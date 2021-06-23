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Рейс "Київ - Ужгород" затримали через те, що "слуга народу" Тищенко вирішив познімати себе на відео, - журналіст. ВIДЕО

Рейс "Київ - Ужгород" вилетів із затримкою, оскільки нардеп партії "Слуга народу" Микола Тищенко вирішив знімати відео на аеродромі.

Про це повідомив у фейсбуку журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, літак мав вилетіти о 9:30, проте о 9:37 він ще навіть не поїхав руліжною смугою. Причиною затримки журналіст називає те, що Микола Тищенко "знімав відос з декількох дублів".

"Микола під‘їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а приватно на автомобілі Державної прикордонної служби України. Автомобіль чемно чекав, поки Микола дознімає відос і не їхав геть. Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи усі можуть її замовити?" - цікавиться журналіст.

Також він зазначив, що, врешті-решт, Тищенко таки зайшов до літака.

Читайте також: "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський

Автор: 

аеропорт (1851) Київ (19466) літак (2903) Ужгород (339) аеродром (300) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+68
Рейс "Киев - Ужгород" задержали из-за того, что "слуга народа" Тищенко решил поснимать себя на видео, - журналист - Цензор.НЕТ 607
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23.06.2021 11:39
+57
Бидло обрало у владу бидло. Собі подібних.
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23.06.2021 11:40
+56
Пусть посожиры скажут спасибо шо он просто наспивувал писню. А ведь мог еще и тверконуть в салоне литака:
Рейс "Киев - Ужгород" задержали из-за того, что "слуга народа" Тищенко решил поснимать себя на видео, - журналист - Цензор.НЕТ 556
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23.06.2021 11:35
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Воно просто тупе бидло...
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23.06.2021 15:51 Відповісти
Судя по видео пассажиры еще идут на самолет, о какой задержке рейса из за Тищенко бредит журналист не понятно. Но украинофобским гнидам надо же найти зраду и накинуть на вентилятор, думать это же не их задача.
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23.06.2021 16:03 Відповісти
Так і є
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23.06.2021 19:18 Відповісти
Есть такая раббота понты колотить!!!!
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23.06.2021 16:31 Відповісти
Якщо погуглити слово "бидло", там там буде пика цього тищенки
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23.06.2021 17:38 Відповісти
Стьоб класний! Але Тищенка на слово бидло поки ще немає. Але він старається. І що- що а це в нього точно получиться.
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23.06.2021 23:14 Відповісти
БИДЛО!
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23.06.2021 18:13 Відповісти
для 73%% это норма -они поступили бы также...
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23.06.2021 18:32 Відповісти
Барина пограничники возят прямо к самолету, а самолет со смердами ждет пока они изволят фотографироваться. И где тут Европа.
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23.06.2021 18:33 Відповісти
Яке воно придуркувате. Та ще й підключив прикордону службу до своєї клоунади. Той, хто дав державний автомобіль для прокаташок цьому дебілу - звільнити і вирахувати кошти за авто.
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23.06.2021 19:02 Відповісти
разкудахтались. терпите это новые хозяева. "поприколуже"
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23.06.2021 19:08 Відповісти
Животное
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24.06.2021 09:51 Відповісти
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