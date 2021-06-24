"Я, бл#дь, залишаюся в цій й#баній Україні", - блогер-переселенець, що живе в Дніпрі. ВIДЕО

22-річний блогер Антон Громов, який приїхав у Дніпро з окупованої Донецької області, в інстаграмі опублікував відео, де матом говорить про українську державу. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акаунт Громова в інстаграмі закритий, але його матюкливий запис опубліковано іншими користувачами соцмереж.

Незабаром в інстаграмі Громова з'явилося нове відео. Він заявив, що нібито хоче вибачитися перед кожним, кого образив. "Я образив Україну. Тому забираю свої слова назад", - сказав блогер.

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