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Кулеба про пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним: Сьогодні поспілкуємося з послами Німеччини і Франції - хочемо зрозуміти їхні наміри. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ України обговорить із послами Франції та Німеччини ситуацію, що склалася навколо ініціативи Парижа і Берліна про відновлення самітів Росія - Європейський Союз.

"Сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції. І хочемо краще розуміти, які наміри переслідують Берлін і Париж і як це співвідноситься із санкційною політикою проти Росії та їхньою роллю посередників у Нормандському форматі", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Міністр підкреслив, що як тільки українські дипломати дізналися про цю ініціативу, вони відразу почали активну роботу.

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"Я швидко скоординував позицію з президентом Володимиром Зеленським, отримав від нього зелене світло, і почав так предметно працювати над тим, щоб на момент початку саміту ... максимальна кількість країн Європейського Союзу і чиновників Європейської комісії перше - знали позицію України - категорично проти цієї поправки (про відновлення самітів Росія - ЄС. - Ред.), а друге - володіли достатніми аргументами для того, щоб відхилити цю німецько-французьку пропозицію", - розповів він.

Як повідомлялося, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон висунули пропозицію обдумати можливість організації в майбутньому саміту ЄС на рівні глав держав і урядів за участю президента РФ Володимира Путіна.

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі відхилили цю ініціативу. За словами двох європейських дипломатів, обізнаних із ситуацією, цю пропозицію Меркель і Макрона було виключено із заключного комюніке саміту ЄС після тривалих переговорів.

Автор: 

Німеччина (7374) Меркель Ангела (1139) путін володимир (23854) росія (65301) Євросоюз (13431) Кулеба Дмитро (3604) Макрон Емманюель (1464)


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Топ коментарі
+8
Кулеба о предложении Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным: Сегодня пообщаемся с послами Германии и Франции - хотим понять их намерения - Цензор.НЕТ 829
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25.06.2021 11:40
+4
Та с теми двумя всем, всё давно понятно ,это подельники ***** которые легко и с удовольствием продадут Украину в любой момент .
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25.06.2021 12:06
+3
Поки Кулеба на підтанцьовці у клоунів, все так і буде відбуватися.
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25.06.2021 13:05
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Кулеба о предложении Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным: Сегодня пообщаемся с послами Германии и Франции - хотим понять их намерения - Цензор.НЕТ 829
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25.06.2021 11:40 Відповісти
А нашим кто? Путин?
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25.06.2021 13:24 Відповісти
Такі "самі неперевершени" як Тупины Вовы.
З.Ы. И правильно писать - Путин(тм),
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25.06.2021 14:23 Відповісти
Высер не засчитан. То,что Тупин и Путин одно и тоже, это ты единственно что отгадал. Но на вопрос кто нас рал нашим в бутсы,ты так и не ответил.
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25.06.2021 14:31 Відповісти
Я ответил. Еще раз: такие, как ты - т.е. те, кто не может понять ответ ввиду запущенного скудоумия.
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25.06.2021 15:24 Відповісти
Перестань обсираться,смердит же от тебя дико!
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25.06.2021 22:23 Відповісти
А от тебя неперевершено благоухает Ресурсным Фекалостаном.
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28.06.2021 08:39 Відповісти
я конечно сильно извиняюсь но что бы понять нужно просто по-нять.... это на самом деле сов-
сем просто..... вы попробуйте.
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25.06.2021 11:44 Відповісти
Он еще на шезлонге продолжает спать в Maxx Royal, а тут какая-то большая политика и ********** дурак... Напряжение.
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25.06.2021 11:51 Відповісти
что там понимать? "грязьпром" манит, душа пылает.
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25.06.2021 11:53 Відповісти
да )(уйло-это )(уйло
Но он не продает гостайну РФ
как делает это поцЗеднт
Поэтому из двух уродов выбрали меньшее
С поцЗедентом кроме наших олигархов никто даже говорить не хочет-брезгуют
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25.06.2021 12:03 Відповісти
Ботоксный Бренд по мелочам не работает. Он весь запоребрик оптом и в розницу скидывает. И, естественно, пытается и от соседей и не только чо та оторвать. А Клован - всего лишь Клован. Избранный, кстати, 73-мя прОцентами. И это - "не задушишь, не убьешь"(с).
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25.06.2021 14:30 Відповісти
Та с теми двумя всем, всё давно понятно ,это подельники ***** которые легко и с удовольствием продадут Украину в любой момент .
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25.06.2021 12:06 Відповісти
Поки Кулеба на підтанцьовці у клоунів, все так і буде відбуватися.
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25.06.2021 13:05 Відповісти
Спочатку спитай наміри зє блазня - він весь час марить зустріччу з ху#лом...
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25.06.2021 14:37 Відповісти
кулєба, пєдік з платочком в піджакє, а у вас які намєрєнія?
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25.06.2021 15:00 Відповісти
А как же с ним говорить то будут, Меркель сама сказала что Пу в иной реальности, сами переберутся в иную реальность или может уже ...?
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25.06.2021 15:19 Відповісти
Ну якщо Зеленський може здавати спецоперацію західних спецслужб Кремлю і усіма силами намагається зустрітись з Путіним, то може Европі пора плюнути на Малоросію з її придуркуватим клоуном і почати займатись своїми справами?
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25.06.2021 20:16 Відповісти
дима - беги... иначе убегут...
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27.06.2021 06:58 Відповісти
 
 