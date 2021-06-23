Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі і судноплавства, - Зеленський анонсував посилення співпраці з Грузією для безпеки в регіоні. ВIДЕО
Політичний діалог між Україною та Грузією набирає обертів.
Про це заявив сьогодні за підсумками зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наше спільне завдання - наповнити формат стратегічного партнерства реальним змістом і конкретними проєктами на основі взаємної підтримки. Україну і Грузію об'єднують спільні цілі з досягнення членства в ЄС і НАТО ... Одне з ключових завдань - посилення співпраці у сфері безпеки в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі і судноплавства. Ми прагнемо посилити взаємодії між нашими країнами і країнами-партнерами в Чорному морі, активно працюємо над реалізацією нашої ініціативи і сподіваємося, що скоро побачимо результат", - зазначив Зеленський.
Президент України також подякував Зурабішвілі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
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и как же ей на пару с грузией можно противостоять ?