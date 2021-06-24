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Вибух у будинку в Білогородці: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві та підпалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підозрюваний у вбивстві чоловік зізнався, що підпалив тіло і квартиру в Білогородці Київської області, щоб приховати сліди злочину. Він уже дав свідчення поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

"Скоїв вбивство у стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. В злочині розкаююсь", - таке визнання зробив підозрюваний у страшному вбивстві в селі Білогородка, написав Нєбитов.

Нєбитов нагадав, що 21 червня на Київщині трапився вибух у житловому будинку Бучанського району, в результаті якого постраждало понад 10 осіб. На місці злочину було виявлено тіло чоловіка, яким виявився 47-річний уродженець Кременчука.

Експерт встановив, що чоловік загинув ще до пожежі через численні поранення. Поліція Київщини за "гарячим слідом" затримала підозрюваного у цьому злочині. 43-річний чоловік, який мешкав неподалік від вбитого, зізнався, що скоїв злочин через сварку за гараж, який він надавав в оренду загиблому.

Вибух у будинку в Білогородці: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві та підпалі 01

"Нині моряку повідомлено про підозру. За попередніми даними, завтра суд обере чоловіку міру запобіжного заходу", - додав Нєбитов.

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Вибух у будинку в Білогородці: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві та підпалі 02
Вибух у будинку в Білогородці: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві та підпалі 03
Фото: Нєбитов/Facebook

Вибух у будинку в Білогородці: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві та підпалі 04

Автор: 

вибух (4455) Київська область (4025) пожежа (4327) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+2
какие к черту 90%? - у меня отец просидел 3 месяца в лукяновском сизо по подозрению в убийстве жены (без улик) - пока убийца сам не здался мусорам. А отец вишел оттуда инвалидом с 1 легким - и в конечном итоге умер.
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24.06.2021 10:38
+2
в состоянии аффекта вырезал сердце?!! это к трем ножевым ранениям в грудь и перерезанном горле. Может причина что у этого зверя родители в Севастополе я убитый ветеран АТО? У него на почве ненависти к украинцам поехала крыша.
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24.06.2021 15:52
+1
Всегда относился с большим недоверием к таким быстрым раскрытиям. 30 лет мусора берут взятки, крышуют бандосов и очень часто складывается такое впечатление что они вообще разучились что либо раскрывать. На квартирную кражу приезжает СОГ и открытым текстом заявляет что они ничего не смогут сделать. При чем приезжают те же лица, которые говорили это будучи еще милицией. Зато пресануть и заставить взять на себя хоть убийство Кенеди они умеют очень хорошо и не стесняются это делать даже в резонансных преступлениях таких как с убийством Шеремета... А тут аж целый президент дал указание по быстрому раскрыть преступление. Почему то я не верю мусорам и думаю что скорее всего чувак под раздачу попал, просто оказался не в то время и не в том месте и что самое ужасное - такое может произойти с любым из нас, если нет влиятельных знакомых. Сильным Мира сего можно и пьяными ездить и убивать, мусора им служат а не народу, народ они только нагибать умеют... Мое ИМХО не претендующее на истину.
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24.06.2021 09:50
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Всегда относился с большим недоверием к таким быстрым раскрытиям. 30 лет мусора берут взятки, крышуют бандосов и очень часто складывается такое впечатление что они вообще разучились что либо раскрывать. На квартирную кражу приезжает СОГ и открытым текстом заявляет что они ничего не смогут сделать. При чем приезжают те же лица, которые говорили это будучи еще милицией. Зато пресануть и заставить взять на себя хоть убийство Кенеди они умеют очень хорошо и не стесняются это делать даже в резонансных преступлениях таких как с убийством Шеремета... А тут аж целый президент дал указание по быстрому раскрыть преступление. Почему то я не верю мусорам и думаю что скорее всего чувак под раздачу попал, просто оказался не в то время и не в том месте и что самое ужасное - такое может произойти с любым из нас, если нет влиятельных знакомых. Сильным Мира сего можно и пьяными ездить и убивать, мусора им служат а не народу, народ они только нагибать умеют... Мое ИМХО не претендующее на истину.
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24.06.2021 09:50 Відповісти
Сказано ж ,был конфликт из-за гаража. К нему пришли сразу после жены и близких.
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24.06.2021 10:04 Відповісти
Он кстати ,еще , где-то писали ,вырезал легкие и еще что-то. Чувак без крыши явно
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24.06.2021 10:05 Відповісти
Я не говорю что это не так, я пишу что у меня это все вызывает недоверие а вырезал легкие и сердце очень напоминает Арийскую расу... не верю я мусорам и Вам не советую...
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24.06.2021 10:08 Відповісти
Я мусорам тоже не верю , но больше 90% убийств раскрываются верно
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24.06.2021 10:10 Відповісти
какие к черту 90%? - у меня отец просидел 3 месяца в лукяновском сизо по подозрению в убийстве жены (без улик) - пока убийца сам не здался мусорам. А отец вишел оттуда инвалидом с 1 легким - и в конечном итоге умер.
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24.06.2021 10:38 Відповісти
Это человеческая трагедия, примите соболезнования.
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24.06.2021 10:41 Відповісти
У меня книга Павлюченко есть с автографом , мне Павлюченко-сын на стадионе дал в фанатском секторе , я прочитал только начало ,там вообще дикая жесть.
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24.06.2021 10:42 Відповісти
Ацтеки вроде потому и получили люлей шо перепугали Кортеса этими делами. Но у них не раса вроде была - просто один из сортов дикарей
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24.06.2021 10:24 Відповісти
преступления в 90% случаев раскрываются или сразу или никогда.
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24.06.2021 12:12 Відповісти
"через многочисленные ранения"
Долбаный гуглпереводчик!
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24.06.2021 10:02 Відповісти
решайте проблему всегда словами.
из за какого то сраного гаража убить человека и потом сесть лет на 15, ну это мягко говоря...моряк за эти 15 лет заработал бы себе на сто гаражей, не будь таким дебилом.
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24.06.2021 12:12 Відповісти
За аренду нужно платить
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24.06.2021 14:54 Відповісти
в состоянии аффекта вырезал сердце?!! это к трем ножевым ранениям в грудь и перерезанном горле. Может причина что у этого зверя родители в Севастополе я убитый ветеран АТО? У него на почве ненависти к украинцам поехала крыша.
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24.06.2021 15:52 Відповісти
какой нафиг гараж! это крымское чмо не нашло общий язык с атошником и вырезало ему сердце. и лишило кучу людей единственного жилья.
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24.06.2021 16:12 Відповісти
 
 