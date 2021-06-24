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Україна повинна забезпечити гідну зустріч Вселенського патріарха Варфоломія: його візит має велике значення, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій закликала забезпечити гідну зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія, який цьогоріч планує здійснити візит в Україну.

"Дуже велике значення має його візит в Україну в цьому році", - зазначив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Україна повинна забезпечити гідну зустріч Вселенського патріарха Варфоломія: його візит має велике значення, - Порошенко 01

Він також повідомив, що днями провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

"Я щойно повернувся із Константинополя і мав теплу зустріч з Його Всесвятістю. Подякував йому за надання Томосу і подякував за велику любов до України", – зазначив п’ятий Президент.

Україна повинна забезпечити гідну зустріч Вселенського патріарха Варфоломія: його візит має велике значення, - Порошенко 02

Порошенко зазначив, що діалог Ради Церков із суспільством є надзвичайно результативним, тому рівень авторитету церкви в державі є беззаперечним.

"Хочу наголосити, що цей результат не був наперед заданий. Це – результат вашої мудрості і вашої роботи. І багатьом треба повчитися в ради церков цьому важливому результату. 20 років тому завдяки в тому числі цьому діалогу і спільній позиції ради церков Україна гідно вітала візит Папи Римського Іоана Павла ІІ. Сподіваюся, що за вашої підтримки і участі так само гідно і натхненно Україна зустріне Його Всесвятість Вселенського Патріарха", – сказав Петро Порошенко.

Порошенко також подякував Всеукраїнській раді Церков та релігійних організацій за гуманітарну діяльність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій. ФОТОрепортаж

"Із власного досвіду я знаю тверду позицію Всеукраїнської ради Церков із протидії російській агресії. Згадую нашу з вами зустріч у 2016 році у Краматорську, де ми обговорювали цілу низку питань порядку денного. Починаючи від гуманітарних місій церков по допомозі українцям, які опинилися на окупованих територіях, і завершуючи спільними ініціативами по витягуванню з полону заручників", – говорить Петро Порошенко.

"Допомога, яку відчувають українці, в тому числі подолання важких гуманітарних наслідків окупації і переслідувань віруючих. яких вони зазнали у 2014 році, є надзвичайно важливою", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Він констатував, що, реалізуючи важливу місію суспільного миру, Рада Церков перетворилася в одну із найавторитетніших інституцій.

"Я дуже дякую вам за цю величезну роль і місію", – резюмує п’ятий Президент.

Автор: 

Варфоломій (216) візит (1585) Порошенко Петро (15173) Рада церков (47)


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Топ коментарі
+22
Вселенскому патриарху Варфоломею -спасибо. Томос это круто.
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24.06.2021 13:54
+19
Зеленский с Дерьмаком обосрут всё как обычно, под лозунгом "какая разница" и "мы тут не причём", потому что Зеля - это преда***ь Украины и всего украинского.
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24.06.2021 13:58
+12
Україна- повинна, та це зелене, колаборантське кодло, зробить все, для того, щоб цього не сталось, або сталось, та обов'язково з зашкваром. Щоб порадувати гундяя.
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24.06.2021 14:10
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Вселенскому патриарху Варфоломею -спасибо. Томос это круто.
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24.06.2021 13:54 Відповісти
Зеленский с Дерьмаком обосрут всё как обычно, под лозунгом "какая разница" и "мы тут не причём", потому что Зеля - это преда***ь Украины и всего украинского.
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24.06.2021 13:58 Відповісти
и это говорит беня под немецким флагом)
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24.06.2021 16:38 Відповісти
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24.06.2021 14:00 Відповісти
Закройте на время визита Сокар с шаурмой на Бориспольской трасе!
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24.06.2021 14:03 Відповісти
хто закриє?
нацсуки навіть не подумають над цим. "Он, риґі там на честь розгрому Гітлером армій свого друга Сталіна нациські прапори палять, але заодно і чомусь полку "Азов" теж. Буцніть там Боцмана чи хто там у них старший, може хоч свинку кинуть в бік Ківи для порядку, чи на капот стрибнуть героїчно" - https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZVgUJvfmMPWMwzsr3lJSEphGGOK0HxxffTxspxCl7vlSEdCzpEtAzWQ_w9aDOxGHKRnbCexqsOFK-XwjTcRtT9hS5oYNMSGwtjXcmNQ3Tr-2ivga5OdxyXiJBD-VmpK1RA&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

- https://emiliozk.livejournal.com/3405055.html Еmiliozk зацитував
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24.06.2021 14:11 Відповісти
Нельзя в такую жару пить крепкие алкогольные напитки, тем более не закусывая.
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24.06.2021 14:16 Відповісти
У вас є факти про злочини? Давайте, не кочивряжтесь.
І не паліться ви так відверто, з вашими ватними луб'яними заморочками.
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24.06.2021 14:26 Відповісти
Їм за це лайно платять , так як це люди , які мають своє бачення , а проплачені беняботи !
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24.06.2021 14:31 Відповісти
Все що ти нашкрябало відноситься якраз до півшостого призедента зєлєнського.
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24.06.2021 14:38 Відповісти
Нахріна мені це пропагандонське сміття, часів виборив 2019? Де ж факти?
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24.06.2021 14:44 Відповісти
Потому,что политический покойник)
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24.06.2021 14:29 Відповісти
Покійник ти , так як злоба затьмарила твої зеньки остаточно !
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24.06.2021 14:32 Відповісти
Петро , - це ******** політик і профессіональний дипломат , тому вас , притирків ватних , це так кюрожить 😀
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24.06.2021 14:34 Відповісти
Я знаю)Питроликсеич до такой степени Патриот,что ,даже когда был правой рукой Медведчука и отрабатывал путинские деньги,то это был акт самопожертвования,а не работа на врага)И дипломат он тоже крутой:сам Козак ему приветы передает.А мне,ватному ,не передает..И Зебилу не передает...Короче-Слава Гэтьману!
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24.06.2021 14:43 Відповісти
Гордон вже допи...вся, і тебе це очікує брехло.
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24.06.2021 14:45 Відповісти
Ути-пути)Сопельки подотри)А кум Пэти Юга брехло или нет? Подскажу:он подтвердил подлинность записей с приветами от Козака)
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24.06.2021 14:48 Відповісти
Доведете, що Юга кум Петі, чи як зазвичай, аби .....?
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24.06.2021 14:49 Відповісти
Втно це тупориле та брехливе створіння на стажуванні у ботофермі ******* падальЯка .
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24.06.2021 14:53 Відповісти
если ты не троль, то почему так усераешься за петьку?
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24.06.2021 16:41 Відповісти
Бо він мені нічого поганого не зробив, як і моїй родині.
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24.06.2021 17:18 Відповісти
Ну,ок-кум Марины)Так он брехло или нет?
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24.06.2021 14:53 Відповісти
Ти час прийому пігулок пропустив.
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24.06.2021 14:56 Відповісти
Санек,если тебе когда-то кто-то сказал,что у тебя есть чувство юмора,то поверь:человек просто щадил тебя,оберегая от суровой правды)
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24.06.2021 14:58 Відповісти
Яке почуття гумору ! Ти реально хворий! В мого дурнуватого сусіда перед тим як воно подохло під ларьком з бухлом таке саме було як і в тебе.
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24.06.2021 15:03 Відповісти
бросай бухать
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24.06.2021 16:42 Відповісти
я не вживаю алкоголь, і наркоту також. ще до чого приколупаєшся малорос?
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24.06.2021 17:14 Відповісти
иплан дешевый, когда Гетман детей своих крестил, Юка Гениальный, мастером сменным на радиозаводе работал, а баба евонная, 3-го тыс. которая, страховым агентом по Ровно носилась, страховки лохам впаривая...)))
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24.06.2021 16:29 Відповісти
А шо сталось з Гордоном?
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24.06.2021 17:20 Відповісти
добрехався до суду, як і геращенко антоха
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24.06.2021 17:24 Відповісти
Иии? Был суд? Есть решение?
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24.06.2021 17:26 Відповісти
погугли
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24.06.2021 17:27 Відповісти
Уже був правою рукою мертвечука? І кизяк передає привіти? Пропагандонство прогресує.
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24.06.2021 14:47 Відповісти
Киця,должность Секретарь Политсовета-это вторая по значимости должность в партии)Угадаешь в какой партии и о ком речь?
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24.06.2021 14:51 Відповісти
Мама дАрагая, оце то аргумент? З цим зрозуміло. Пусто.
Що там з привітами кизяка, Тільки факти, будьте ласкаві, а не ваше "я так думаю".
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24.06.2021 14:53 Відповісти
Работать в кацапской партии,вся деятельность которой направлена на уничтожение Украины,как Государства, под руководством Медведчука-это "пусто"?
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24.06.2021 14:56 Відповісти
Приклади роботи Порошенка проти України.
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24.06.2021 14:59 Відповісти
Первый.Вместо того,чтоб покончить с сепарским шоблом,Питроликсеич остановил,объявленную Турчиновым операцию по взятию под контроль ГГ,и объявил ОДНОСТОРОННЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ.При том цинично врал,что граница под ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ.Прикидуешь,если бы Зеля так сделал?
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24.06.2021 17:29 Відповісти
чучело біля тебе кожну ніч спить.зрозуміло мене сцикуняра .
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24.06.2021 17:37 Відповісти
Ото только вонять)Так,где ты воевало?По ларькам с пивом не считается)
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24.06.2021 17:40 Відповісти
в штабі, пісарєм був
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24.06.2021 17:43 Відповісти
А шо ж так?"Я ВОЮВАВ",а когда уточнили-обкакулькался?Слабэнькый ты воин)
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24.06.2021 17:46 Відповісти
Не.Ты,как ота Ирина Билык:морда скукожилась,а вона все верещит,что красавица)
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24.06.2021 18:09 Відповісти
Та не підгорай ти уклоніст малороський.
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24.06.2021 18:37 Відповісти
Ага,не буду)Так,где воевал,Шариков?
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24.06.2021 19:10 Відповісти
Подразделение
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24.06.2021 19:13 Відповісти
Пиши свій телефон.
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24.06.2021 19:14 Відповісти
Страшне діло.
Відродив армію, отримав безвіз і прийняв участь в отримання Томоса. Зростаюча економіка, іноземні інвестиції. І все це під час війни.
То шо він там знищував?
Співпраця з мертвячуком виглядає так.
https://mind.ua/news/20211941-medvedchuka-ta-kolomojskogo-okrim-kanaliv-pov-yazuyut-metalurgiya-energetika-ta-logistichnij-biznes Медведчука та Коломойського, окрім каналів, пов'язують металургія, енергетика та логістичний бізнес .

Прошу ж факти, ні знову ватно-подляковське пропагандонство. І що там з приводу кумівства з Югою та "привітів від кизяка", факти будуть?
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24.06.2021 15:11 Відповісти
Факти, виглядають так.
"https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук "
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Український олігарх, засновник проросійської організації "Український вибір" Віктор Медведчук почав співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським ще у 2004 році під час Помаранчевої Революції. Про це в інтерв'ю https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/?fbclid=IwAR31yZXQUmzG1w28UCd-EK0zfqXwFkcBV9HL2KMHBsNO7YGHHLyORX6Iso4 Guildhall заявив кадровий український дипломат Дмитро Чекалкін.
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24.06.2021 15:23 Відповісти
Та мне про Клоуна не надо доказывать,что он мудак-я и без твоих песен знаю.Ты мне скажи:работать в кацапской партии на деньги *****-это хорошо или плохо?
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24.06.2021 17:25 Відповісти
Я тобі розповім про півтора роки в сдпу(о), зразу після того, як ти мені підтвердиш фактами кумівство з Югою та "привіти від кизяка".
До речі, зразу ж підтвердь і факт того, що сдпу (о) в 1998 році спонсорувало *****.
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24.06.2021 17:54 Відповісти
Т.е. на кого угодно можно без подтверждения,а на Пэпу низьзя? А приветы на пленке.Не слышал(а)?А подлинность пленок подтвердил Юга)Верещи что угодно,но после того,как Зеля доканает Медведчатину,возьмется за Пэтю.Готовьте речи о политических расправах)
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24.06.2021 18:14 Відповісти
Ціх плівок, як лайна. І від бігуса, і від деркача, і від жванії. Фабрикують, не покладаючи рук. Обгидяться, а потім чи заминають, чи вибачаються. То де ж факти? Де підтвердження від Юги?
За Петю, твоя Вава, вже два роки, як береться. І з 100%, і з 200% прокурором, і з ригівським дбр, і з дружбаном по криворіжжю, ваняткою баклановим, і з ригівсько- фсбшною ОПою. Не знав? Більше 50 справ накрапав, разом з беніним портновим, під диктовку фуйла. І шо?
То де ж факти? І до речі, що там з кумівством Пороха з Луценком, підтверждення буде?
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24.06.2021 21:18 Відповісти
Ты тупое или слепое?Меньше мечись,выпячивая тупость,а будь внимательней.С Маруськой они крестили.Или тебе попа МП привести в качестве свидетеля?А подтверждение от Югы было прямо на "Прямом".Прямо в прямом эфире.А ты не успело глянуть?Плохо...Питрунькины "журналисты" удалили это интервью с Ютуба.Как думаешь:почему?
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24.06.2021 22:42 Відповісти
Мертвечук и пр. говно шуфричи разные из партыи ..Не так!.. выползло и СДПУ(О)...причем тут Гетман?
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24.06.2021 16:33 Відповісти
почему петя не смог притянуть к отвествености мертведчука?
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24.06.2021 16:45 Відповісти
Чийого оточення? Це ви брешите по незнанню, свідомо чи просто гундяєвиць?
Україна повинна забезпечити гідну зустріч Вселенського патріарха Варфоломія: його візит має велике значення, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1934
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24.06.2021 14:13 Відповісти
Україна- повинна, та це зелене, колаборантське кодло, зробить все, для того, щоб цього не сталось, або сталось, та обов'язково з зашкваром. Щоб порадувати гундяя.
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24.06.2021 14:10 Відповісти
пусть петя встретит)
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24.06.2021 16:46 Відповісти
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
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24.06.2021 14:14 Відповісти
Супер!"корпорацЫЫ","запаСС"))Жги,мать))))
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24.06.2021 14:28 Відповісти
Шо б таке ще зробить,шоб хоть німного ощутіть билоє вілічіє і усіобщюю любов?...
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24.06.2021 14:25 Відповісти
Видзвони Юльку Мєндєль.
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24.06.2021 14:40 Відповісти
Ты бы лучше фамилиями психиатров интересовался)
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24.06.2021 14:44 Відповісти
Можеш порекомендувати хороших? Я твоєму досвіду довіряю.😁😁😁😁😁😁😁
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24.06.2021 14:47 Відповісти
"Зачем нам этот термос, вот рояль вот это да!"
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24.06.2021 14:36 Відповісти
Вселенскому!!!!Скромнее надо быть, а то, как не владыка так вселенский патриарх, может все-таки раб божий))))
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24.06.2021 14:39 Відповісти
Раб божий- это Гундяй и его паства. В остальных религиях- "дитя божье", "чадо"... А этих- раб-раб-раба... Тьфу!
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24.06.2021 14:48 Відповісти
100%!!!!!!
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24.06.2021 14:54 Відповісти
Зелені будуть намагатись зірвати візит, якщо не вийде, то будуть робити все, щоб патріарх відчував в Україні себе максимально незручно. От побачите, тому що зеленський розглядає ПЦУ як ворожий орган
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24.06.2021 15:57 Відповісти
О чём можно пытаться говорить с упоротым быдлом, не понимающим значение томоса в борьбе с масковским влиянием?
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24.06.2021 19:00 Відповісти
 
 