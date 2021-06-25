Кулеба про пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним: Сьогодні поспілкуємося з послами Німеччини і Франції - хочемо зрозуміти їхні наміри. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ України обговорить із послами Франції та Німеччини ситуацію, що склалася навколо ініціативи Парижа і Берліна про відновлення самітів Росія - Європейський Союз.

"Сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції. І хочемо краще розуміти, які наміри переслідують Берлін і Париж і як це співвідноситься із санкційною політикою проти Росії та їхньою роллю посередників у Нормандському форматі", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Міністр підкреслив, що як тільки українські дипломати дізналися про цю ініціативу, вони відразу почали активну роботу.

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"Я швидко скоординував позицію з президентом Володимиром Зеленським, отримав від нього зелене світло, і почав так предметно працювати над тим, щоб на момент початку саміту ... максимальна кількість країн Європейського Союзу і чиновників Європейської комісії перше - знали позицію України - категорично проти цієї поправки (про відновлення самітів Росія - ЄС. - Ред.), а друге - володіли достатніми аргументами для того, щоб відхилити цю німецько-французьку пропозицію", - розповів він.

Як повідомлялося, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон висунули пропозицію обдумати можливість організації в майбутньому саміту ЄС на рівні глав держав і урядів за участю президента РФ Володимира Путіна.

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі відхилили цю ініціативу. За словами двох європейських дипломатів, обізнаних із ситуацією, цю пропозицію Меркель і Макрона було виключено із заключного комюніке саміту ЄС після тривалих переговорів.