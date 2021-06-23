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"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі - про головні події останніх днів.

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ - стрім "Без цензури" в прямому ефірі. Говоритимемо про таке:

🔴Москва атакує.

Міноборони РФ заявило, що російські військові і прикордонники відкрили "попереджувальний" вогонь і провели "попереджувальне" бомбометання по курсу британського есмінця "Дефендер". Це сталося, коли він проходив у Чорному морі біля берегів окупованого Росією Криму в районі мису Фіолент. У російському відомстві заявили, що британський корабель "зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження.

При цьому в Міністерстві оборони Великої Британії спростували інформацію про відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" з боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму.

🔴 Україна і Велика Британія домовилися будувати військові кораблі і бази. 21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту "Дефендер" міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про проєкт морського партнерства між консорціумом промисловості Об'єднаного Королівства і ВМС України.

Що про це відомо і що це нам дасть?

🔴Новий прессекретар Зеленського. Відразу кілька важливих видань із посиланням на джерела в Офісі Президента повідомили, що новим прессекретарем президента Володимира Зеленського стане ведучий випусків новин телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров.

Розбираємо, хто це такий, чому саме він і чи зміниться комунікація Офісу Президента? (Ну, і якщо зміниться, то в який бік).

Буде жарко і весело, Включайтеся! 🔥🔥🔥

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+10
"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар - Цензор.НЕТ 6329
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23.06.2021 21:24
+6
https://twitter.com/BorisAbramich Борис Абрамыч

В Ставропольском крае дагестанцы изнасиловали казачий патруль и скрылись на лошадях казаков.

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23.06.2021 20:48
+6
Швеція Слава Україні!

3-2!
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23.06.2021 20:53
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Поки піг-догі обстрілювали британський корабель в своїх водах, він спокійно курсував українськими.
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23.06.2021 20:48 Відповісти
https://twitter.com/BorisAbramich Борис Абрамыч

В Ставропольском крае дагестанцы изнасиловали казачий патруль и скрылись на лошадях казаков.

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23.06.2021 20:48 Відповісти
"Без цензуры" в прямом эфире: Британия делает нам флот, Москва атакует геями, Зе-секретарь - Цензор.НЕТ 462
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23.06.2021 20:50 Відповісти
Ось і відповідь, що буде, якщо покласти болта на гусню. буде обстріл пуканами по телевізору.

AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea.

"Без цензуры" в прямом эфире: Британия делает нам флот, Москва атакует геями, Зе-секретарь - Цензор.НЕТ 2691
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23.06.2021 20:52 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар - Цензор.НЕТ 6329
показати весь коментар
23.06.2021 21:24 Відповісти
Швеція Слава Україні!

3-2!
показати весь коментар
23.06.2021 20:53 Відповісти
Збірна України пройшла в плей-оф
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23.06.2021 20:55 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар - Цензор.НЕТ 2833
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23.06.2021 20:57 Відповісти
Дякую братам шведам іспанцям та Господу Богу!
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23.06.2021 20:58 Відповісти

это томУ что уничтожил 99.999999% всего живого? ахаха.
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24.06.2021 21:34 Відповісти
Фух ми на шведів попадаємо!!!!
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23.06.2021 20:59 Відповісти
пилять, прям аргентина- ямайка )
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23.06.2021 21:10 Відповісти
а) все попытки дипломатическими уговорами вернуть территории, захваченные кацапами вооруженным путём , а это Крым и части Донецкой и Луганской областей Украины - БЕСПОЛЕЗНЫ и обречены на ПРОВАЛ ,
б) захваченные территории можно вернуть исключительно вооруженным путём после полной экономической блокады и постоянного информационного просвещения населения,
в) создание высоэффективных технических средств плюс постоянная подготовка украинской нации к предстоящей миссии по освобождению захваченных оккупантом территорий вот что ждёт нас в будущем и эту идею нужно проповедовать в каждой школе,
г) чтобы вышеуказанного не случилось - враг ведёт у себя, во всём мире и внутри Украины яростное подавление огачов и дискредитацию любого проявления патриотизма и национализма, смешивая эти понятия в СМИ с нацизмом и фашизмом ,
ЭТО следует и НУЖНО ПОНИМАТЬ !
Слава Украине !
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23.06.2021 21:03 Відповісти
а що це таке та росія?
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23.06.2021 21:29 Відповісти
так ми з вами і воюємо. буряти гарно ваші горять, як і ваша хвальона спєцура
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23.06.2021 21:34 Відповісти
ты где спала гнида семь лет?
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23.06.2021 21:36 Відповісти
заметьте вчера эта гнида ольгинская была тарасом непийвода, сегодня непийпиво, завтра будет непийквас, единственное то он знает -что украинскую армию сейчас стоит бояться, а Тарас это украинское имя, потому что так звали Кобзаря, а псевдоним можно выбрать, главное чтобы впереди было Непий...
мразь кацапська !
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23.06.2021 21:45 Відповісти
Почему собрался? А 7 лет с кем воюем?
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23.06.2021 21:39 Відповісти
Ну да, ну да - с российскими танками, российскими рэбами, российскими ПВО, российской артой и российскими десантниками и грушниками, но не с россией. Ты реально идиот?
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23.06.2021 21:43 Відповісти
Рыжее недоразумение удалило свое видео )))
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23.06.2021 22:33 Відповісти
Пля, случайно вьіборочно поставил на 46-ю минуту. Усльішал такой треш. )))
Оказьівается подруге рьіжего недоразумения Ермолаевой звонят военньіе и спрашивают правда ли США прекратили оказьівать военную помощь.

Теперь я видел все )))
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24.06.2021 06:51 Відповісти
Оказьвается канал "прямий" зраду разгоняет, и военньіе ей пишут после просмотра канала. )))
Какая же, мягко говоря, глупая ета пара )))
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24.06.2021 06:56 Відповісти
 
 