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Проєкт "Без цензури": Чому Крим не шкода? Все про потоп, окупантів і співчуваючих. ВIДЕО
Окупований Росією Крим потерпає від аномальних злив і їхніх наслідків.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у проекті "Без цензури" для Цензор.НЕТ аналізує, чому не варто надто співчувати окупантам.
Потужний циклон налетів на окупований півострів наприкінці минулого тижня і призвів до затоплення частини міст на півострові.
Спочатку залило Керч, потім – Ялту. Річки вийшли з берегів і затопили вулиці й будинки.
Кому насправді шкодять жарти над Кримом? З ким треба повоювати прямо зараз? І кому насправді можна поспівчувати?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 roadstar
показати весь коментар24.06.2021 15:44
+7 Виктор Пользователь
показати весь коментар24.06.2021 15:51
+5 Вячеслав Минько #481167
показати весь коментар24.06.2021 17:02
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При годовой потребности Ялты в питьевой воде в объеме ..пауза....21 млн.куб. удалось накопить в результате ливней .....ОЧЕНЬ большая пауза ....24 млн. куб.(двадцать чотири!!!)
Дык, вам нужна вода или не нужна!!!!???? Кто то может определиться концептуально?????
Вы вааще просили воду???....Заявку подавали??????......
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche
В течение июня в Крым по железной дороге завезли очень много топлива всех видов.
Ученьки будут шумные.
А ты вообще кто такое, Ермолаева, чтобы заявлять кого стоит жалеть, а кого нет?
доразумение, а че жалеть тех кто лупит с тя, доразумения, цену как в Болгарии, или лучше - с "сервисом" уровня - Ыыы, ну и че шо муха в щах - наваристей значит, ты еще и доплатить должен, гыгы.
Мудкин, ты сам шоле крысчанин?
Заткни ******** пока туда ниче не влетело )))
И подумай если есть чем на досуге как назьівают тех, кто доя себя решило кого жалеть следует, а кого нет.
Некоторьіе закончили на виселице 75 лет назад. Некоторьіе 25 лет назад: работники радиостанции "тьісяча холмов"
оно и видно по стилю разговора то. и да, если "пан" еще и христианчик, то запрещу себе спорить с "паном" (в этой статье, ну, под ней)
а что за радиостанция... ну ладно, погуглю, шоб у "пана" пожак не произошел от загоревшегося кресла
Работники радиостанции закончили в Гааге.
Парочка Буткевич-Ермолаева присвоила себе звание правильньіх патриотов. Кто не разделяет их бред, те патриотьі не правильньіе. И уж совсем негодяи те, кто живет в окупации в Донбассе и в окупированном Крьіму. С посему с т.з. етих умалишенньіх ублюдков ни на какую жалось или помощь расчитівать должньі и жалеть их не следует