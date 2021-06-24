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Проєкт "Без цензури": Чому Крим не шкода? Все про потоп, окупантів і співчуваючих. ВIДЕО

Окупований Росією Крим потерпає від аномальних злив і їхніх наслідків.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у проекті "Без цензури" для Цензор.НЕТ аналізує, чому не варто надто співчувати окупантам.

Потужний циклон налетів на окупований півострів наприкінці минулого тижня і призвів до затоплення частини міст на півострові.

Спочатку залило Керч, потім – Ялту. Річки вийшли з берегів і затопили вулиці й будинки.

Кому насправді шкодять жарти над Кримом? З ким треба повоювати прямо зараз? І кому насправді можна поспівчувати?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14147) негода (757) потоп (85) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+15
Минуточку! Я тут стеснясь спросить не совсем въезжаю в истерику????
При годовой потребности Ялты в питьевой воде в объеме ..пауза....21 млн.куб. удалось накопить в результате ливней .....ОЧЕНЬ большая пауза ....24 млн. куб.(двадцать чотири!!!)
Дык, вам нужна вода или не нужна!!!!???? Кто то может определиться концептуально?????
Вы вааще просили воду???....Заявку подавали??????......
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24.06.2021 15:44
+7
Живеш в Україні, вчи мову пацак.
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24.06.2021 15:51
+5
Они сами хотели камней на свою голову ну и получили.
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24.06.2021 17:02
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Куча камней, как они упали?
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24.06.2021 15:32 Відповісти
Живеш в Україні, вчи мову пацак.
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24.06.2021 15:51 Відповісти
Удивлю в млем окружении из 500 человек все говрят на русском. Не парюсь
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24.06.2021 19:18 Відповісти
Та не надо оправдываться перед идиотами и ватными тролями
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25.06.2021 08:04 Відповісти
Минуточку! Я тут стеснясь спросить не совсем въезжаю в истерику????
При годовой потребности Ялты в питьевой воде в объеме ..пауза....21 млн.куб. удалось накопить в результате ливней .....ОЧЕНЬ большая пауза ....24 млн. куб.(двадцать чотири!!!)
Дык, вам нужна вода или не нужна!!!!???? Кто то может определиться концептуально?????
Вы вааще просили воду???....Заявку подавали??????......
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24.06.2021 15:44 Відповісти
100500
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24.06.2021 16:29 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche

https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche

В течение июня в Крым по железной дороге завезли очень много топлива всех видов.

Ученьки будут шумные.
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24.06.2021 16:36 Відповісти
Они сами хотели камней на свою голову ну и получили.
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24.06.2021 17:02 Відповісти
Проект "Без цензуры": Почему Крым не жалко? A че жалеть то ? Мячты сбываются все шо просили получили и воду и камни и говно в Ялте смыло.
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24.06.2021 18:40 Відповісти
Поставляю камни с неба и потоп высокого какчества. Каму исчо - в очередь сукины дети в очередь.
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24.06.2021 19:35 Відповісти
Это кому Крым не жалко, тебе что ли, недоразумение?
А ты вообще кто такое, Ермолаева, чтобы заявлять кого стоит жалеть, а кого нет?
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25.06.2021 00:10 Відповісти
так тебе и Сталина жалко - не успел убить еще всего с 40-50млн. совков, бедолага(((
доразумение, а че жалеть тех кто лупит с тя, доразумения, цену как в Болгарии, или лучше - с "сервисом" уровня - Ыыы, ну и че шо муха в щах - наваристей значит, ты еще и доплатить должен, гыгы.
Мудкин, ты сам шоле крысчанин?
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25.06.2021 13:48 Відповісти
Кого мне точно не жалко, так ето тебя. Заткни свое хавло, чмошник, и не отсвечивай
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28.06.2021 09:01 Відповісти
троллик, ты Буткевичу не годишься даже трусы стирать, ну просто как знаешь, идешь се, а тут шавка тявкает, так вот - идет Кличко, а на него тявкает мышь - так и Буткевич и ты
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28.06.2021 09:09 Відповісти
))) Че тьі там тявкаешь, *******?
Заткни ******** пока туда ниче не влетело )))
И подумай если есть чем на досуге как назьівают тех, кто доя себя решило кого жалеть следует, а кого нет.
Некоторьіе закончили на виселице 75 лет назад. Некоторьіе 25 лет назад: работники радиостанции "тьісяча холмов"
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28.06.2021 11:20 Відповісти
а, так пан еще и совок?
оно и видно по стилю разговора то. и да, если "пан" еще и христианчик, то запрещу себе спорить с "паном" (в этой статье, ну, под ней)
а что за радиостанция... ну ладно, погуглю, шоб у "пана" пожак не произошел от загоревшегося кресла
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28.06.2021 11:24 Відповісти
Даю подсказку. В 1993 году бьіла в Уганде основана радиостанция "тьісяча холмов". Через год начались етнические чистки. Радиостанция(правительственная) сеяла ненависть к племенам тутси и призьівала их просто истреблять как насекомьіх. Бьіло уничтожено более 50:ти тьісяч людей.
Работники радиостанции закончили в Гааге.
Парочка Буткевич-Ермолаева присвоила себе звание правильньіх патриотов. Кто не разделяет их бред, те патриотьі не правильньіе. И уж совсем негодяи те, кто живет в окупации в Донбассе и в окупированном Крьіму. С посему с т.з. етих умалишенньіх ублюдков ни на какую жалось или помощь расчитівать должньі и жалеть их не следует
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28.06.2021 11:58 Відповісти
Просвешайся, не слушай их бредни и не балуйся
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28.06.2021 12:00 Відповісти
та нашел уже, читаю, че ты достаешь?
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28.06.2021 12:12 Відповісти
дурачки.Для Крыма от этого наводнения одни плюсы.Пострадали чучуть пару дней но накопили воду на огромное время.Рос. власти за это время могут успеть построить всякие сооружения что бы полностью решить и минимизировать водную проблему
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25.06.2021 01:00 Відповісти
Все соружения что может построить власть стоят бешеных денег и главное что после того как те соружения построят на их работу и содержание опять нужно прорву денег (я уже не говорю про доступность технологий которой у рашки нет)! Неужели ты реально вершиь что рашка захватывала крым чтобы ощастливить крымчан?!!
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25.06.2021 09:00 Відповісти
как там в Ялте? Гуано с пляжей прибрали?
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25.06.2021 09:34 Відповісти
 
 