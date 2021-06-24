Вибух у будинку в Білогородці: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві та підпалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підозрюваний у вбивстві чоловік зізнався, що підпалив тіло і квартиру в Білогородці Київської області, щоб приховати сліди злочину. Він уже дав свідчення поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

"Скоїв вбивство у стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. В злочині розкаююсь", - таке визнання зробив підозрюваний у страшному вбивстві в селі Білогородка, написав Нєбитов.

Нєбитов нагадав, що 21 червня на Київщині трапився вибух у житловому будинку Бучанського району, в результаті якого постраждало понад 10 осіб. На місці злочину було виявлено тіло чоловіка, яким виявився 47-річний уродженець Кременчука.

Експерт встановив, що чоловік загинув ще до пожежі через численні поранення. Поліція Київщини за "гарячим слідом" затримала підозрюваного у цьому злочині. 43-річний чоловік, який мешкав неподалік від вбитого, зізнався, що скоїв злочин через сварку за гараж, який він надавав в оренду загиблому.

"Нині моряку повідомлено про підозру. За попередніми даними, завтра суд обере чоловіку міру запобіжного заходу", - додав Нєбитов.

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Фото: Нєбитов/Facebook