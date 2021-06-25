Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? ВIДЕО

Нічого не віщувало біди, аж раптом... Після того, як Офіс Президента місяцями вдавав, що "вагнерівської" спецоперації не було, сам президент України Володимир Зеленський спростував брехню підлеглих і - хто б міг подумати - зробив явку з повинною.

Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" аналізує, як Зеленський "спалив" брехню свого ж офісу.

Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій 1+1 Наталії Мосейчук заявив, що сам передав інформацію про "вагнерівців" Олександру Лукашенку в особистій розмові. Що іще наговорив президент у цьому, без перебільшення, феєричному інтерв’ю? Як після цього спатиметься Олексію Арестовичу? Які наслідки зізнання Зеленського матимуть для України?

Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.