовали. Разве можно забыть луцкий бронетранспортер и замену работниц банка во время "взятия заложников" в Леонардо.
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23.06.2021 12:27 Відповісти
Тьі не прав, однозначно не прав.
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23.06.2021 13:41 Відповісти
С праздником, коллеги!!!
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23.06.2021 13:41 Відповісти
 
 