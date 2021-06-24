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BBC опублікувало кадри з есмінця Defender, який нібито атакували російські окупанти. ВIДЕО

BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео з військового корабля, в сторону якого нібито зробили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.

Кореспондент BBC  Джонатан Біл повідомив, що судно переслідували російські військові, передає Цензор.НЕТ.

Звуків нібито "попереджувального вогню" на відео не чути, проте повідомляється, що постріли були, але далеко.

Зазначається, що російські військові по радіозв'язку передали попередження: "Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти".

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Також на відео можна побачити, як патрульні катери РФ і бомбардувальники пропливають і пролітають поруч з есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

ВПС (177) Велика Британія (5581) росія (65162) Чорне море (1668)


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Топ коментарі
+110
Их рылом ткнули в то, что Крым - не их земля и вода.
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24.06.2021 12:55
+83
Хтось мені скаже - чому кацапи такі перелякані ?
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24.06.2021 12:53
+50
И не говори...там после ливней столько гавна плавает...какое из него рассеянчег не разобрать...
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24.06.2021 12:58
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Вогню у напрямку бритів не було, вони, навіть, тривогу не зіграли.
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24.06.2021 15:26 Відповісти
Треба бритам віддати належне: дали час висловитись всьому касабському політбамонду, від шойгу-піськова до журнашлюх, а вже потім надали відеодоказ, і то, впевнений, не ВСІ. Хлопчик по палубі ходив на журналіста ВВС дуже схожий. Думаю, серіал ТІЛЬКИ РОЗПОЧАВСЯ. А під час SEA BREEZE, воно покаже,де касаби в чужому морі насрали.
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24.06.2021 15:40 Відповісти
Э пенсил)))) джентельмены удачи)))) Бугагагга
Ду ю спик инглиш ? есл... ли бы))))😂
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24.06.2021 20:47 Відповісти
так вот почему кацапским морякам не хватает унитазов..
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24.06.2021 15:53 Відповісти
Так а чего на таран не пошли, в плен моряков британских не взяли?
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24.06.2021 16:04 Відповісти
Уже было )))) самое интересное смотреть фейковый фильм по раша та и официальное видео на ю туб в 80х с американцами - под музыку Бэк ни USSR
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24.06.2021 20:48 Відповісти
"Если вы не измените курс, я буду стрелять".Источник: https://censor.net/ru/v3273211

-Петька!, Курс!?
-120
-что 120??
- а что курс??)
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24.06.2021 17:08 Відповісти
анекдот не правильный. в оригинале не про курс а про приборы
в данном случае предупреждение о курсе вполне правильное и понятное, это официальное общение морских судов.
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25.06.2021 08:45 Відповісти
так оказывается кацапьё как всегда здипят... чем бомбили, своими кизяками? где вид бомбежки, звуки бомбовых взрывов? испугались "очень громко", а выдали за бомбежку? требую международную изоляцию кацапии на четыре поколения, если не исправятся - продлить еще на пять...
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24.06.2021 17:14 Відповісти
Це їх, касабів самих бомбонуло, коли "побачили, що нєрушимая граніца", таки да, нарушена. Звідсіля і викид...адреналіну, фекалій і всього іншого. Зачьотний викид. Правільнай дарогай, си то пак, курсом ідьотє, таварісчі.
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24.06.2021 21:46 Відповісти
Англичане: "Атакуйте-атакуйте - мы вас не слышим ..."
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24.06.2021 19:43 Відповісти
Короче путин -***** , и Крым это Украина
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24.06.2021 19:43 Відповісти
Тут взагалі ржачно
https://www.youtube.com/watch?v=WuUjFStxnVU
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24.06.2021 20:08 Відповісти
хорошо, хоть ржавый 50-летний пепелац улетел своим ходом. а ведь, мог и разбиться, тогда, английским морякам, пришлось бы проводить спасательную операцию. ведь, бросать тонущих лаптей посреди моря - не гуманно.
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24.06.2021 20:17 Відповісти
Англичанам надо было плавно увеличить ход, чтобы у этой жестянки кончилось топливо.
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24.06.2021 20:46 Відповісти
ахаха я думал про балаклавы это была шутка, а они реально замутили перфоманс, ну красавцы, снимаю шляпу
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24.06.2021 23:03 Відповісти
Этот эсминец ВМС Великобритании "Defender" заточен на ПВО (та Су24М, только взлетела с аэродрома, ее могли поразить), больше 30 узлов скорость, сторожевой корабль РФ - 21 узел, вооружение и размеры несопоставимы, как и года постройки, это тоже самое что гопник идет с ножом на снайпера который его держит на прицеле.
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25.06.2021 02:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_NS5elmFGYY ФСБ опубликовала видеоматериалы по нарушению госграницы РФ британским эсминцем Defender
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25.06.2021 02:42 Відповісти
ну? і де обстріл? Ось українські кораблі РЕАЛЬНО обстріляли під час спроби пройти керченську протоку. А тут взагалі - ПШИК І НІЩО!!!
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25.06.2021 05:05 Відповісти
Самое интересное, что они не испугались, а просто приготовились отстреливаться в случае чего. Хотя, вроде бы всего один корабль, а тут весь российский черноморский флот может напасть. Железные яйца у ребят. Даже курс не изменили.
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25.06.2021 12:21 Відповісти
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