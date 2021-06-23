"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі - про головні події останніх днів.

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ - стрім "Без цензури" в прямому ефірі. Говоритимемо про таке:

🔴Москва атакує.

Міноборони РФ заявило, що російські військові і прикордонники відкрили "попереджувальний" вогонь і провели "попереджувальне" бомбометання по курсу британського есмінця "Дефендер". Це сталося, коли він проходив у Чорному морі біля берегів окупованого Росією Криму в районі мису Фіолент. У російському відомстві заявили, що британський корабель "зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження.

При цьому в Міністерстві оборони Великої Британії спростували інформацію про відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" з боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму.

🔴 Україна і Велика Британія домовилися будувати військові кораблі і бази. 21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту "Дефендер" міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про проєкт морського партнерства між консорціумом промисловості Об'єднаного Королівства і ВМС України.

Що про це відомо і що це нам дасть?

🔴Новий прессекретар Зеленського. Відразу кілька важливих видань із посиланням на джерела в Офісі Президента повідомили, що новим прессекретарем президента Володимира Зеленського стане ведучий випусків новин телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров.

Розбираємо, хто це такий, чому саме він і чи зміниться комунікація Офісу Президента? (Ну, і якщо зміниться, то в який бік).

Буде жарко і весело, Включайтеся! 🔥🔥🔥