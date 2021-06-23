Рейс "Київ - Ужгород" затримали через те, що "слуга народу" Тищенко вирішив познімати себе на відео, - журналіст. ВIДЕО
Рейс "Київ - Ужгород" вилетів із затримкою, оскільки нардеп партії "Слуга народу" Микола Тищенко вирішив знімати відео на аеродромі.
Про це повідомив у фейсбуку журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, літак мав вилетіти о 9:30, проте о 9:37 він ще навіть не поїхав руліжною смугою. Причиною затримки журналіст називає те, що Микола Тищенко "знімав відос з декількох дублів".
"Микола під‘їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а приватно на автомобілі Державної прикордонної служби України. Автомобіль чемно чекав, поки Микола дознімає відос і не їхав геть. Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи усі можуть її замовити?" - цікавиться журналіст.
Також він зазначив, що, врешті-решт, Тищенко таки зайшов до літака.
Будь ласка, зачекайте...
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