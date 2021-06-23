"Життя - Батьківщині, честь - нікому", - 27 років тому було створено центр спеціальних операцій "А" СБУ. ВIДЕО

23 червня 1994 року Указом Президента України було створено центр спеціальних операцій "А" СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із березня 2014 року співробітники центру активно беруть участь у війні на Донбасі. Зокрема, саме співробітники ЦСО "А" 6 березня 2014 року затримали в Донецьку одного з ватажків російських терористів Павла Губарєва. Пізніше його обміняли на співробітників СБУ, які потрапили до рук російських найманців.

Бійці ЦСО "А" прийняли і перший бій на Донбасі - 13 квітня 2014 року в селі Семенівка поблизу Слов'янська. Саме в цьому бою загинув оперативний співробітник підрозділу, капітан Геннадій Біліченко.

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