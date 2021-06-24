П'ятий ЦНАП за типом "Прозорий офіс" відкриють на Житомирщині, - ОДА. ВIДЕО
У місті Баранівка Житомирської області відкриють Центр надання адміністративних послуг за типом "Прозорий офіс"
Про це повідомляє Житомирська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Проєктом передбачено будівництво споруди, яка складатиметься із двох блоків: у першому буде розміщено ЦНАП, у другому – торгово-тренінговий центр", - йдеться в повідомленні.
Будівництво "Прозорого офісу" в Баранівці почали в 2018 році, а в 2020 році його внесли до списку об'єктів президентської програми "Велике будівництво".
Нині робітники встановлюють сходові клітини, мережі електропостачання та вентиляцію.
Загальна вартість проєкту - 53 млн грн.
Зазначається, що ЦНАП у форматі "Прозорий офіс" дозволяють отримати адміністративні послуги в одному місці, скористатися зоною самообслуговування, а також отримати безкоштовну консультацію адміністратора
"Усі ЦНАП відповідатимуть вимогам інклюзивності", - додали в ОДА.
Цього року в області вже відкрили ЦНАП у Ружинській територіальній громаді, місті Бердичів, смт Нова Борова та Житомирі.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в 2021 році планують побудувати і реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 прийомних відділень лікарень.
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