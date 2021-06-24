Проєкт "Без цензури": Чому Крим не шкода? Все про потоп, окупантів і співчуваючих. ВIДЕО

Окупований Росією Крим потерпає від аномальних злив і їхніх наслідків.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у проекті "Без цензури" для Цензор.НЕТ аналізує, чому не варто надто співчувати окупантам.

Потужний циклон налетів на окупований півострів наприкінці минулого тижня і призвів до затоплення частини міст на півострові.

Спочатку залило Керч, потім – Ялту. Річки вийшли з берегів і затопили вулиці й будинки.

Кому насправді шкодять жарти над Кримом? З ким треба повоювати прямо зараз? І кому насправді можна поспівчувати?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

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