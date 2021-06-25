"Окопна війна": Я народився і виріс у Росії, але присягу складав на вірність Україні і тепер захищаю її, - офіцер ЗСУ Максим. ВIДЕО

Вам набридли штучні інтерв'ю на телеканалах олігархів і "теплі ванни", в яких купаються політики, тоді ви зобов'язані сьогодні подивитися відео в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Максим, офіцер, який служить у 58-й бригаді Збройних сил України, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Він народився і виріс у Росії. Проте так склалися життєві обставини, що він воює проти російських окупантів.

Також дивіться: "Окопна війна": У мирний час я навчав солдатів, які були родом з Донецької та Луганської областей. Під час війни вони обрали бік ворога, - офіцер ЗСУ Володимир. ВIДЕО

"Максим брав участь у багатьох боях, де було знищено чимало московських покидьків", - зазначає Ухман.

Але щоб дізнатися більше - подивіться наше відео, і ви зрозумієте, що в нашій країні є воїни, які готові іти вперед і знищувати ворога, а не миритися з ним.

Все це і не тільки на сайті Цензор. НЕТ.