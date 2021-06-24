Україна повинна забезпечити гідну зустріч Вселенського патріарха Варфоломія: його візит має велике значення, - Порошенко. ВIДЕО
П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій закликала забезпечити гідну зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія, який цьогоріч планує здійснити візит в Україну.
"Дуже велике значення має його візит в Україну в цьому році", - зазначив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Він також повідомив, що днями провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
"Я щойно повернувся із Константинополя і мав теплу зустріч з Його Всесвятістю. Подякував йому за надання Томосу і подякував за велику любов до України", – зазначив п’ятий Президент.
Порошенко зазначив, що діалог Ради Церков із суспільством є надзвичайно результативним, тому рівень авторитету церкви в державі є беззаперечним.
"Хочу наголосити, що цей результат не був наперед заданий. Це – результат вашої мудрості і вашої роботи. І багатьом треба повчитися в ради церков цьому важливому результату. 20 років тому завдяки в тому числі цьому діалогу і спільній позиції ради церков Україна гідно вітала візит Папи Римського Іоана Павла ІІ. Сподіваюся, що за вашої підтримки і участі так само гідно і натхненно Україна зустріне Його Всесвятість Вселенського Патріарха", – сказав Петро Порошенко.
Порошенко також подякував Всеукраїнській раді Церков та релігійних організацій за гуманітарну діяльність.
"Із власного досвіду я знаю тверду позицію Всеукраїнської ради Церков із протидії російській агресії. Згадую нашу з вами зустріч у 2016 році у Краматорську, де ми обговорювали цілу низку питань порядку денного. Починаючи від гуманітарних місій церков по допомозі українцям, які опинилися на окупованих територіях, і завершуючи спільними ініціативами по витягуванню з полону заручників", – говорить Петро Порошенко.
"Допомога, яку відчувають українці, в тому числі подолання важких гуманітарних наслідків окупації і переслідувань віруючих. яких вони зазнали у 2014 році, є надзвичайно важливою", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".
Він констатував, що, реалізуючи важливу місію суспільного миру, Рада Церков перетворилася в одну із найавторитетніших інституцій.
"Я дуже дякую вам за цю величезну роль і місію", – резюмує п’ятий Президент.
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нацсуки навіть не подумають над цим. "Он, риґі там на честь розгрому Гітлером армій свого друга Сталіна нациські прапори палять, але заодно і чомусь полку "Азов" теж. Буцніть там Боцмана чи хто там у них старший, може хоч свинку кинуть в бік Ківи для порядку, чи на капот стрибнуть героїчно" - https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZVgUJvfmMPWMwzsr3lJSEphGGOK0HxxffTxspxCl7vlSEdCzpEtAzWQ_w9aDOxGHKRnbCexqsOFK-XwjTcRtT9hS5oYNMSGwtjXcmNQ3Tr-2ivga5OdxyXiJBD-VmpK1RA&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас
- https://emiliozk.livejournal.com/3405055.html Еmiliozk зацитував
І не паліться ви так відверто, з вашими ватними луб'яними заморочками.
Що там з привітами кизяка, Тільки факти, будьте ласкаві, а не ваше "я так думаю".
Відродив армію, отримав безвіз і прийняв участь в отримання Томоса. Зростаюча економіка, іноземні інвестиції. І все це під час війни.
То шо він там знищував?
Співпраця з мертвячуком виглядає так.
https://mind.ua/news/20211941-medvedchuka-ta-kolomojskogo-okrim-kanaliv-pov-yazuyut-metalurgiya-energetika-ta-logistichnij-biznes Медведчука та Коломойського, окрім каналів, пов'язують металургія, енергетика та логістичний бізнес .
Прошу ж факти, ні знову ватно-подляковське пропагандонство. І що там з приводу кумівства з Югою та "привітів від кизяка", факти будуть?
"https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук "
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Український олігарх, засновник проросійської організації "Український вибір" Віктор Медведчук почав співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським ще у 2004 році під час Помаранчевої Революції. Про це в інтерв'ю https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/?fbclid=IwAR31yZXQUmzG1w28UCd-EK0zfqXwFkcBV9HL2KMHBsNO7YGHHLyORX6Iso4 Guildhall заявив кадровий український дипломат Дмитро Чекалкін.
До речі, зразу ж підтвердь і факт того, що сдпу (о) в 1998 році спонсорувало *****.
За Петю, твоя Вава, вже два роки, як береться. І з 100%, і з 200% прокурором, і з ригівським дбр, і з дружбаном по криворіжжю, ваняткою баклановим, і з ригівсько- фсбшною ОПою. Не знав? Більше 50 справ накрапав, разом з беніним портновим, під диктовку фуйла. І шо?
То де ж факти? І до речі, що там з кумівством Пороха з Луценком, підтверждення буде?
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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