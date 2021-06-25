Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську. ВІДЕО+ФОТО
У Коцаби діагностували хімічний опік ока. За фактом події поліція відкрила справу за статтею "Хуліганство".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
Коцаба прибув до Івано-Франківська близько опівночі. Варто було йому вийти з вагона поїзда, як у нього полетіли яйця і зеленка.
"Як там канали Медведчука? Як виступи на каналах? Сепар! Сепар ти поганий!" - кричали чоловіки, які кидали яйця.
Коцаба у відповідь обматюкав їх.
Пізніше він виклав у Фейсбуці своє фото з медичного кабінету і довідку про те, що у нього діагностовано хімічний опік ока.
Відповідальність за те, що трапилося взяли на себе представники організацій "Тризуб" ім. Степана Бандери, "Карпатська Січ", бійці 4-ї РС ДУК "Правий Сектор" і "Фрайкор". ""Карпатська Січ" спільно з бійцями 4-ї РС ДУК "Правий Сектор", членами ВО "Тризуб" ім. С. Бандери і Фрайкор зустріли на пероні вокзалу місцевого сепаратиста, привіталися так, як кажуть звичаї міста, і додали кольору в житті. Якщо Руслан думає, що на цьому все, то він, а також його прихильники і соратники помиляються, квітів буде більше і частіше", - пишуть вони в соцмережах.
Коцаба повідомив, що за фактом події на вокзалі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та опублікував відповідний документ.
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коли б у цього смердючого кабана була можливість він показав би як розмовляти з суперниками і чим кидатись.
тепер це чмо буде спеціально піаритись по містам і заробляти гроші від мертвечука.
....
рейтинг в Вави дорівнює абсолютному нулю, а після зашквару з вагнерівцями....
Про це скандальний нардеп по відеозв'язку віщав в ефірі телеканалу "Росія-1".
Перший пішов