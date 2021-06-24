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ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою. ВIДЕО
Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива заявив, що оперативники Державного бюро розслідувань і прокуратури прийшли в спортклуб, де він займався спортом, щоб вручити йому повістку за використання радянської символіки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі
"Заарештувати за шапку! Мій дід - герой Радянського Союзу - мною би пишався! Володимире Олександровичу: у нас точно не фашистська Німеччина?", - написав Кива.
Він додав, що повістку виписали і директору спортклубу, в якому займається народний депутат.
Топ коментарі
+38 Mganga Zambezi
показати весь коментар24.06.2021 20:38
+26 AbOriginal_UA
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+25 Тупин Вова
показати весь коментар24.06.2021 20:35
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Нардеп добавил, что у львовян "фашизм в крови", который "регулируется только страхом".
Толь символ не тот, толь я #банутый !?
(И.Кива)
Подрочит песта над ним ухмыляясь...
Был бы дед жив - он бы Илюшу утопил в жомовой яме.......
Доцент Кива.
Наукивець считает себя предметом? Тупым и тяжелым, похоже.
А шапка - это не серьёзно.