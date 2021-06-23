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Зараз у центрах масової вакцинації від COVID-19 використовується CoronaVac, пізніше буде доступний інший препарат, - Ляшко. ВIДЕО

Центри масової вакцинації від COVID-19 в майбутньому отримають нову вакцину. На сьогодні в них використовується китайська вакцина CoronaVac, але готуються зміни в організації самого процесу, в тому числі і вакцинація іншим препаратом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на пресконференції на полях форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні вакцинація проводиться на трьох платформах - пункти вакцинації, мобільні бригади та вакцинальні центри.

"Саме від цього залежить, коли, хто і якою вакциною буде вакцинуватися. Тому що ми плануємо проведення вакцинації таким чином, щоб запобігти великій кількості програмних помилок і забезпечити холодовий ланцюг, щоб щеплення були безпечними і ефективними для всіх", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що зараз у вакцинальних центрах і при вакцинації організованих колективів використовується китайська вакцина CoronaVac.

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"Надалі буде трохи змінена організація самого процесу, зокрема, що стосується тієї вакцини, яка буде використовуватися у вакцинальних центрах і для вакцинації організованих колективів. Але це ми анонсуємо після того, як ця зміна відбудеться", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації.

У той же час сьогодні розпочався четвертий етап вакцинації в Україні.

Автор: 

МОЗ (5393) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Sinovac COVID-19 - вакцина для бідних країн третього світу, ефективність на рівні 50%.
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23.06.2021 14:18
+1
этот
Сейчас в центрах массовой вакцинации от COVID-19 используется CoronaVac, позже будет доступен другой препарат, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9112
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23.06.2021 14:18
+1
витрачати гроші на зелохторат - то є марнотратство
які препарати Захід безкоштовно надасть - те і вколють
думайте про півтора мільярди дерев - і ковід відступить
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23.06.2021 14:22
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этот
Сейчас в центрах массовой вакцинации от COVID-19 используется CoronaVac, позже будет доступен другой препарат, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9112
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23.06.2021 14:18 Відповісти
Sinovac COVID-19 - вакцина для бідних країн третього світу, ефективність на рівні 50%.
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23.06.2021 14:18 Відповісти
Зато выхлоп хороший.
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23.06.2021 14:20 Відповісти
Допетрали наконец, что для дорогого нарида может проконать и физ. раствор.
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23.06.2021 14:19 Відповісти
Есть смысл подождать, значит...
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23.06.2021 14:20 Відповісти
тобто замість другої дози короновака я зможу отримати файзер
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23.06.2021 14:21 Відповісти
витрачати гроші на зелохторат - то є марнотратство
які препарати Захід безкоштовно надасть - те і вколють
думайте про півтора мільярди дерев - і ковід відступить
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23.06.2021 14:22 Відповісти
В Польше уже бездомных нормальными вакцинами вакцинируют, а в стране гринсрани все есче китайская)))))))))
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23.06.2021 14:40 Відповісти
А кацапам и пiд-рашкам лишь бы поныть. https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
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23.06.2021 14:49 Відповісти
Иными словами вакцина CoronaVac ни на что не годится, что косвенно Ляшко и признал.
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23.06.2021 15:18 Відповісти
у сусідній новині пишуть, що наступні 5 млн доз вакцини - будуть китайськими. більше вакцин не закуповували. чому ці зелені виродки знову брешуть про якусь іншу вакцину?!!
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23.06.2021 15:25 Відповісти
А где обещанный Pfizer для учителей? Наверное им привили другие категории граждан, так как поступили с стариками с домов престарелых.
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23.06.2021 17:11 Відповісти
 
 