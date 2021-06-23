"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар. ВIДЕО
Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі - про головні події останніх днів.
Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ - стрім "Без цензури" в прямому ефірі. Говоритимемо про таке:
🔴Москва атакує.
Міноборони РФ заявило, що російські військові і прикордонники відкрили "попереджувальний" вогонь і провели "попереджувальне" бомбометання по курсу британського есмінця "Дефендер". Це сталося, коли він проходив у Чорному морі біля берегів окупованого Росією Криму в районі мису Фіолент. У російському відомстві заявили, що британський корабель "зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження.
При цьому в Міністерстві оборони Великої Британії спростували інформацію про відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" з боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму.
🔴 Україна і Велика Британія домовилися будувати військові кораблі і бази. 21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту "Дефендер" міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про проєкт морського партнерства між консорціумом промисловості Об'єднаного Королівства і ВМС України.
Що про це відомо і що це нам дасть?
🔴Новий прессекретар Зеленського. Відразу кілька важливих видань із посиланням на джерела в Офісі Президента повідомили, що новим прессекретарем президента Володимира Зеленського стане ведучий випусків новин телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров.
Розбираємо, хто це такий, чому саме він і чи зміниться комунікація Офісу Президента? (Ну, і якщо зміниться, то в який бік).
Буде жарко і весело, Включайтеся! 🔥🔥🔥
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Ставропольском крае дагестанцы изнасиловали казачий патруль и скрылись на лошадях казаков.
AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea.
3-2!
это томУ что уничтожил 99.999999% всего живого? ахаха.
б) захваченные территории можно вернуть исключительно вооруженным путём после полной экономической блокады и постоянного информационного просвещения населения,
в) создание высоэффективных технических средств плюс постоянная подготовка украинской нации к предстоящей миссии по освобождению захваченных оккупантом территорий вот что ждёт нас в будущем и эту идею нужно проповедовать в каждой школе,
г) чтобы вышеуказанного не случилось - враг ведёт у себя, во всём мире и внутри Украины яростное подавление огачов и дискредитацию любого проявления патриотизма и национализма, смешивая эти понятия в СМИ с нацизмом и фашизмом ,
ЭТО следует и НУЖНО ПОНИМАТЬ !
Слава Украине !
мразь кацапська !
Оказьівается подруге рьіжего недоразумения Ермолаевой звонят военньіе и спрашивают правда ли США прекратили оказьівать военную помощь.
Теперь я видел все )))
Какая же, мягко говоря, глупая ета пара )))