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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Окопна війна": Я народився і виріс у Росії, але присягу складав на вірність Україні і тепер захищаю її, - офіцер ЗСУ Максим. ВIДЕО

Вам набридли штучні інтерв'ю на телеканалах олігархів і "теплі ванни", в яких купаються політики, тоді ви зобов'язані сьогодні подивитися відео в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Максим, офіцер, який служить у 58-й бригаді Збройних сил України, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Він народився і виріс у Росії. Проте так склалися життєві обставини, що він воює проти російських окупантів.

Також дивіться: "Окопна війна": У мирний час я навчав солдатів, які були родом з Донецької та Луганської областей. Під час війни вони обрали бік ворога, - офіцер ЗСУ Володимир. ВIДЕО

"Максим брав участь у багатьох боях, де було знищено чимало московських покидьків", - зазначає Ухман.

Але щоб дізнатися більше - подивіться наше відео, і ви зрозумієте, що в нашій країні є воїни, які готові іти вперед і знищувати ворога, а не миритися з ним.

Все це і не тільки на сайті Цензор. НЕТ.

Автор: 

військовослужбовці (4764) 58 окрема мотопіхотна бригада (113) ЗСУ (7564) Ухман Михайло (237)


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у українців російського походження і лиця наші
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25.06.2021 14:24 Відповісти
так лиця чи обличчя?
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25.06.2021 15:06 Відповісти
Жаль, что многие этнические украинцы, предков которых в свое время депортировали на Рашисткую Империю забыли о том, кто они и почему они там. Плавильный котел селекционных дегенератов работает безотказно. Еще одна причина того, что Фашисткая Федерация должна быть утилизирована как Совок, а до нее и Рашиская Империя.
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25.06.2021 14:26 Відповісти
"Окопная война": Я родился и вырос в России, но присягу давал на верность Украине и теперь защищаю ее, - офицер ВСУ Максим - Цензор.НЕТ 4423
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25.06.2021 14:28 Відповісти
"Окопна війна": Я народився і виріс у Росії, але присягу складав на вірність Україні і тепер захищаю її, - офіцер ЗСУ Максим - Цензор.НЕТ 3601
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25.06.2021 14:31 Відповісти
"Окопна війна": Я народився і виріс у Росії, але присягу складав на вірність Україні і тепер захищаю її, - офіцер ЗСУ Максим - Цензор.НЕТ 6071
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25.06.2021 14:34 Відповісти
Взагалі-то "Народу України" або "Українському Народу".
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25.06.2021 15:10 Відповісти
 
 