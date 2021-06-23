"Деградация Донбасса - налицо. Это "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги бюджета РФ. Пилят и откатывают", - російський терорист Стрєлков. ВIДЕО
Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков назвав території українського Донбасу, які в ході російсько-української війни були захоплені російськими окупантами, такими, що деградують.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський і публікує фрагмент інтерв'ю Стрєлкова російським пропагандистам.
Крім того, Стрєлков в інтерв'ю зазначає деградаційні процеси і в самій Росії.
"Деградація Донбасу - вона очевидна. Деградація Російської Федерації теж. Донбас, що деградує, - ні туди, ні сюди, валіза без ручки, він є лише "чорною" дірою, в яку вливаються чималі бюджетні кошти з бюджету Російської Федерації... Немає там ніякої економіки. Там є "чорна" діра, в якій сидять чорти і пиляють гроші. Пиляють і роблять відкати", - заявив Стрєлков.
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Хотя и это вариант, чо там. Лети себе.
Чому він попадає в стрічку новин, неначе якесь велике цабе?
Не треба його піарити!
Парашії навпаки треба ще більше грошей вливати туди.
І в Крим, і в Сирію, і у Венесуелу з Нікарагуою. І у Вірменію, і в Лівію з ЦАРою, і про Чечню з Абхазією, Осетією і Придністров'ям не забути. І крапельку для Науру.
А там іще в Арктиці військов бази замутити.
Діньог же ж неміряно.
и живёт падло лишних уже семь лет, просто
фуйло считает что он ещё ему пригодится
придурок который должен посадить его на мель обсыраясь раз за разом ничем помочь бра-
тушкам не может...........
Він же воював за свабоду придністров'я і абхазії. Хіба там рай ? Пф....