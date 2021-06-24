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ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою. ВIДЕО

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива заявив, що оперативники Державного бюро розслідувань і прокуратури прийшли в спортклуб, де він займався спортом, щоб вручити йому повістку за використання радянської символіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі

"Заарештувати за шапку! Мій дід - герой Радянського Союзу - мною би пишався! Володимире Олександровичу: у нас точно не фашистська Німеччина?", - написав Кива.

Він додав, що повістку виписали і директору спортклубу, в якому займається народний депутат.

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Автор: 

символіка (188) декомунізація (558) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+38
ГБР вручило Киве подозрение из-за шапки с коммунистической символикой - Цензор.НЕТ 1450
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24.06.2021 20:38
+26
Стою я в спортклубе в шапку обутый -
Толь символ не тот, толь я #банутый !?
(И.Кива)
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24.06.2021 20:37
+25
Твой дед героем союза стал будучи попкарем на Колыме охраняя политических? Или в загранотряде стоял за наступавшими ?
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24.06.2021 20:35
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Твой дед героем союза стал будучи попкарем на Колыме охраняя политических? Или в загранотряде стоял за наступавшими ?
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24.06.2021 20:35 Відповісти
Народный депутат Украины Илья Кива в комментариях к публикации на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/kivailya/posts/1892608980897243?comment_id=1892852174206257&reply_comment_id=1892859930872148&__cft__[0]=AZUtjoByLaUlsDCBBUV9Gv-OEdQew8vpWXV10GfmDNxb9p0n5tfQ8LXZodd1096-8aTiP8AB-Ly7cETF_rxQZnDlU5SEW9Kn8yQZM7CNzOGPfW0od4FTCmeaOZTZWRcxXCY&__tn__=R]-R рассказал историю о своем деде, которого, по словам парламентария от ОПЗЖ, "расстреляли местные жители во Львове", но он "выжил".
Нардеп добавил, что у львовян "фашизм в крови", который "регулируется только страхом".
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24.06.2021 21:20 Відповісти
Если во Львове расстреляли, значит тот дед был таким же говнюком и врагом Украины как и внучек. А вообще это напоминает анекдот когда дед рассказывает внукам что попал в плен к немцам и те ему предложили либо расстрел либо его будут любить в позе собачки. И что же ты выбрал деда? Меня расстреляли, детки.
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24.06.2021 22:07 Відповісти
Да ему не подозрение, а пЫку начистить надо, вон Кличко куда смотрит ?
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24.06.2021 20:36 Відповісти
Не всех больных война убила! Жаль что деду Герою яйца в 1941м-45м не оторвало....
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24.06.2021 20:37 Відповісти
Стою я в спортклубе в шапку обутый -
Толь символ не тот, толь я #банутый !?
(И.Кива)
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24.06.2021 20:37 Відповісти
А в шапке звезда горит улыбаясь
Подрочит песта над ним ухмыляясь...
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24.06.2021 21:04 Відповісти
Кива - лыжник- спорсмен? В шапке-ушанке кусковской ( надеюсь зимой) бегал? Со звездочкой, конечно!
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24.06.2021 20:38 Відповісти
ГБР вручило Киве подозрение из-за шапки с коммунистической символикой - Цензор.НЕТ 1450
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24.06.2021 20:38 Відповісти
Профессор пишеться з 2 Ф.
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24.06.2021 20:55 Відповісти
с одной
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24.06.2021 22:12 Відповісти
З двома. Ти нічого не тямиш у політиці.
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25.06.2021 09:08 Відповісти
а за кого он воевал?
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24.06.2021 20:39 Відповісти
ГБР вручило Киве подозрение из-за шапки с коммунистической символикой - Цензор.НЕТ 5310
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24.06.2021 20:40 Відповісти
Его дед был герой,железный человек,однажды на войне его поймали и усадили на кол-ночью ин расшатал кол и ушёл к своим,при этом проделывая борозду колом-что позволило славной совецкой армии узнать точное расположение врага
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24.06.2021 20:41 Відповісти
Хорошо, хоть в конце ГБРщики не обнимались и целовались с этим отбитым дидываевалом.
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24.06.2021 20:42 Відповісти
Дед, наверное, такой же Герой, как Кива кандидат наук?
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24.06.2021 20:42 Відповісти
Бери выше, ДОЦЕНТ!
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 9497
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24.06.2021 20:54 Відповісти
Шапочка маловата будет по размеру, не сымается - наверное гвоздиком к темечку прибил.
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24.06.2021 20:44 Відповісти
Никто его не тронет...
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24.06.2021 20:46 Відповісти
Дед, наверное, заслуженно стал Героем, а вот внук оказался говнюком!
Был бы дед жив - он бы Илюшу утопил в жомовой яме.......
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24.06.2021 20:49 Відповісти
В каждой партии должен быть свой придворный дурачек, у ПР это был Царев, у ОПЗЖ его сводный брат Кива.
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24.06.2021 20:49 Відповісти
СКОРО!
Доцент Кива.
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 6712
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24.06.2021 20:53 Відповісти
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 1181
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24.06.2021 20:56 Відповісти
Сколько еще таких офицеров в Украине? Много.
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24.06.2021 20:57 Відповісти
и кто ж это чмо сделал офицером?, так и не разжаловав?, как семэна?
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24.06.2021 21:00 Відповісти
Баклан\. с рожей недоделаного дятла...
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24.06.2021 21:01 Відповісти
Ну і зіганув в кінці
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24.06.2021 21:01 Відповісти
Интересно, а слово "кива" - уже матюк и почему "да" !?
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24.06.2021 21:03 Відповісти
Киви - фрукт, а кива -овощ!
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24.06.2021 21:04 Відповісти
есть еще киви - маленькая птичка.... а кива - кур ))))
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24.06.2021 21:11 Відповісти
пора кыве лоб зеленкой намазать!
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24.06.2021 21:09 Відповісти
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 321
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24.06.2021 21:10 Відповісти
The Kiva?
Наукивець считает себя предметом? Тупым и тяжелым, похоже.
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24.06.2021 21:16 Відповісти
Если Кива апологет серпа и молота - пусть выбьет крупное татту на лысой бошке.
А шапка - это не серьёзно.
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24.06.2021 21:19 Відповісти
Вообще-то, он апологет долб....ма
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24.06.2021 21:48 Відповісти
за ношение шапки, одна статья.. а как на щет слов. " скоро мы придем к власти и все будут носить такие шапки? что имел в виду кандидат наук? режим лукашенко или путина?
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24.06.2021 21:23 Відповісти
Та давно уже пора дать "по шапке".
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24.06.2021 21:42 Відповісти
Кувалдой.
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24.06.2021 21:45 Відповісти
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 4318
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24.06.2021 22:00 Відповісти
Все НАШИ, все свои.
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24.06.2021 22:07 Відповісти
Там лобовая броня 10 мм, только "бабой", которой сваи забивают.
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25.06.2021 07:19 Відповісти
У нас офис прокурора мне напоминает проходной двор!!! То за них повестки вручают кому попадя и не попадя, то за них росписи ставят где хотят, то вызывают на допрос то вроде как ине вызывают вовсе, и т.д.!!! Курам на смех, ваши новости читаешь и думаешь ну вы там ребята уже заигрались!!! Не прокуратура а хер знает что, в детском саду с детками порядка больше!!! Жгите дальше!!!
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25.06.2021 13:54 Відповісти
 
 