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"Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі. ВIДЕО

Заява російських військових про інцидент з британським есмінцем Defender поблизу берегів окупованого Криму може бути спробою створити напруженість в регіоні і зірвати морські навчання "Sea Breeze".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Настоящего времени" заявив російський військово-політичний експерт Юрій Федоров.

"Якщо слідувати британської версії, то виходить, що російські військові влаштували балаган ... Тому, що за британською версією, Defender покинув територіальне море поблизу Криму об 11.45 за московським часом. Кого стріляли, навіщо стріляли, куди скидали бомби російські літаки - це одному Богу відомо. Я припускаю, що британська версія більш правдива тому, що російських військових неодноразово ловили на всякого роду фальсифікації і брехні ... Чому це все відбувається? Тому, що в Москві вкрай болісно, ​​я б сказав, параноїдальним чином, реагують на найменші свідчення того, що військова співпраця України і НАТО починає розвиватися і набувати практичних форми ... Уявіть собі, що по британському кораблю дійсно почнуть стріляти і що-небудь, боронь Боже, влучить ... Тоді у командира британського есмінця є повне право і, я б сказав, обов'язок відповісти вогнем на ураження... Бойова міць британського есмінця, а це есмінець управління ракетним вогнем - дуже серйозний корабель, дозволяє запросто потопити сторожовик Чорноморського флоту РФ", - сказав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі

Автор: 

Велика Британія (5581) корабель (1612) Крим (14147) росія (65162) Чорне море (1668)


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Топ коментарі
+62
"Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі - Цензор.НЕТ 4977
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24.06.2021 11:11
+52
"Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі - Цензор.НЕТ 4162
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24.06.2021 11:11
+49
Можем повторить 1853 год в Севастополе ахаха
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24.06.2021 11:02
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Бомбометания, 20 самолётов, канонада издалека, катер, крейсер, облёты и прочие пролёты---всё это для местного лохторату. Там по коментам море восторга---как всегда наш то кинул всех в который раз, считать устали победы низкорослого над всеми и навека! Эсминец шёл с Одессы, с заявленым курсом в иную страну, все всё знали. С мухи слона слепили---но не учли что дешево и позорно вышло. Лишний раз доказали что мировые законы не им писаны, чхали на всех! Всё однажды вылазит дорогой ценой---но народу простому.
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24.06.2021 20:09 Відповісти
Більше всього мені подобається те, що брити, знаючи, що касаби вважають своїм пішли в їхнє, як вои вважають, море і срати хотіли на мнєніє, бо залп УР цего есмінця спустошив би побережжя від севаса до туапсе.
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24.06.2021 20:19 Відповісти
Пару вопросов к кацапам:
1) Знаете что такое «казус бели»?
2) Помните что эти воды российскими признает только РФ и пару стран Африки?
3) Осознаете ли Вы что атака военного судна НАТО в чужих де-юре водах это 3 мировая? В которой у РФ шансов и союзников нет?
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24.06.2021 23:31 Відповісти
Третья мировая не нужна кремлю так же как и другим - локальную пиzzдюлину придётся проглотить и продолжать улыбаться.
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25.06.2021 04:17 Відповісти
БОЖЕ , ХРАНИ КОРОЛЕВУ !!! время подтверждает , friends in need - friends indeed UK , USA готовы помогать , у них , в отличии от еропы , есть стержень , если 95 квартал заменить чем то разумным , украинским , то очень большие перемены к лучшему в ближайшие 1-2 года ... могло бы стать " не только , как в Польше "... но МНОГО ЛУЧШЕ - у нас богатая страна , только рулят полоумки !!!
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25.06.2021 08:33 Відповісти
что значит мог потопить сторожевой корабль?) росийский эксперт такой эксперт)
тот эсминец новейший, один из лучших в мире, способен вести огонь как по надводным так и воздушным целям... его что б остановить пришлось бы опять утопить весь свой ни разу не воевавший геройский чф) ну, по традиции)
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25.06.2021 09:24 Відповісти
Якийсь старий політикан називає себе «експердом»)))
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25.06.2021 12:00 Відповісти
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