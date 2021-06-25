Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси. ВIДЕО

Нині олігархи значно меншою мірою впливають на ВР, ніж було раніше.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"На мене, на щастя, ні. Мені пощастило. Навіть не приходили і не пропонували, і це дійсно правда. Можливо, тому що знають мою позицію. Навіщо приходити і питати, якщо ти знаєш відповідь. Сподіваюся, йти не будуть", - заявив спікер, відповідаючи на запитання, чи впливали олігархи на його роботу.

"Якщо ми говоримо з вами про вплив, лобізм. В українському розумінні лобізм - це погано, це корупція. Це прийти і отримати хабар, щоб протягнути поправку, підтримати закон, вигідний бізнесменові, і за це отримати якусь валюту. Ми маємо побудувати лобізм таким, яким він є в цивілізованих країнах світу. Закон прозорий. Нічого поганого в тому немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси. Правда? Це нормально. І якщо політики допомагатимуть бізнесу, це теж нормально. Але це все можна робити відкрито. У цьому немає проблеми. Що поганого в тому, якщо буде вигравати бізнес, де будуть створюватися нові робочі місця, який буде платити податки ... Але поки в Україні відбувається інакше", - зазначив Разумков.

Він також висловив сподівання на те, що законопроєкт про лобізм найближчим часом надійде в Раду.

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Говорячи про вплив олігархів на ВР, Разумков зазначив "Сьогодні цей вплив значно менший, ніж був раніше. Об'єктивно".