Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі і судноплавства, - Зеленський анонсував посилення співпраці з Грузією для безпеки в регіоні. ВIДЕО

Політичний діалог між Україною та Грузією набирає обертів.

Про це заявив сьогодні за підсумками зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше спільне завдання - наповнити формат стратегічного партнерства реальним змістом і конкретними проєктами на основі взаємної підтримки. Україну і Грузію об'єднують спільні цілі з досягнення членства в ЄС і НАТО ... Одне з ключових завдань - посилення співпраці у сфері безпеки в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі і судноплавства. Ми прагнемо посилити взаємодії між нашими країнами і країнами-партнерами в Чорному морі, активно працюємо над реалізацією нашої ініціативи і сподіваємося, що скоро побачимо результат", - зазначив Зеленський.

Президент України також подякував Зурабішвілі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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