Вибух у будинку в Білогородці: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві та підпалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Підозрюваний у вбивстві чоловік зізнався, що підпалив тіло і квартиру в Білогородці Київської області, щоб приховати сліди злочину. Він уже дав свідчення поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.
"Скоїв вбивство у стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. В злочині розкаююсь", - таке визнання зробив підозрюваний у страшному вбивстві в селі Білогородка, написав Нєбитов.
Нєбитов нагадав, що 21 червня на Київщині трапився вибух у житловому будинку Бучанського району, в результаті якого постраждало понад 10 осіб. На місці злочину було виявлено тіло чоловіка, яким виявився 47-річний уродженець Кременчука.
Експерт встановив, що чоловік загинув ще до пожежі через численні поранення. Поліція Київщини за "гарячим слідом" затримала підозрюваного у цьому злочині. 43-річний чоловік, який мешкав неподалік від вбитого, зізнався, що скоїв злочин через сварку за гараж, який він надавав в оренду загиблому.
"Нині моряку повідомлено про підозру. За попередніми даними, завтра суд обере чоловіку міру запобіжного заходу", - додав Нєбитов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Долбаный гуглпереводчик!
из за какого то сраного гаража убить человека и потом сесть лет на 15, ну это мягко говоря...моряк за эти 15 лет заработал бы себе на сто гаражей, не будь таким дебилом.