Рейс "Київ - Ужгород" затримали через те, що "слуга народу" Тищенко вирішив познімати себе на відео, - журналіст. ВIДЕО

Рейс "Київ - Ужгород" вилетів із затримкою, оскільки нардеп партії "Слуга народу" Микола Тищенко вирішив знімати відео на аеродромі.

Про це повідомив у фейсбуку журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, літак мав вилетіти о 9:30, проте о 9:37 він ще навіть не поїхав руліжною смугою. Причиною затримки журналіст називає те, що Микола Тищенко "знімав відос з декількох дублів".

"Микола під‘їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а приватно на автомобілі Державної прикордонної служби України. Автомобіль чемно чекав, поки Микола дознімає відос і не їхав геть. Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи усі можуть її замовити?" - цікавиться журналіст.

Також він зазначив, що, врешті-решт, Тищенко таки зайшов до літака.

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