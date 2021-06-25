Пасажира, який упав на колії в столичному метро, врятували, але він у вкрай важкому стані в лікарні. ВIДЕО

У Києві витягли з-під вагона і госпіталізували людину, яка впала в метрополітені на колії. Інцидент стався на станції метро Майдан Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на колії станції метро "Майдан Незалежності" впав чоловік. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та лікарі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спільними зусиллями правоохоронців та рятувальників пасажира вдалося витягнути з-під вагону метро, після чого його з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували.

Подія належним чином зареєстрована в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють обставини, за результатами чого буде надана правова оцінка інциденту.

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Як повідомили ТСН у пресслужбі КМДА, на колії на станції метро впав чоловік 1993 року народження, його вдалося врятувати, але він у вкрай важкому стані.

Оператору видання вдалося зафіксувати кадри порятунку постраждалого. Його дістали з-під вагона непритомного і з важкими травмами. Рятувальники передали чоловіка медикам, які негайно доставили потерпілого до лікарні.

Відомо, що зараз за його життя борються лікарі. Що стало причиною падіння залишається невідомим, але припускають, що чоловікові від спеки стало погано.

Нагадаємо, 25 червня приблизно о 9:00 ранку пресслужба Київського метрополітену повідомила про те, що в метро припинено рух поїздів на синій гілці.

Рух обмежили через падіння пасажира на колії на станції метро Майдан Незалежності