"Деградация Донбасса - налицо. Это "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги бюджета РФ. Пилят и откатывают", - російський терорист Стрєлков. ВIДЕО

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков назвав території українського Донбасу, які в ході російсько-української війни були захоплені російськими окупантами, такими, що деградують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський і публікує фрагмент інтерв'ю Стрєлкова російським пропагандистам.

Крім того, Стрєлков в інтерв'ю зазначає деградаційні процеси і в самій Росії.

"Деградація Донбасу - вона очевидна. Деградація Російської Федерації теж. Донбас, що деградує, - ні туди, ні сюди, валіза без ручки, він є лише "чорною" дірою, в яку вливаються чималі бюджетні кошти з бюджету Російської Федерації... Немає там ніякої економіки. Там є "чорна" діра, в якій сидять чорти і пиляють гроші. Пиляють і роблять відкати", - заявив Стрєлков.

Також дивіться: Гіркін: Генерали ФСБ вже заробили статки на Донбасі, до цього гроші "пиляли" в Осетії та Абхазії. ВIДЕО