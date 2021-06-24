BBC опублікувало кадри з есмінця Defender, який нібито атакували російські окупанти. ВIДЕО

BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео з військового корабля, в сторону якого нібито зробили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.

Кореспондент BBC Джонатан Біл повідомив, що судно переслідували російські військові, передає Цензор.НЕТ.

Звуків нібито "попереджувального вогню" на відео не чути, проте повідомляється, що постріли були, але далеко.

Зазначається, що російські військові по радіозв'язку передали попередження: "Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти".

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Також на відео можна побачити, як патрульні катери РФ і бомбардувальники пропливають і пролітають поруч з есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.