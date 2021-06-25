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Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську. ВІДЕО+ФОТО

У Коцаби діагностували хімічний опік ока. За фактом події поліція відкрила справу за статтею "Хуліганство".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Коцаба прибув до Івано-Франківська близько опівночі. Варто було йому вийти з вагона поїзда, як у нього полетіли яйця і зеленка.

"Як там канали Медведчука? Як виступи на каналах? Сепар! Сепар ти поганий!" - кричали чоловіки, які кидали яйця.

Коцаба у відповідь обматюкав їх.

Пізніше він виклав у Фейсбуці своє фото з медичного кабінету і довідку про те, що у нього діагностовано хімічний опік ока.

Також читайте: Нацрада ТРМ оштрафувала на 105 тис. телеканал Медведчука через висловлювання пропагандиста Коцаби

Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську 01Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську 02Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську 03Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську 04

Відповідальність за те, що трапилося взяли на себе представники організацій "Тризуб" ім. Степана Бандери, "Карпатська Січ", бійці 4-ї РС ДУК "Правий Сектор" і "Фрайкор". ""Карпатська Січ" спільно з бійцями 4-ї РС ДУК "Правий Сектор", членами ВО "Тризуб" ім. С. Бандери і Фрайкор зустріли на пероні вокзалу місцевого сепаратиста, привіталися так, як кажуть звичаї міста, і додали кольору в житті. Якщо Руслан думає, що на цьому все, то він, а також його прихильники і соратники помиляються, квітів буде більше і частіше", - пишуть вони в соцмережах.

Читайте також: "Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт". ВIДЕО

Коцаба повідомив, що за фактом події на вокзалі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та опублікував відповідний документ.

Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську 05

Автор: 

Івано-Франківськ (522) яйце (183) Коцаба Руслан (9)


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Топ коментарі
+63
Яке "***********"?? Це стаття "жорстоке поводження з тваринами"!
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25.06.2021 20:10
+46
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 5976
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25.06.2021 20:07
+32
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 6287
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25.06.2021 20:09
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Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 5976
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25.06.2021 20:07 Відповісти
Яке "***********"?? Це стаття "жорстоке поводження з тваринами"!
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25.06.2021 20:10 Відповісти
Не оскорбляй животных ну сколько можно говорить животные стоят в развитии выше таких уродов
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25.06.2021 20:17 Відповісти
Так порівнювати цього продажного кремлівського яничара виродка з твариною ... та це просто образа для тварини ....
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25.06.2021 21:12 Відповісти
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 3137
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25.06.2021 20:11 Відповісти
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 6937
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25.06.2021 20:21 Відповісти
і дійсно, смішно дивитися як "жорстоко" обійшлися з відвертим ворогом у себе в тилу.
коли б у цього смердючого кабана була можливість він показав би як розмовляти з суперниками і чим кидатись.
тепер це чмо буде спеціально піаритись по містам і заробляти гроші від мертвечука.
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27.06.2021 10:29 Відповісти
Його яйцями потрібно було його і закидати. Діло в то.
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25.06.2021 20:07 Відповісти
Франківськ проголосував за Зе. А мали би забити яйцями того зрадника.
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25.06.2021 20:08 Відповісти
Его лучше откачать яйцами как в том анекдоте до пупка дотянули а пациент сдох
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25.06.2021 20:14 Відповісти
Жестоко , но справедливо 👍🏼😀😂
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25.06.2021 20:20 Відповісти
Забити яйцями ЗЕ ? Це вишукано правда треба перед цим знайти самого ЗЕ вирвати йому яйця тоді швиденько у Франківськ їх доставити поки свіжі ,знайти того вилупка ,а тоді забити його яйцями ЗЕ
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25.06.2021 20:23 Відповісти
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 6287
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25.06.2021 20:09 Відповісти
на здоров'я)) навіть яєць стало трохи шкода на таке лайно)
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25.06.2021 20:09 Відповісти
Кацабу по рогах...😄😅😃🤣😂
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25.06.2021 20:09 Відповісти
Этот жирдяй симулянт!!!
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25.06.2021 20:10 Відповісти
Только один вопрос, почему это Ге не тюрьме?
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25.06.2021 20:10 Відповісти
добрые люди там, и недальновидные. А могли бы пристрелить и тихонько прикопать. И все было бы ОК, а так по судам затягают, за ожог и моральный ущерб.
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25.06.2021 20:11 Відповісти
Красиво, ему идёт. Но деревянный макинтош ему ещё лучше подойдёт.
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25.06.2021 20:11 Відповісти
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25.06.2021 20:12 Відповісти
кацабу только говном нужно было закидывать, продукты портили
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25.06.2021 20:12 Відповісти
так выпускать енота??? или слишком много чести для фуфлыжника???Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 9964

....
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25.06.2021 20:14 Відповісти
😂
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25.06.2021 20:17 Відповісти
Поки що хай зачекає в дуплі.
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25.06.2021 21:54 Відповісти
Як кажуть щирі українці: не#уй шастать…….
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25.06.2021 20:16 Відповісти
И не сколички не жаль...И даже приятно....шо есть еще в Украине зрячие.
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25.06.2021 20:17 Відповісти
Теперь получит от ***** знак "за ранение"!
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25.06.2021 20:17 Відповісти
Почему у кацапов сразу же анальные мечты прорезаются и он начал орать про ********* и гондоны? Видимо, из личного опыта
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25.06.2021 20:18 Відповісти
Вся страна сидела в тюрьмах и зонах. Тюремный фольклор, тюремные зековские привычки, и при том слово "жопа" и ряд других, обозначающих анатомические части тела, самые употребимые в "святой расеюшке". Выводы не мои, а серьезных ученых.
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25.06.2021 20:21 Відповісти
А надо было обмазать смолой и вывалять в перьях (старинная русская забава - ему должно было понравиться)
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25.06.2021 20:19 Відповісти
ну ми не раша, у нас свої традиції, **********, я про зеленку.
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25.06.2021 22:46 Відповісти
штуку баксов за увечья заработала жаба зеленая
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25.06.2021 20:22 Відповісти
ему сделали физическое и химическое замечание
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25.06.2021 20:22 Відповісти
Одна из народных санкций за коллаборационизм, пока депутаты "раздупливаются" принимать соответствующий закон.
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25.06.2021 20:54 Відповісти
Пузир з лайном, а не людина.
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25.06.2021 20:24 Відповісти
Зеленым то зачем сделали,он теперь что слуга народа?
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25.06.2021 20:26 Відповісти
а там хіба не такі самі?
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25.06.2021 22:47 Відповісти
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25.06.2021 23:05 Відповісти
вчора читав на "цензор" що у зеленського рейтинг аж 30%
рейтинг в Вави дорівнює абсолютному нулю, а після зашквару з вагнерівцями....
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25.06.2021 20:29 Відповісти
якби ж то ! зелебобіки так захищають своє щеня випестоване...що здатні виправдати йому все - аби й надалі царював-бавився...
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25.06.2021 20:36 Відповісти
це добре, але ж Шуфрич вже котрий місяць не#ижжений ходить!
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25.06.2021 20:29 Відповісти
Шуфрич ще своє отримає, неодмінно
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25.06.2021 20:30 Відповісти
за все і одразу !
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25.06.2021 21:51 Відповісти
Непорядок!
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25.06.2021 21:55 Відповісти
Да, мілкі люди стали..... Як діти, прості та наївні з легкою хронічною придуркуватістю.
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25.06.2021 20:31 Відповісти
Ужасно милки.
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25.06.2021 20:39 Відповісти
Почему пропагандисты врага не сидят в подвалах для обмена? Наверное кому то очень выгодно понемножку обкуривать обывателя кремлевским дурманом.
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25.06.2021 20:44 Відповісти
Мало.....
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25.06.2021 20:58 Відповісти
Лучше бы самого Медведчука подобным образом, чем его клевретов.
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25.06.2021 21:04 Відповісти
Это Коцаба который не хотел служить? Иронично что в Ивано-Франковской области каждый год показатели по мобилизации самые низкие по стране. Западные области и киевляне лидеры по уклонению от службы.
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25.06.2021 21:05 Відповісти
Go away
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27.06.2021 12:19 Відповісти
То якесь садо-мазо... У Івано-Франківськ... Поціновувачів "рюзкого мира"...
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25.06.2021 21:06 Відповісти
У сім'ї не без виродка.
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25.06.2021 21:56 Відповісти
...кивуну пора красить яйца, че т шизик этот раздухарился не по чину...заодно и рыбановичу окрас поменять...
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25.06.2021 21:08 Відповісти
Кива это человек рюкзакова в стане зажопов .и его охраняют менты, как действующе и бывшие ,под видом титушек
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26.06.2021 11:36 Відповісти
это понятно и известно..вопрос только зачем это Аваке?
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26.06.2021 13:26 Відповісти
Просто загляденье! Пожалуйста, на бис!
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25.06.2021 21:17 Відповісти
Яйця і зеленка це прикольно, але війну можна виграти тільки фізичним знищенням свого ворога
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25.06.2021 21:27 Відповісти
путинососов нужно отправлять в Лугандон, пусть на себе прочувствует кацапский мир.
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25.06.2021 21:41 Відповісти
ворог навчений, коли вже тихенько скиглить від болю й не має сил розтулити пельку, а оце... таке.
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25.06.2021 21:46 Відповісти
Пират ванька встанька
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25.06.2021 21:47 Відповісти
Ілля Кива виступив в ефірі російського пропагандистського каналу і розповів небилиці про нібито натовпи нацистів що бродять вулицями міст України, назвав країну "фашистською державою", і запевнив, що його мають намір посадити у в'язницю найближчим часом.

Про це скандальний нардеп по відеозв'язку віщав в ефірі телеканалу "Росія-1".
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25.06.2021 21:58 Відповісти
Я б йому ніс заштовхав у голову. Мозку в ній нема, отже, він там поміститься.
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25.06.2021 21:58 Відповісти
а воно своє поведінкою цього і випрошувало, як люди стримались, дивуюсь, бо я під час перегляду все чекав, що хтось з розгону йому з ноги втулить, у мене таке бажання виникло.
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25.06.2021 22:52 Відповісти
Схоже, Ви маєте рацію. Найсмішніше, що коцаба настільки альтернативно обдароване, що ніяк не втямить простої штуки: коли прилетить професійний удар в голову від вдячного громадянина, воно цілком може перетворитися на овоч. На решту свого нікчемного життя.
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26.06.2021 00:45 Відповісти
еще надо было ему бутылку в сраку засунуть и отправить за поребрик
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25.06.2021 22:17 Відповісти
Молодцы .
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25.06.2021 22:31 Відповісти
Не всегда надо избивать. Такой позор для этого чучела более эффективнее
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25.06.2021 22:34 Відповісти
Щось мені цей недошрек нагадав)
Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 9544
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25.06.2021 22:38 Відповісти
Прямо таки .кацап .
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25.06.2021 23:44 Відповісти
ну яйця-то тухлі були я надіюсь??
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25.06.2021 23:49 Відповісти
Слабаки, зачем начинали, если чмошник их еще и обматерил, обозвав боягузами.
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26.06.2021 01:46 Відповісти
Треба було б цьому упирю в мацкву грьобану їхати,а не у Франківськ.
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26.06.2021 15:40 Відповісти
Всетаки краще гівном, зеленка очі псує.
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27.06.2021 12:23 Відповісти
Ну і рожа у тебе....кацуба..
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27.06.2021 12:56 Відповісти
Коцаба прибыл в Ивано-Франковск около полуночи. Стоило ему выйти из вагона поезда, как в него полетели яйца и зеленка. Источник: https://censor.net/ru/v3273616

Перший пішов
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27.06.2021 14:20 Відповісти
Нічого, скоро нацики за все відповідять.
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27.06.2021 14:20 Відповісти
гавном надо было сразу
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27.06.2021 15:00 Відповісти
 
 