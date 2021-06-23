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Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі і судноплавства, - Зеленський анонсував посилення співпраці з Грузією для безпеки в регіоні. ВIДЕО

Політичний діалог між Україною та Грузією набирає обертів.

Про це заявив сьогодні за підсумками зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше спільне завдання - наповнити формат стратегічного партнерства реальним змістом і конкретними проєктами на основі взаємної підтримки. Україну і Грузію об'єднують спільні цілі з досягнення членства в ЄС і НАТО ... Одне з ключових завдань - посилення співпраці у сфері безпеки в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі і судноплавства. Ми прагнемо посилити взаємодії між нашими країнами і країнами-партнерами в Чорному морі, активно працюємо над реалізацією нашої ініціативи і сподіваємося, що скоро побачимо результат", - зазначив Зеленський.

Президент України також подякував Зурабішвілі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпочалася зустріч Зеленського і президентки Грузії Зурабішвілі. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Грузія (1844) Зеленський Володимир (23829) Зурабішвілі Саломе (104) Чорне море (1668)


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Топ коментарі
+3
Ну шо там сказала Зурабішвілі, коли вже ми будемо в НАТІ?
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23.06.2021 13:09
+3
На другий день як віддамо їм Сцикашвілі.
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23.06.2021 13:11
+3
Позитивний результат може настати лише тоді, коли касапам добре заїхати по пиці. І ніяк інакше. Але Україні навіть в союзі з Грузією - це не під силу.
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23.06.2021 13:15
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Ну шо там сказала Зурабішвілі, коли вже ми будемо в НАТІ?
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23.06.2021 13:09 Відповісти
На другий день як віддамо їм Сцикашвілі.
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23.06.2021 13:11 Відповісти
Чудернацький народ ті грузини.
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23.06.2021 13:30 Відповісти
Нас візьмуть в Нато лише тоді, коли воно нам і нахрєн не буде потрібне (на місці Орди буде 89 улусів).
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23.06.2021 13:26 Відповісти
Володя, пообещай нам "Новый шёлковый путь". У Сени помнится прокатывало.
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23.06.2021 13:11 Відповісти
Для этого нужно шесть факторов. 1) возвращение причерноморских регионов Грузии ( Абхазия) и Украины ( Крым и Севастополь) под полный военно- политический и экономический контроль этих стран , прекращение агрессии, аннексии и оккупации этих регионов Рашей .2) ликвидация базы ВМФ РФ в Севастополе и вообще их присутствия в Крыму ( превращение его чисто в торговый порт) 3) вступление Грузии и Украины в НАТО и ЕС. 4) запрет военным судам РФ шастать через проливы, ограничив тем самым его количественный состав.5) изменение статуса Азовского моря, признав его международным.6) в случае если Крымский мост мешает судоходству и несет экологические риски, произвести его демонтаж за счет РФ. И будет МИР,
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23.06.2021 13:14 Відповісти
Позитивний результат може настати лише тоді, коли касапам добре заїхати по пиці. І ніяк інакше. Але Україні навіть в союзі з Грузією - це не під силу.
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23.06.2021 13:15 Відповісти
единственная опасность в черном море это - перерация
и как же ей на пару с грузией можно противостоять ?
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23.06.2021 13:20 Відповісти
Якісь алегорії. Якось подарував Вінніпух Іа зелений дірявий презерватив...
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23.06.2021 13:27 Відповісти
Зелин двойник, тоже не понимая сути вопроса, излагал его гораздо талантливее:
Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі і судноплавства, - Зеленський анонсував посилення співпраці з Грузією для безпеки в регіоні - Цензор.НЕТ 8134
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23.06.2021 13:29 Відповісти
В Зеленського немає двійника. Не знайти другого такого тупого.
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23.06.2021 14:02 Відповісти
Я не в смысле тупизны, а в смысле мацы...
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23.06.2021 16:44 Відповісти
Який абсолютно безкористний і дуже дорогий лох в ролі президента.
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23.06.2021 13:36 Відповісти
все Зеленському шось "должно". І тільки Зеленський нікому нічого не должен.
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23.06.2021 14:01 Відповісти
 
 