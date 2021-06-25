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Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси. ВIДЕО

Нині олігархи значно меншою мірою впливають на ВР, ніж було раніше.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"На мене, на щастя, ні. Мені пощастило. Навіть не приходили і не пропонували, і це дійсно правда. Можливо, тому що знають мою позицію. Навіщо приходити і питати, якщо ти знаєш відповідь. Сподіваюся, йти не будуть", - заявив спікер, відповідаючи на запитання, чи впливали олігархи на його роботу.

"Якщо ми говоримо з вами про вплив, лобізм. В українському розумінні лобізм - це погано, це корупція. Це прийти і отримати хабар, щоб протягнути поправку, підтримати закон, вигідний бізнесменові, і за це отримати якусь валюту. Ми маємо побудувати лобізм таким, яким він є в цивілізованих країнах світу. Закон прозорий. Нічого поганого в тому немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси. Правда? Це нормально. І якщо політики допомагатимуть бізнесу, це теж нормально. Але це все можна робити відкрито. У цьому немає проблеми. Що поганого в тому, якщо буде вигравати бізнес, де будуть створюватися нові робочі місця, який буде платити податки ... Але поки в Україні відбувається інакше", - зазначив Разумков.

Він також висловив сподівання на те, що законопроєкт про лобізм найближчим часом надійде в Раду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про можливість дострокових президентських виборів: "Не думаю, що це потрібно сьогодні главі держави"

Говорячи про вплив олігархів на ВР, Разумков зазначив "Сьогодні цей вплив значно менший, ніж був раніше. Об'єктивно".

Автор: 

ВР (14985) лобіювання (91) олігарх (931) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+22
Ой, у зебилов случился бы диссонанс если бы там были мозги хоть какие-то
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25.06.2021 10:52
+15
он еще заявил что "сейчас влияние олигархов на ВР гораздо меньше чем до нашей власти"
все что надо знать про разумкова

вообще у меня впечатление что сегодня выступал явный кандидат в президенты после клоуна
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25.06.2021 10:53
+12
ну да, конечно хорошо когда раздают по 20К$ за правильное поведение. И тем более неплохо в разгар карантина протащить под себя любимого закон о работе ломбардов....
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25.06.2021 10:53
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Ой, у зебилов случился бы диссонанс если бы там были мозги хоть какие-то
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25.06.2021 10:52 Відповісти
він там зараз ще сидить, але де факто його скоро виженуть. Там прямий конфлікт із презом
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25.06.2021 21:03 Відповісти
мухаха)) это его дублер)
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26.06.2021 15:44 Відповісти
он еще заявил что "сейчас влияние олигархов на ВР гораздо меньше чем до нашей власти"
все что надо знать про разумкова

вообще у меня впечатление что сегодня выступал явный кандидат в президенты после клоуна
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25.06.2021 10:53 Відповісти
В мільярд раз нижчий вплив, гундосік зуб дає.😄
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25.06.2021 11:07 Відповісти
впечатление, что выборы продолжаются, с 2019. зрители уже свистят, топают ногами, а клоуны выходят и выходят на бис.
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25.06.2021 12:34 Відповісти
Один за одним выходят, один за одним... И все самого разного фасона. Надеются авось подфартит и приглянутся биомассе.
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25.06.2021 13:42 Відповісти
вот и пучеглазый пустышка Разумков вихляя перед толпой продефилировал
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25.06.2021 13:52 Відповісти
ну да, конечно хорошо когда раздают по 20К$ за правильное поведение. И тем более неплохо в разгар карантина протащить под себя любимого закон о работе ломбардов....
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25.06.2021 10:53 Відповісти
Не бизнес отстаивает свои интересы, а олигархи.
Бизнесу и простым гражданам вы собираетесь налоги поднять
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25.06.2021 10:54 Відповісти
Коли вже інтереси народа буде хто-небудь відстоювати? Риторичне питання!
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25.06.2021 11:47 Відповісти
кому сдался какой то народ? Народ понятие эфемерное. А собственное пузо понятие реальное. Воровать у народа, это как раньше воровать у колхоза - ничего тебе за это не будет.
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25.06.2021 12:12 Відповісти
В кожному селі є свій олігарх. І так у всьому світі
Майже. Є кілька країн де олігархів немає: Венесуела, Північна Корея
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25.06.2021 12:02 Відповісти
да ладно. Там есть свои олигархи, политические.
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25.06.2021 12:13 Відповісти
Если бы не олигархи, Украина была бы одна из самых богатых стран в мире. А так из за олигархов живем мы в полном дерьме.
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25.06.2021 10:54 Відповісти
І чим українські олігархи гірші за інших. Олігархи є в усіх країнах, за винятком хіба що Венесуела, Північної Кореї
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25.06.2021 12:05 Відповісти
Але https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F Олігархія є не в усіх країнах.
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25.06.2021 15:36 Відповісти
Разумков, это "приходит и отстаивает свои интересы" называется олигархат. Чтоб ты был в куГсе.
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25.06.2021 10:55 Відповісти
И коррупция
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25.06.2021 11:30 Відповісти
Нет, это называется лоббирование и Разумков прав. Олигархат это когда когда олигархи, а не бизнесмены отстаивают свои интересы, поэтому не надо вестись на пропаганду остальной Зе-команды, где они каждого богатого бизнесмена приравнивают к олигарху.
Олигархи -- это те, кто поимели свой капитал благодаря приватизации, а так же те, кто богатеют от наших коммунальных платежей, типа Коломойского и Ахметова.
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25.06.2021 14:18 Відповісти
Перевод с укр.википедии на московский языг: "Олигархия - небольшая группа людей, контролирующих страну или организацию [1], политический режим, в котором власть (политическая, экономическая и др.) принадлежит небольшой, закрытой и тесно сплоченной группе лиц [2]. Определяющей характеристикой олигархии является подчинение власти небольшой группе лиц для удовлетворения собственных интересов, прежде всего касающихся накопления богатств и получения привилегий [3]. Олигархия - это явление, или когда бюрократия (мэр, губернатор, правительство) является «ведущей силой», или когда этой силой являются крупные финансово-информационные группировки. Олигархия - это явление сращивания этой «ведущей силы» и государственной власти. Это когда государственная власть пользуется услугами бизнеса, а бизнес, в свою очередь, формирует эту власть: может менять тех или иных руководителей: если непослушный, то тогда ставят послушного, если послушный - из него виколочують деньги. Это когда бюрократия имеет направления контакты с бизнесом: своим бизнесменам то помогают, а в свою очередь те помогают правительству. Это одна ситуация. Вторая ситуация, это когда сам бизнес настолько сильный, что он руководит государственным руководством как куклами и марионетками. Главное последствие олигархии, есть небольшая группа богатых, и огромная группа бедных."
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25.06.2021 15:45 Відповісти
Это измененная википедия зе-ботами. В 2019 страница выглядела совершенно иначе.
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25.06.2021 17:22 Відповісти
И что же в этой информации такого "полезного" для бубочки, что ее, по вашему мнению, должны были изменять именно зе-боты? Вы "не в состоянии" проверить ссылки в вики?
https://www.lexico.com/definition/oligarchy «oligarchy» . Oxford English Dictionary
https://archive.org/details/politolohichna5op/Politolohichna5_O_P/page/73/mode/1up Олігархія (Політологічна енциклопедія)
Олігархія (Юридична енциклопедія)
https://leksika.com.ua/13800201/legal/oligarhiya
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26.06.2021 06:07 Відповісти
С вашей же 2-й ссылки:
>Тому не слід їх плутати с багатими бізнесменами чи просто підприємливими людьми. Тільки ті багатіЇ, котрі намагаються встановити "діктатуру небагатьох" (явну чи позалаштункову), є олігархами. Олігарх -- це не просто багата людина, а один із небагатьох можновладців, що правлять у своих приватногруповіх інтересах, причому в основному або віключно силовими методами.
>З політологічної точки зори олігархи -- це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади.

А изменили Зе-боты страницу так, чтобы и Порошенко попадал под определение, при том, что он не монополизировал секторы экономики (в отличии от упомянутых Ахеметова, Коломойского, других), но видимо не все ссылки почистили. И этим же занимаются все Зе-пиарщики, пытаются вбить в головы подмену понятий.
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26.06.2021 13:36 Відповісти
Сори, но вы походу бредите. Определения из енциклопедий - являются определениями понятий. Ваши подозрения основаны на ваших же подозрениях и выдумках, а не на чем-то конкретном.
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26.06.2021 18:34 Відповісти
"З політологічної точки зори олігархи -- це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади. А изменили Зе-боты страницу так, чтобы и Порошенко..."



Я набрал эту цитату в гугл и гугл показал, что это определение фигурирует еще в 2001 году, задолго до президенства как Порошенка так и Зеленского: "З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади" http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9603/Kolodiy_Oliharkhy_y_oliharkhiya_zmist.pdf А.Ф. Колодій. ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ «ОЛІГАРХИ» Й «ОЛІГАРХІЯ». 2001 (pdf)
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26.06.2021 18:44 Відповісти
"чтобы и Порошенко попадал под определение, при том, что он не монополизировал секторы экономики"

Так Порошенко и не попадает под это определение т.к. ему и не принадлежат секторы экономики.
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26.06.2021 18:48 Відповісти
Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы-главное чтобы их интересы не совпадали с интересами простых украинцев
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25.06.2021 10:55 Відповісти
Даже не приходили и не предлагали, и это действительно правда
а конверты приносит святой дух https://censor.net/ru/n3273440
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25.06.2021 10:56 Відповісти
От так вони і жили...
Вкрав курку: в тюрму!
Вкрав завод: в верховну раду!
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25.06.2021 10:56 Відповісти
иными словами: нет ничего плохого в том, что за счет обнищания граждан ахметов прибарахлился на 5 лярдов за 2020-й год
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25.06.2021 10:56 Відповісти
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25.06.2021 15:47 Відповісти
Фонтан мочи в глаза зебилов
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25.06.2021 10:56 Відповісти
Оплаченное влияние на депутатов ВР и их содержание олигархами - это и есть коррупция, в которое голова ВР невидим ничего плохого. Вот к этому и свелась вся ЗЕ борьба с коррупцией
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25.06.2021 10:58 Відповісти
Разумок что, в дебилизме с Зелей соревнуется? Где делать ставки? Хоть так от вас толк какой-то будет.
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25.06.2021 10:58 Відповісти
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25.06.2021 11:10 Відповісти
вы , или крест снимите - или трусы наденьте , борцуны с олигархатом
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25.06.2021 10:59 Відповісти
Да уж чего плохого в том , что люди беднеют , а олигархи гребут бабло в силу своего монопольного положения на рынке , в силу правильно принятых законов и правильно купленные судьи разрешают им не платить за услуги и воровать деньги миллиардами! Олигархи - это пиявки ,присосавшиеся к обществу и превращающие его в нищебродов , и при этом развращающие власть и чиновников взятками!
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25.06.2021 10:59 Відповісти
Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет.- Хитрит барыга с вытаращенными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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25.06.2021 11:01 Відповісти
бизнес не отстаивает свои интересы - он - вас, тварей покупает.....
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25.06.2021 11:03 Відповісти
Ох и заява. Сколько ему за это денег дали.
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25.06.2021 11:04 Відповісти
Чмо лукавое!!!
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25.06.2021 11:09 Відповісти
Разумков, Рада - это законотворческий орган страны или уже клуб финансовых интересов олигархов?
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25.06.2021 11:12 Відповісти
Тогда открыть счет для обычного Украинского народа, будем сбрасываться по гривне по 2 гривны, что бы этим подонкам давать взятки и лоббировать интересы Украинского народа. Подонки - это мягкое выражение этих тварей.
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25.06.2021 11:12 Відповісти
Не такой уж и разумный этот Разумков Ну так создайте государство где официально будет руководить СХОДНЯК олигархов ,такие себе ТРИ ТОЛСТЯКА а может и не три ...
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25.06.2021 11:16 Відповісти
ну ты и ********!))) уже забыло - "зиленський наш призидент. уря!" или скинуть тебе гнида твой радостный комментарий. теперь не найдешь ни однйо падлы которая голосовала за ишака.
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25.06.2021 12:41 Відповісти
Ну это ни к чему,то что ты идиот это факт неоспоримый .
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25.06.2021 14:59 Відповісти
а ты подумай что это означает. Накидаю тебе вариантов:
а)голосовавшие за зе не сидят в интернетах, а точнее на цензоре.
б)голосовавшие за зе не являются примитивными существами с памятью в 1кб и способны менять свои взгляды в соответствии с реальностью.
в)действительно не голосовали за зелю.
И уточню, на всякий случай, что возможны все комбинации вариантов и в любых пропорциях.
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25.06.2021 15:51 Відповісти
Отримувати преференції та прибутки виключно за рахунок впливу на владу - то не бізнес...
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25.06.2021 11:16 Відповісти
Разумков о вливании олигархов в Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы
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25.06.2021 11:16 Відповісти
Дебил, лоббизм, это когда представитель бизнеса выступает в парламенте в отведенное ему время.
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25.06.2021 11:19 Відповісти
Это какой-то "троцкист" - пошел против линии партии, на фоне всеобщей "борьбы" с олигархами. Явно становится на их сторону. И это в то время когда Зеленский уже выстрелил в воздух и прицелился в тело! Толи еще будет.
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25.06.2021 11:19 Відповісти
Новое поколение упырей - извращенцев не ведают что творят. Олигархи и бизнес несовместимые вещи, но этого ушлепок не знает. Для него дерибан бюджета в раде продажными слугами во благо олигархии ничего страшного. Остальным закон. Теперь ясно кто у него друг.
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25.06.2021 11:21 Відповісти
О есть ОЛИГАРХИ Розумкову не мешают !!!!

Ограбленная страна олигархами Розумкова устраивает
О РАЗГРАБЛЕННОЙ УКРАИНЕ ОСТАП ДРОЗДОВ

https://youtu.be/s_VOfg69YIc
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25.06.2021 11:22 Відповісти
Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси - Цензор.НЕТ 3263
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25.06.2021 11:23 Відповісти
« ми постійно публікуєм списки Форбс , мільярдер на мільярдеру , а в реестрі платників податків їх всього три» Остап Дроздов
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25.06.2021 11:28 Відповісти
зебидло вже почало сцяти в очі.
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25.06.2021 11:34 Відповісти
«Мы должны построить лоббизм таким, каким он есть в цивилизованных странах мира. ..
Что плохого в том, если будет выигрывать бизнес, где будут создваться новые рабочие места, который будет платить налоги...Но пока в Украине происходит по другому"

КТО-ТО ПОНЯЛ ЧТО ОН НЁС ????( значит от олигархов проблемы ?)
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25.06.2021 11:34 Відповісти
нёс пургу содержание не важно важен заключительный клич - урятаваристчи!!!
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25.06.2021 11:48 Відповісти
Вот послушайте , пожалуйста, Дроздова - я ссылку выше кинула.

Он так хорошо про разграбленную Украину сказал .
На фоне комментов Дроздова сегодняшнее интервью Розумкова про олигархов выглядит полным идиотизмом . Похоже глава парламента не понимает что Байден задание поставил убрать олигархов или он игнорирует Байдена по заданию олигархов .
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25.06.2021 11:51 Відповісти
Тип- партийный сыночек . Блин сколько их уже было в Украине !!!! Наследники коммунистов .
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25.06.2021 11:53 Відповісти
Наперстки! Тут вам закон об олигархах, а тут закон о лоббизме - бобики, смотрите не перепутайте
Одной рукой он будет определять олигархов и ожесточенно с ними бороться, а другой рукой будет лоббировать бизнес других олигархов
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25.06.2021 12:44 Відповісти
Правильно говорит, что плохого когда большой бизнес долларами отстаивает в Раде свои интересы? Но, если в Кабмине, в ОП, судах это уже корупционное преступление ! Разумков потерял разум.
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25.06.2021 13:32 Відповісти
разумков-така ж ссучена, продажна курва, як і зеленський.
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25.06.2021 13:42 Відповісти
плохое в том что как раз они диктуют политику ВР а это не приемлемо. а название партии "слуга народа" нужно переименовать в "холуи алигархов".
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25.06.2021 13:55 Відповісти
Підстилка така сама як Зеленський#.....Не бути вам другий раз при владі.....Ніяк!!!
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25.06.2021 15:08 Відповісти
Антисоциальный вылупок, вот так они собираются бороться с олигархатом!!!
Почему я назвал его антисоциальным - потому, что действия ВР и правительства должны быть направлены в защиту основной массы граждан Украины, а этим гражданам надо думать, кого выбирать.
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25.06.2021 16:02 Відповісти
Конечно ничего плохо для Разумкова в этом нет!!Потому , что бы поставить тот или иной вопрос олигарха в повестку дня сессии ВР , Разумкову каждый раз заносят не один дипломат с валютой!! Это же его личный огромный доход!! Кто же от этого откажется!! Он что живёт на одну зарплату!!Очень я в этом сомневаюсь!!
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25.06.2021 16:03 Відповісти
Ни - за, ни - против
Смотрюсь в анфас и в профиль!
Я: " дам - приму"!
Я все могу!

Д. Разумков - яркий представитель класса политических пресмыкающихся.
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25.06.2021 16:36 Відповісти
воровская банда захватила страну
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25.06.2021 16:57 Відповісти
Он дурак и правда так думает или куплен с потрохами?
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25.06.2021 18:32 Відповісти
О! Уже и этот открыто начал сцать зебилам в очи! ))
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25.06.2021 18:53 Відповісти
Разумкову уж надо было и продолжить : ..... но ооооочень плохо, когда свои интересы начинают отстаивать рядовые граждане ! Таких будем привлекать по всей строгости !
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25.06.2021 22:14 Відповісти
"сейчас влияние олигархов на ВР гораздо меньше чем до нашей власти"----верим! сейчас вся зеленая прислуга просто на зарплате у олигархов! Это называется политическая коррупция, но гнида разумков, как и конченная верещучка ни о чем не догадываются))))
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26.06.2021 00:13 Відповісти
ну вот этот лифшиц в квадрате и открыл свое личико...
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26.06.2021 07:35 Відповісти
НУ тут с Разумковым трудно спорить насчёт влияния олигархов - НО вот насчёт пользы для жителей Украины так это нулевое. Эти олигархи в начале за копейки скупили все прибыльные предприятия, шахты, заводы, энергетические компании обогащаются по полной - и считают себя "божками".
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26.06.2021 09:11 Відповісти
Еще один Янукович...И мозги те же...
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26.06.2021 10:52 Відповісти
Україні з такими "державниками" нічого не світить. Чорти один одного висувають і лоббіюють.Здогадайтесь де в цій схемі народ? Країна погрузла в багні корупції,беззаконня і безкарності.А від пухленьких пик українських політиків і "еліт" вже блювати хочеться!
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26.06.2021 12:19 Відповісти
А кто то пошутил, что разум.к.off, типа умный =). Рабочие места там где зарабатывают и получают за работу деньги, а у нас не заработок а подачка, за квартиру многие не могут заплатить! Дальше.., кто в конце концов будет нас, Вами обворованными защищать? За квартиру заплатить не можем, а на взятку где деньги взять? Делай дармоедам заработок который они заработали, по уровню жизни ни хрена не заработали, хрен с ним 1-ну минимальную, а за взятку, как предателей, они и есть предатели, с конфискацией! А вдруг заработают, особенно зЕлохи!
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26.06.2021 14:32 Відповісти
Если ахметка это бизнес,то кива автор теории относительности.
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26.06.2021 15:42 Відповісти
хитрый ты разумный. независимый моя ты наш.... как же .... лапшу хорошо накручиваешь пересичным... я бы тебе в интервью только один вопрос задал - тебе кем лучше быть кидарасом у клоунов и клоуном у кидарасов?
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26.06.2021 18:36 Відповісти
Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси - Цензор.НЕТ 3339
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27.06.2021 00:03 Відповісти
Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси - Цензор.НЕТ 9227
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27.06.2021 00:04 Відповісти
 
 