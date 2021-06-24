"Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі. ВIДЕО

Заява російських військових про інцидент з британським есмінцем Defender поблизу берегів окупованого Криму може бути спробою створити напруженість в регіоні і зірвати морські навчання "Sea Breeze".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Настоящего времени" заявив російський військово-політичний експерт Юрій Федоров.

"Якщо слідувати британської версії, то виходить, що російські військові влаштували балаган ... Тому, що за британською версією, Defender покинув територіальне море поблизу Криму об 11.45 за московським часом. Кого стріляли, навіщо стріляли, куди скидали бомби російські літаки - це одному Богу відомо. Я припускаю, що британська версія більш правдива тому, що російських військових неодноразово ловили на всякого роду фальсифікації і брехні ... Чому це все відбувається? Тому, що в Москві вкрай болісно, ​​я б сказав, параноїдальним чином, реагують на найменші свідчення того, що військова співпраця України і НАТО починає розвиватися і набувати практичних форми ... Уявіть собі, що по британському кораблю дійсно почнуть стріляти і що-небудь, боронь Боже, влучить ... Тоді у командира британського есмінця є повне право і, я б сказав, обов'язок відповісти вогнем на ураження... Бойова міць британського есмінця, а це есмінець управління ракетним вогнем - дуже серйозний корабель, дозволяє запросто потопити сторожовик Чорноморського флоту РФ", - сказав Федоров.

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