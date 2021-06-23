Зараз у центрах масової вакцинації від COVID-19 використовується CoronaVac, пізніше буде доступний інший препарат, - Ляшко. ВIДЕО

Центри масової вакцинації від COVID-19 в майбутньому отримають нову вакцину. На сьогодні в них використовується китайська вакцина CoronaVac, але готуються зміни в організації самого процесу, в тому числі і вакцинація іншим препаратом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на пресконференції на полях форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні вакцинація проводиться на трьох платформах - пункти вакцинації, мобільні бригади та вакцинальні центри.

"Саме від цього залежить, коли, хто і якою вакциною буде вакцинуватися. Тому що ми плануємо проведення вакцинації таким чином, щоб запобігти великій кількості програмних помилок і забезпечити холодовий ланцюг, щоб щеплення були безпечними і ефективними для всіх", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що зараз у вакцинальних центрах і при вакцинації організованих колективів використовується китайська вакцина CoronaVac.

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"Надалі буде трохи змінена організація самого процесу, зокрема, що стосується тієї вакцини, яка буде використовуватися у вакцинальних центрах і для вакцинації організованих колективів. Але це ми анонсуємо після того, як ця зміна відбудеться", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації.

У той же час сьогодні розпочався четвертий етап вакцинації в Україні.