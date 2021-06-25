Український безпілотник знищив російську БМП, наші мінометники розгромили опорний пункт, - "слуга народу" Мисягін. ВІДЕО безпілотника

Українські воїни знищили позиції російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін і опублікував відеозапис успішної атаки.

"Коли систематично провокуєте і обстрілюєте позиції ЗСУ - чекайте біди. Це не може тривати безкарно. Стріляєте "забороненими" боєприпасами. БМП під дірявою сіткою приховаєте. Несете біль, або смерть - чекайте біди! В один прекрасний момент прилітає жорстка відповідь. Причому вона прилітає, як і належить, в найнесподіваніший момент і дуже точна. Як бачимо жоден "камінь з неба" не пішов у "молоко". Все точно по бліндажах і окопах. І як на зло, БМП не встигли добре приховати. Вдень її частково вивели з ладу, а вночі остаточно знищили. Заграва стояла яскрава. І ось тільки після цього приходить тимчасова тиша", - пише Мисягін у коментарі до відео.

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