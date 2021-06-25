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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Український безпілотник знищив російську БМП, наші мінометники розгромили опорний пункт, - "слуга народу" Мисягін. ВІДЕО безпілотника

Українські воїни знищили позиції російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін і опублікував відеозапис успішної атаки.

"Коли систематично провокуєте і обстрілюєте позиції ЗСУ - чекайте біди. Це не може тривати безкарно. Стріляєте "забороненими" боєприпасами. БМП під дірявою сіткою приховаєте. Несете біль, або смерть - чекайте біди! В один прекрасний момент прилітає жорстка відповідь. Причому вона прилітає, як і належить, в найнесподіваніший момент і дуже точна. Як бачимо жоден "камінь з неба" не пішов у "молоко". Все точно по бліндажах і окопах. І як на зло, БМП не встигли добре приховати. Вдень її частково вивели з ладу, а вночі остаточно знищили. Заграва стояла яскрава. І ось тільки після цього приходить тимчасова тиша", - пише Мисягін у коментарі до відео.

Також дивіться: Турки показали знищення російської системи ППО "Панцир" турецьким БПЛА Bayraktar Akinci з українським двигуном. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7293) Донбас (22356) Мисягін Юрій (56)


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Топ коментарі
+72
Здоровья им и хорошего настроения.
Украинский беспилотник уничтожил российскую БМП, наши минометчики разгромили опорный пункт, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 9064
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25.06.2021 13:28
+65
И большого человеческого счастья всем сдохшим за новососию!
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25.06.2021 13:30
+54
У зеленой шлюхи еще хватает совести пиарится на армии...
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25.06.2021 13:31
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Здоровья им и хорошего настроения.
Украинский беспилотник уничтожил российскую БМП, наши минометчики разгромили опорный пункт, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 9064
показати весь коментар
25.06.2021 13:28 Відповісти
И большого человеческого счастья всем сдохшим за новососию!
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25.06.2021 13:30 Відповісти
Шо сказать, Слава Украине получается! Там вчера Думская интервью со снайпером Куртом выдала на гора, весьма любопытно было бы и на Цензоре увидеть
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25.06.2021 13:30 Відповісти
У зеленой шлюхи еще хватает совести пиарится на армии...
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25.06.2021 13:31 Відповісти
скоро ж парад.
воно планує його очолити.
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25.06.2021 13:36 Відповісти
На сколько известно мне из достоверных источников, президент ,как всегда ,устроит альтернативный шоу - парад и будет ехать на карнавальной клоунской платформе вместе с Сердючкой, Лабадой, "кварталом".... В костюме павлина . Его хвост будут поднимать и распушивать два человека - работника сцены...
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25.06.2021 14:37 Відповісти
Сердючку не трожь! Данилко патриот
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25.06.2021 15:35 Відповісти
c него такой же патриот как и с зебила.
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25.06.2021 18:10 Відповісти
Плохо! Очень плохо! ... Что такие новости не ежедневные.
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25.06.2021 13:31 Відповісти
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25.06.2021 13:33 Відповісти
успешное применение беспилотников в Украине это огромный шаг вперед!
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25.06.2021 13:34 Відповісти
Це звичайний цивільний квадрокоптер із закріпленими кумулятивними гранатами.
Широко застосовується принаймні з 15-16 років
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25.06.2021 14:24 Відповісти
я так розумію, що бойовиками теж
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26.06.2021 01:11 Відповісти
І вони використовують.
Більшість, якщо не всі, вибухи на складах озброєння були спричинені саме такими дронами і саме із кумулятивними гранатами
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26.06.2021 01:52 Відповісти
т.е. по вашему это с беспилотников работали?
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25.06.2021 14:56 Відповісти
А там же видно, как вертикально вниз летят "гостинцы" с хвостовым стабилизатором (при съемке ночью).
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25.06.2021 19:25 Відповісти
Украинский беспилотник уничтожил российскую БМП, наши минометчики разгромили опорный пункт, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 3772
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25.06.2021 13:34 Відповісти
А при чем тут депутат ?

Украинская армия содержится ЗА СЧЁТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
В ней есть ПРЕСС- АТАШЕ , которому народ платит зарплату
Почему депутат лезет не в своё дело ?

Каждый пусть отвечает за свою работу
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25.06.2021 13:34 Відповісти
при тому, що, перед тим як стати депутатом, він був волонтером. І зараз допамагає як може.
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25.06.2021 14:15 Відповісти
И как теперь после этого Зеленскому Путину глаза смотреть?
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25.06.2021 13:34 Відповісти
цуко, это какой год???
сейчас там трава выше колена.
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25.06.2021 13:36 Відповісти
Це все відбувалося під особистим контролем найвеличнішого лідора **********?
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25.06.2021 13:40 Відповісти
Арта бьет, беспилотник фиксирует на видео. Зелепузый в патриоты решил резко записаться?
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25.06.2021 13:43 Відповісти
Дуже шикарне кіно!!!!!!! Молодці бійці ВСУ!!!!!!!! Слава Україні!!!!!
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25.06.2021 13:47 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZXlH4pNOdFAyF9D3_3L92at0GAv1pC1G8UgSBv7wDLRDs71dqVoMvFRg72K6yT0giwYOUd52T9yZnnx1dL3s0e3kybuXnHb-_fuR7wSs8zIpEMo8Hx6IB7ZYceIVCzQlMjUSNpmeHFI8Df8GsQuoRbXC0vpg8U8d7wqw3Cnj64TnA&__tn__=-]C%2CP-R Мартин Брест разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100001649393768&__cft__[0]=AZXlH4pNOdFAyF9D3_3L92at0GAv1pC1G8UgSBv7wDLRDs71dqVoMvFRg72K6yT0giwYOUd52T9yZnnx1dL3s0e3kybuXnHb-_fuR7wSs8zIpEMo8Hx6IB7ZYceIVCzQlMjUSNpmeHFI8Df8GsQuoRbXC0vpg8U8d7wqw3Cnj64TnA&__tn__=-]C%2CP-R Оксаною Джастми .

https://www.facebook.com/# 19 год ·

Верховный главнокомандующий Украины, пребывая на Книжном Арсенале, в нашу военную палатку с ветеранской литературой - традиционно не зашел. Как и в 2019-м.

П. Послідовний... хотя в чем-то я его понимаю)))
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25.06.2021 13:48 Відповісти
как місягин вступил в слугу Урода - я ему не верю
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25.06.2021 13:53 Відповісти
Мысягин,беги из СН. Это зашквар.
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25.06.2021 13:54 Відповісти
Аха-ха.. .вагнеровцев в самолете бьіло насколько десятка.
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25.06.2021 13:54 Відповісти
На 3:52 видео 2 пары лаптей полетели на концерт кабздона с хором александрова.
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25.06.2021 14:00 Відповісти
Испытали таки радость свободного полёта
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25.06.2021 14:01 Відповісти
на 3-42 онные успели сдрыстнуть ...
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25.06.2021 14:34 Відповісти
Бубочка не успел дозвониться, чтобы слить и эту операцию...
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25.06.2021 14:01 Відповісти
До чого тут бубочка? Хлопці відповіли належним чином і будуть відповідати, а ти будеш згадувати про бубочку? Тебе хтось тримає або не пускає піти і врізати "по-взрослому"? Думай не про пороха і бубочку, а про наші інтереси.
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25.06.2021 14:33 Відповісти
лайк! привыкли бубочкой прикрываться и самим ничего не делать.
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25.06.2021 15:39 Відповісти
Так ЗЕкловуны могут и под трибунал отдать за такое ...вон уже все патриоты кто с кацапами боролся в прокуратурах под следствием, а вы и дальше травите сказочки шо кловун не мешает...
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25.06.2021 22:54 Відповісти
а де єнот????
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25.06.2021 14:02 Відповісти
Десь у тіньочку прохолоджується, разгільдяй...
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25.06.2021 14:17 Відповісти
Вот так надо каждый день.
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25.06.2021 14:15 Відповісти
Вкрай нахабне самогубство !!!
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25.06.2021 14:16 Відповісти
Насправді звичайний турбуючий обстріл ( цікаво скільки днів погоджували із наглядачами з генштабу ? ), який пошкодив БМП, яке потім добили цивільним квадоркоптером.
Під час Порошенко насипали частіше, зліше, більше та ефективніше.
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25.06.2021 14:30 Відповісти
А ще під час порошенко тобі дівки давали, а зараз не дають, яка біда.
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25.06.2021 14:39 Відповісти
Одна беда сейчас после дождей вся степь стоит зелёная , а это видео скорее всего , как раз с времён Порошенко
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25.06.2021 14:56 Відповісти
скорее всего видео либо месячной давности, либо не везде намочило, то что это времена порошенко, не думаю, ну не дурак же он так палиться?, я к тому что за вставленный мем "при порошенко" чел надеялся заработать,нелюблю холуев, особенно когда порошенко уже история.
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25.06.2021 15:05 Відповісти
Да намочило везде , даже чересчур и месяц назад трава стояла , до тройцы степь всегда в основном зелёная
А на счёт кого любите или нет , разбирайтесь сами
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25.06.2021 15:11 Відповісти
У тебе просто особиста образа на Порошенко, вас таких тисячі у інтернетах. Навіть якщо б я написав "при попередньому президенті" чи "до зеленського" ти б точно так почав свою платівку про "Порошенко поганий азаза"
А факт у тому, що таких відео при Порошенко виходило штук по 5 на місяць, а при зеленському це перше у цьому році і те є сумніви у його датуванні. Роби висновки
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25.06.2021 18:31 Відповісти
Згоден що при ньому таких відео було більше, алеж бої були запеклішими, та бійців українських ховали в рази більше,я так розумію ви невдоволені малою кількістю загиблих?Мабіть пишите з окопу на донбасі? ні? Всі чомусь хочуть великих перемог, але щоб гинули при цьому інші.
А щодо образи на свиночолого, я ща з 2005 року зрозумів що це за потвора, але воно прийшло до влади на крові та в важкий для країни час, і все на що спромоглося, це гребсти під себе.А після плівок медведчука, справжні порохоботи повинні були втопитись у річці глубокій.
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25.06.2021 23:33 Відповісти
Мені подобається як ти відповідаєш за мене, але з чого ти взяв, що я не пишу з окопу ?
Взагалі твій коментар настільки клішований, що його можна розібрати на складові копіпасту, як в принципі і всю писанину зеленоботів.
Наприклад теза про "у рази більше гинуло" зустрічається чи не у кожного другого зеленобота, але якщо подивитись на статистику втрат за кілька років, то "разів" або суттєвої різниці не помітиш, тому що її нема.
Як приклад:
Березень 2018 - 9
Березень 2019 - 8
Березень 2020 - 12
Березень 2021 - 9
Вас так легко ввести в оману, тому що фактчекінг це не про вас.
А от чого справді стало менше, це втрат у бойовиків, а якщо вони несуть менше втрат, то стають більш боєздатними, а значить становлять більше небезпеки, мають більше мотивації та сміливості. Саме тому вони і не дотримуються тиші, тому що їм нічого не загрожує. А ось при Порошенко вони несли тяжкі втрати, тижня не проходило без ниття Гіркіна або Ходаковського та інших бойовиків про те як у них "всі померли, поранених нікому вивезти". Зараз цього майже нема, а наші втрати такі як і раніше.
Що до останнього абзацу та класичного прийому із слайдом на іншу тему, то раз у прокуратурі за два роки так нічого на нього не знайшли, то значить всі ці обвинувачення не більше ніж слова.
p.s Цікаво що мають зробити зеленоботи після плівок Лероса ?
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26.06.2021 02:26 Відповісти
ну записати мене в зеботи це треба вміти , наведи мою цитату де я зелі підлизую, а ось що стосується петрухи та його ботів, то це вміння маніпуляцій, а ось кількість загиблих за 15 рік чомусь скромно не приведена:
"10 березня 2015, заступник голови - керівник апарату Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан, повідомив про створення Єдиного центру ідентифікації тіл загиблих в АТО. За його словами, 2015 року тіла всіх загиблих воїнів АТО поступають лише до Дніпропетровської області. З початку року на територію області було доставлено близько 350 тіл загиблихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83#cite_note-44 [44] "
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83

Тобто 10 березня це втрати за ДВА місяця 2015 року.
Зрозумій вже, петруха це перегорнута сторінка історії країни, і від того що я його зневажаю, а ти готовий цілувати, НІЧОГО вже не зміниться!Місце йому на звалищі історії, а краще за гратами.
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26.06.2021 08:56 Відповісти
Цей зеленобот щось писав про маніпуляції і буквально наступним реченням береться порівнювати втрати 15-го року, коли відбувалась зимня кампанія і часи позиційної війни. Це треба фотографувати та вставляти у рамочку
Причому ще подобається тенденція у зеленоботів, коли вони почали цуратись своєї прихильності до зеленського і станом на зараз декларують тезу "всі погані, а за зеленського ніколи не голосував"
До речі, с чого ти взяв, що я прихильно ставлюсь до Порошенко ? Я на відміну від зеленоботів не страждаю на культ особистості і оперую виключно фактами, а факти, це найбільший жах зеленоботів
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26.06.2021 14:01 Відповісти
А кому нужно то, что вы вдвоем с оппонентом доказываете чье гамно зловонней - Порошенка, или Зеленского? Скажу по секрету проверенное, что гамно, после приличной дозы коньяка с шоколадом очень дурно пахнет! Так что только коньяк с лимоном!
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31.12.2021 16:10 Відповісти
Український безпілотник знищив російську БМП, наші мінометники розгромили опорний пункт, - "слуга народу" Мисягін - Цензор.НЕТ 4397
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25.06.2021 14:31 Відповісти
я видел, как в блиндаж забежали мураши пытаясь спрятаться от бомбардировки, но этот блиндаж стал точкой сосредоточения мурашей, по которым был нанесен безвоздмездный удар с небес... халилуйя!!!
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25.06.2021 14:38 Відповісти
красавцы
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25.06.2021 14:38 Відповісти
Беспилотник из Турции, или уже наш?
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25.06.2021 14:44 Відповісти
Квадрокоптер на радіокеровані із супермаркету
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25.06.2021 15:02 Відповісти
якщо би не прийшло фуйло -
у полі жито би росло,
комбайни б жито то косили ...
а ,так -
окопи
та могили
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25.06.2021 14:49 Відповісти
Це відео за який рік? У нас же з моменту всєобємлющєго пєрємірія безпілотники заборонені на передовій. Тим паче з фугасом.
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25.06.2021 14:52 Відповісти
А хтось офіційно сказав, що це ВСУ? Нас там немає.
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25.06.2021 15:09 Відповісти
вот же.... это местные трактористы и клуб юнных техников устали от налогов
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25.06.2021 15:40 Відповісти
Але ж як доооообре!)
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25.06.2021 14:59 Відповісти
РКГ кинули с беспилотника на 3.28?
видел как такие штуки пластиковыми стабилизаторами оснащают, как раз для таких дел.

Старое - не значит плохое, донбасситам похоже вполне подошло.
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25.06.2021 15:10 Відповісти
А потом они говорят что перемирие нарушает исключительно противник, брехуны.
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25.06.2021 15:28 Відповісти
а мне почемуто нравится тем более что выстрелов нет и калибр вполне легальный
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25.06.2021 15:39 Відповісти
защитник выискался мля...
пусть твой противник киздует к себе в паРашу и нарушает там то что хочет, а на нашей земле его надо мочить везде и всегда , даже в сартирах !
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25.06.2021 15:52 Відповісти
На пляшку, гидото. І рівненько сиди. Бо пляшка трісне.
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25.06.2021 21:42 Відповісти
всё чудесно не понятно при чём тут плешь зеленая это же реальный бой а не видосик.... и к
стати вопросик если не секрет что за машинка чьё производство и для сравнения ттх с птич-
ками от волонтёров с Касьяновскими в часности тоже..... ага-ага!!!
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25.06.2021 15:37 Відповісти
Наши киношники снимать ролики научились. Теперь бы год выпуска узнать.....Уж больно часто они чужие заслуги себе приписывают.
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25.06.2021 15:49 Відповісти
А де наш Єнот-Бешкетун?
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25.06.2021 21:41 Відповісти
Быть членом "Слуг народа"-западло.
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25.06.2021 21:49 Відповісти
Так, щось тут Мисягін не подумав та вступив...
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26.06.2021 00:11 Відповісти
Хіба це розгром? Ось розгром. https://www.youtube.com/watch?v=FsVilq-7bUk
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25.06.2021 22:04 Відповісти
Як гарно та точно наші хлопці підсмажують вату.
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26.06.2021 00:12 Відповісти
7 год войны...миллиарды только военного налога...и волонтерские переделанные беспилотники в реалиях современной войны...это уже дно или еще нет?
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26.06.2021 09:10 Відповісти
--Це просто чудово !!! Щоправда хотілося б дізнатися одне-- єдине : в якому році відбувалося оце дійство ??? Невже наші хлопці наважилися розпрощатися із платнею і заплатити ЗЕ--штрафи за зрив мирних ЗЕ--ініціатив ???
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26.06.2021 11:57 Відповісти
турки показали пример, что нужно освобождение территории от оккупантов, а не одиночные обстрелы.
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26.06.2021 12:34 Відповісти
Пора вернуть тактику кровавого пастора, один обстрел - один отвоеванный километр и горка трупов жареных бурятов и аксакалов.
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26.06.2021 16:46 Відповісти
При Порохе такое видео было почти каждый день...
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26.06.2021 22:09 Відповісти
 
 