"Окопна війна": Я народився і виріс у Росії, але присягу складав на вірність Україні і тепер захищаю її, - офіцер ЗСУ Максим. ВIДЕО
Вам набридли штучні інтерв'ю на телеканалах олігархів і "теплі ванни", в яких купаються політики, тоді ви зобов'язані сьогодні подивитися відео в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Максим, офіцер, який служить у 58-й бригаді Збройних сил України, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Він народився і виріс у Росії. Проте так склалися життєві обставини, що він воює проти російських окупантів.
"Максим брав участь у багатьох боях, де було знищено чимало московських покидьків", - зазначає Ухман.
Але щоб дізнатися більше - подивіться наше відео, і ви зрозумієте, що в нашій країні є воїни, які готові іти вперед і знищувати ворога, а не миритися з ним.
Все це і не тільки на сайті Цензор. НЕТ.
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Гундяй Крестовоздвиженский
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Дамир Терентьев
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Shu Shu
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Беларусь
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Випадково Зазирнув #487889
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